Černá laminátová mimina sochaře Davida Černého, která více než 15 let doplňují jednu z pražských dominant, žižkovský televizní vysílač, sundali 2. října po delší době horolezci kvůli opravám. Přibližně v květnu příštího roku je opět zase vrátí. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Černá obří mimina, která více než 15 let doplňují jednu z pražských dominant, žižkovský televizní vysílač, dnes dočasně opustila svá místa. Budou se opravovat a přibližně v květnu příštího roku se zase vrátí zpět. ČTK to dnes řekl jejich autor, sochař David Černý. Na základě jeho dohody s vlastníkem věže, Českými radiokomunikacemi, bude deset soch upevněno na věži dalších 20 let. Opravu a údržbu platí radiokomunikace, Černý se s nimi dohodl, že po 20 letech na ně sochy bezúplatně převede.

Zástupci vlastníka dnes uvedli, že plastiky pravidelně dvakrát ročně monitorují. Sundávají se ale po delší době poprvé. Podle Černého není zřejmé, v jakém jsou stavu, především se prý za téměř 20 let jejich upevnění na věži změnily povětrnostní podmínky, například vanou mnohem silnější větry než dříve. Plastiky také budou znovu natřeny. Při jejich návratu na věž se použije stejný způsob kotvení, pravděpodobně se ale použijí některé nové součástky, které tehdy nebyly ještě k dispozici.

Mimina na věži se mnohým líbí, i když při své první instalaci vzbuzovaly i negativní reakce. Mnozí jejich fanoušci je ale také neznají zblízka, jak je mohou vidět třeba na Kampě, kde sochy stojí volně na trávě. Nejsou tak roztomilá, jak se většina lidí domnívá - obličeje mají deformované do čárových kódů.

Mimina byla na televizní věži umístěna poprvé v roce 2000 v rámci akce Praha - Evropské město kultury roku. Instalace ale nebyla technicky uzpůsobena pro dlouhodobé využití a dohoda s vlastníkem věže byla uzavřena jen na jeden rok. Téměř rok přítomnost miminek na věži připomínalo pouze jedno z nich. Na konci roku 2001 byla připevněna za využití trvalejší technologie - přímo do plastik se umístily kovové pásky a ty se potom připevnily k plášti věže.