Praha - Ministerstva do rozpočtu na příští rok přispějí čtvrtinou svých rezerv, celkem půjde o deset miliard korun. Po jednání, na kterém se dnes lídři koalice dohodli na navýšení platů ve veřejné sféře, to novinářům řekl volební lídr ČSSD, ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Například pro diplomacii to bude znamenat omezení některých plánovaných oprav, uvedl.

Koalice se dnes neshodla na zvýšení rozpočtu vysokých škol, právě tam by měla vedle platů podle Zaorálka směřovat část z rezerv. Vysoké školy požadují zvýšení rozpočtu o 4,5 miliardy korun. Koaliční lídři nezpochybňují potřebu růstu financí v tomto sektoru, mluví ale o nižší částce v rozmezí 2,5 až 3,5 miliardy korun. Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) novinářům řekl, že k dohodě strany dospějí do konce září, kdy musí návrh rozpočtu předat Sněmovně.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) v neděli řekl, že i přes zvednutí příjmů navrhovaného rozpočtu o 21 miliard korun oproti červnovému návrhu chybí na platy, jak si je přejí zvýšit odbory a jak dnes nárok schválila koalice, osm miliard korun. V pátek oznámil, že po výzvě, aby ministerstva informovala, kolik peněz mohou uvolnit, úřady odpověděly, že nic. Naopak podle něj požádaly ministerstvo financí v souhrnu o dalších 33 miliard korun, což by dohromady s požadavkem na růst platů zvýšilo schodek rozpočtu až ke 100 miliardám korun.

Po jednání koalice se dnes bude návrhem státního rozpočtu věnovat plénum vlády, neočekává se, že by jej dnes kabinet definitivně schválil. Příští pondělí chce návrh představit na zasedání tripartity. Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu podle zákona odevzdat do konce září.