Ostrava - Fotbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v utkání 13. ligového kola v Ostravě 1:0 brankou Ruslana Mingazova ze čtrnácté minuty. Baník měl celou druhou půli převahu a závěrečnou čtvrthodinu hrál po vyloučení hostujícího brankáře Kamrana Agajeva proti deseti, ale na bod nedosáhl. Nováček tak protáhl své čekání na vítězství v nejvyšší soutěži už na dvanáct kol, naopak Mladá Boleslav v lize potřetí za sebou zvítězila a v neúplné tabulce se posunula na deváté místo.

Mladá Boleslav do zápasu vlétla zhurta a první čtvrthodinu měla hru zcela ve své moci. Hlavně po své pravé straně procházela jako nůž máslem do ostravské obrany a už ve druhé minutě měli domácí pořádné štěstí, že po zásahu Mebrahtua se mával ofsajd.

Hosté pak museli přečkat po rohovém kopu a Barošově voleji ojedinělou, zato velkou šanci Baníku, a vzápětí už udeřili. Mingazov se ve 14. minutě středem hřiště propletl přes několik hráčů a ještě se štěstím přeloboval gólmana Šustra, který se postavil mezi ostravské tyči po odchodu Vaška.

Intenzita boleslavského nástupu po brance slábla a Baník vyrovnal hru. Ale ve finální fázi ho brzdily nepřesnosti. Domácí soupeře začali mačkat až po změně stran. Kouč Kučera poslal na hřiště místo nevýrazného Stáni Šašinku a po hodině hry sáhl i k riskantnímu stažení štítového záložníka Šindeláře, za kterého šel do hry ofenzivní Mičola.

Baníku to vyneslo tlak. V 67. minutě také šanci, ale Baroš z nesnadné pozice po těžkém zpracování míče přestřelil. Domácí snahu přiživil hostující brankář Agajev, který si v rozmezí tří minut nechal dát dvě hloupé žluté karty za nesportovní chování a zdržování hry, a Baník hrál poslední čtvrthodinu přesilovku.

Ale výrazné šance si nevytvořil. Z pokračující územní převahy Poznar v 83. minutě nebezpečně hlavičkoval z malého vápna nad břevno a tu největší možnost v 88. minutě promarnil Baroš, který také hlavou po Pazderově centru mířil těsně vedle.

Hlasy po utkání:

Radim Kučera (trenér Ostravy): "Věděli jsme, že tři body potřebujeme a z té povinnosti jako kdybychom prohospodařili první poločas. Byla to křeč, bojácnost, propadali jsme uprostřed hřiště. Hosté se jednoduchými míči dostávali do nepříjemných věcí a jednu vyřešili, když jsme nepokryli Mingazova. Druhý poločas se odvíjel v naší režii. Vytvořili jsme si tlak, ale neproměnili jsme šance, které jsme si vytvořili."

Dušan Uhrin mladší (trenér Mladé Boleslavi): "První poločas jsme byli jasně lepší a měli jsme dát více branek. Nicméně druhou půli jsme trochu vypadli z rytmu. Neudrželi jsem balon uprostřed hřiště a soupeř nás trochu zatlačil. Paradoxně po vyloučení jsme v desíti hráli lépe než v jedenácti. S Agajevem to budeme řešit interně, nechal se unést diváky, ale první žlutou dostal za to, že reklamoval dvoumetrový ofsajd. Jsem na něj nazlobený, bylo to úplně zbytečné. Domnívám se, že vezeme zasloužené vítězství."

Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav 0:1 (0:1)

Branka: 14. Mingazov. Rozhodčí: Berka - Pelikán, Horák. ŽK: Sus, Hrubý - Mingazov, Takács, Agajev. ČK: 75. Agajev. Diváci: 5505.

Ostrava: Šustr - Pazdera, Pokorný, Azackij, Morgan - Šindelář (63. Mičola) - Sus (74. Poznar), Hrubý, De Azevedo, Stáňa (46. O. Šašinka) - Baroš. Trenér: Kučera.

Mladá Boleslav: Agajev - Pauschek, Chaluš, Magera, Fleišman - Takács, Rada - Přikryl (77. Vejmola), Mingazov (69. Chramosta, 90. Ljovin), Fabián - Mebrahtu. Trenér: Uhrin ml.