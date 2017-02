Praha - Nové možnosti v získávání dotací na výměnu starých kotlů za nové ekologičtější plánuje ministerstvo životního prostředí (MŽP). Na výměnu kotlů půjdou v březnu další tři miliardy korun, ministr Richard Brabec (ANO) kvůli tomu dojednal nové podmínky dotací s Evropskou komisí. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Ministerstvo chce zvýhodnit Moravskoslezský kraj, který se dlouhodobě potýká s nejvíce znečištěným ovzduším.

V první vlně byl největší zájem o kombinované kotle, naopak o uhelné nejmenší. Výsledky z první vlny zohlední MŽP v další vlně dotací. Aby lidé po celém Česku nemuseli platit nové kotle ze svého, chce úřad vyjednat se všemi kraji, aby koupi kotlů předfinancovaly. Tato praxe podle Roubíčkové funguje v Karlovarském kraji.

"Jednáme s kraji, aby umožnily občanům získat dotaci na ještě neuhrazené faktury, v praxi to znamená, že nebudou muset platit cenu kotle ze svých úspor. Má to tak již Karlovarský kraj a my bychom chtěli, aby to umožnily všechny kraje," řekl ČTK ministr. Více zveřejní na páteční tiskové konferenci, kde oznámí priority svého úřadu i novinky v hospodaření s dešťovou vodou.

Výzvy na takzvané kotlíkové dotace jsou určeny krajům, ty pak dotace rozdělí lidem. V první vlně šlo o kotle na pevná paliva včetně uhlí a biomasy, na plyn, tepelná čerpadla a další mikroenergetická opatření, například zateplení střechy nebo půdních prostor.

MŽP původně program, který bude mít tři vlny po třech miliardách korun dotací z Evropské unie, rozplánovalo do roku 2022. Kvůli zájmu občanů vyjednalo v Bruselu změnu a na nové kotle tak peníze budou k dispozici podle Roubíčkové rychleji. Nejvyšší částka, kterou je možné jako dotaci získat, je 127.000 korun. Dotace činí až 85 procent ceny kotle.

Podle ekologů z Hnutí Duha by měl stát, aby klesla jeho závislost zejména na ropě a uhlí a snížil se smog, hledat další alternativní opatření a mimo jiné přestat dotovat uhelné kotle. Poukazuje na to i zakladatel Centra pro životní prostředí a zdraví, lékař Miroslav Šuta. "Stát subvencuje nákup uhelných kotlů a společně s Polskem je rekordmanem v počtu výjimek pro velké znečišťovatele, kteří nemusí plnit limity platné v EU," napsal v pondělním komentáři pro magazín Reportér.

"V první vlně kotlíkových dotací jsme podpořili i čistě uhelné kotle, protože uhlí je stále nejdostupnější i pro nejslabší skupiny obyvatel. Lidé v ČR topí převážně ve starých uhelných kotlích," řekla k tomu Roubíčková. Pokud by MŽP lidi nutilo přecházet ze starých kotlů na jiné formy vytápění, které by bylo dražší, nepodařilo by se vyměnit nejstarší uhelné kotle, dodala.