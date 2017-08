Praha - Čistý zisk energetické společnosti ČEZ stoupl v pololetí meziročně o 21 procent na 16,7 miliardy korun. K růstu dopomohly mimořádné příjmy z prodejů akcií MOL a bytů v Písnici. Tržby společnosti stouply o dvě procenta na 100,9 miliardy korun. Výsledky, které jsou mírně nad očekáváním analytiků, dnes zveřejnila skupina ČEZ v tiskové zprávě. Podle analytiků by ČEZ za letošní rok mohl vyplatit vyšší dividendu, než se čekalo. Trh čeká až 35 Kč na akcii.

Vzhledem k úspěšnému prvnímu pololetí očekává ČEZ lepší celoroční výsledky. "Celoroční výhled čistého zisku očištěného zvyšujeme na úroveň 19 miliard korun," uvedl místopředseda představenstva a finanční ředitel Martin Novák. Dosud firma očekávala tento zisk ve výši 17 miliard korun.

Generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš už nečeká velké změny v prognóze letošních výsledků firmy. Řekl to dnes v rozhovoru s ČTK. "Vždycky je jistá míra nejistoty. Čím více se blížíte konci roku, tím více míra nejistoty klesá. To je přirozené," řekl Beneš.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) v pololetí meziročně klesl o 1,8 miliardy na 31,3 miliardy korun. To odpovídá poklesu cen vyrobené elektřiny. Kvůli vyšší hrubé marži z výroby a obchodu v Česku firma zlepšila letošní výhled pro provozní zisk z 52 na 53 miliard korun.

Společnost vyrobila elektřiny z tradičních zdrojů zhruba stejně jako loni, tedy asi 31 terawatthodin. Nová energetika, kam ČEZ řadí větrné, fotovoltaické a malé vodní elektrárny, vyrobila o pětinu více energie než loni v pololetí. K růstu přispěla koupě větrných elektráren v Německu na konci loňského roku, ale i nárůst výroby ve větrných parcích v Rumunsku. Objem prodeje zemního plynu koncovým zákazníkům se pak meziročně zvýšil o 28 procent.

ČEZ letos uskutečnil tři významné nákupy. V Německu koupil společnost Elevion, která poskytuje energetické služby průmyslovým a stavebním podnikům. Dále rozšířil portfolio větrných zdrojů v Německu a vstoupil do Francie. "Akvizicí úspěšné německé společnosti Elevion, která patří k největším poskytovatelům komplexních energetických služeb v zemi, jsme získali více než 1800 odborníků i klíčovou základnu pro působení na dynamicky rostoucím ESCO trhu v Německu," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.

Spotřeba elektřiny na českém distribučním území ČEZ vzrostla v prvním pololetí meziročně o 4,2 procenta. U velkoodběratelů byl nárůst pětiprocentní, u domácností o 3,8 procenta.

Přínos z ukončení vlastnictví akcií MOL do čistého zisku byl 4,6 miliardy korun a zisk z prodeje nemovitostí v pražské Písnici dosáhl 1,1 miliardy korun. To se projevilo i ve výsledcích za samotné druhé čtvrtletí, kdy čistý zisk meziročně vzrostl dvojnásobně na osm miliard korun.

ČEZ je největší česká energetická firma. Jeho majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.

Analytici: ČEZ by mohl za letošek vyplácet dividendu až 35 Kč

Energetická skupina ČEZ by za letošní rok mohla vyplatit vyšší dividendu, než se čekalo. Vzhledem k dnešnímu zlepšenému výhledu letošního hospodaření by mohla vyplácet až 35 Kč na akcii proti 33 Kč z loňského zisku. V minulých čtyřech letech ale vyplatila firma akcionářům pokaždé dividendu 40 Kč na akcii. Očekávání předčily i výsledky za první pololetí. Vyplývá to z dnešních vyjádření analytiků.

ČEZ dnes zvýšil odhad letošního provozního zisku EBITDA z 52 na 53 miliard korun a očištěného čistého zisku ze 17 miliard na 19 miliard Kč. V prvním pololetí zvýšil čistý zisk o 21 procent na 16,7 miliardy korun. K růstu dopomohly mimořádné příjmy z prodejů akcií MOL a bytů v Písnici. Tržby společnosti stouply o dvě procenta na 100,9 miliardy korun.

"Výsledky za druhé čtvrtletí jsou pozitivním překvapením. Překonaly odhady a došlo k zvýšení celoroční projekce. Vzhledem k tomu, že ČEZ je dividendový titul, vnímáme pozitivně zvýšení projekce na čistý zisk, ze kterého se dividenda počítá. Nový cíl naznačuje vysoký dividendový výnos. Očekáváme pozitivní reakci investorů," uvedla v komentáři J&T banka.

Podle analytiků firma ve druhém čtvrtletí proti očekávanému poklesu zvýšila výnosy a navíc se jí podařilo vykázat i vyšší čistý zisk. Na úrovni výnosů byla firma za druhý kvartál o 2,5 procenta na očekáváním trhu a v zisku předčila odhady o pětinu.

"Celkově jsou výsledky lepší o zhruba jednu miliardu korun od výnosů až po zisk. I z důvodu mírného navýšení celoročního cíle pro EBITDA by měl trh reagovat mírně pozitivně. Očekáváme pozitivní reakci trhu kolem dvou procent. Nakoupené pozice doporučujeme držet," uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Lukáš Kovanda.

Zvýšený výhled ČEZu je podle analytika BH Securities Martina Vlčka rozhodně pozitivní zprávou. "Na druhé straně, situace se zajištěním cen na nejbližší roky je složitá. Křivka futures je relativně plochá a ceny nízké. ČEZ má například již 80 procent produkce pro rok 2018 zajištěných, a to za průměrnou cenu 29,50 eur za megawatthodinu. Na rok 2019 je zajištěno zatím 50 procent objemu za cenu pouhých 29 eur. Pokud tedy ceny s dodáním na rok 2019 nevyrostou, hrozí, že pro rok 2019 bude průměrná zajištěná cena elektřiny nižší než v roce 2018. Zůstává také otázka dostavby nových jaderných bloků, která může ohrozit dividendu respektive narušit defenzivní charakter společnosti," podotkl.