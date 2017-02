Benátky nad Jizerou (Mladoboleslavsko) - Divokým koním v bývalém vojenském prostoru Milovice se narodila první letošní hříbata. Dvě mláďata přišla na svět na pastvině poblíž Benátek nad Jizerou. Přestože se narodila uprostřed sněhových plání, daří se jim v prvních dnech dobře, sdělil ČTK ředitel ochranářské organizace Česká krajina Dalibor Dostál.

Hříbata se obvykle rodí od března. Do přirozeného vývoje však v tomto případě zasáhl člověk. "Kvůli dodržení termínů dotace nemohl hřebec přijet ke stádu se zpožděním několika měsíců, aby porody vyšly na jarní měsíce tak, jako v případě první pastviny v sousedství Milovic," uvedl Dostál. Příroda by se však do budoucna měla s tímto posunem vypořádat.

"Podle termínů páření hřebce s klisnami v loňském roce jsme očekávali narození hříbat každým dnem. Báli jsme se, aby se hříbata nenarodila zrovna v době velkých mrazů, kdy noční teploty padaly až k minus 18 či 20 stupňům Celsia. Naštěstí se hříbata narodila při oblevě," uvedl Karel Bendl, ředitel Správy městských lesů Benátky nad Jizerou, která zajišťuje chovatelský dohled. Podle odborníků není náhodou, že hříbata přišla na svět až během oblevy. Klisny dokážou v případě negativních okolností pozdržet porod až o 14 dní.

I když opět začalo mrznout, obě hříbata chodí po pastvině se stádem a přemisťují se s ním po celé ploše zhruba o 120 hektarech. Drží se dalších dvou hříbat, jež se na pastvině narodila loni.

V bývalém vojenském prostoru se nachází rezervace s velkými kopytníky na 160 hektarech. Na dvou pastvinách žije 30 dospělých divokých koní a 17 hříbat, osm dospělých zubrů, jedno zubří mládě a šest dospělých praturů a pět pratuřích mláďat. Rezervace se podle původních plánů měla již v loňském roce rozšířit. Vzhledem ke sporům Středočeského kraje s bývalým nájemcem se však proces zdržel.