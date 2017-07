Praha - Na hospodářskou restrukturalizaci Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje půjde v příštích třech letech zhruba 42 miliard korun. Počítá s tím akční plán, který schválila vláda. Regiony, které dlouhodobě trpí vysokou nezaměstnaností i starými ekologickými zátěžemi po zaniklých podnicích, chtějí peníze využít na zlepšení dopravy a zaměstnanosti nebo odstranění látek ohrožujících životní prostředí. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) jde o první komplexní restrukturalizaci tak rozsáhlého území.

Z celkové částky půjde do krajů 6,1 miliardy korun letos, 11,4 miliardy v příštím roce a přes 25 miliard v roce 2019. Sobotka již dříve varoval, že propast mezi třemi kraji a zbytkem republiky se zvětšuje. Podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (za ANO), jejíž úřad návrh předkládal, má kabinet vůči těmto regionům dluh. "Byly to těžební kraje, byl tam velký průmysl. Nakonec po odchodu velkých zaměstnavatelů, ať už je to těžební průmysl, nebo Armáda ČR, tam lidé nemohou najít práci," řekla ČTK Šlechtová.

Plán, který začátkem června podpořili také zástupci tripartity, obsahuje 65 konkrétních opatření. V Ústeckém kraji by se mělo změnit a oživit město Terezín, v plánu je i oprava prostor východního nádraží v Děčíně. Počítá se s opravami silnic, likvidací ekologických zátěží či budováním vysokorychlostní železnice. "Je tu i otázka těžby lithia, která by nám do budoucna mohla pomoci," řekl ČTK hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). V regionu se připravují i projekty využití geotermální energie a stále se chystá stavba plavebního stupně v Děčíně.

V Karlovarském kraji by se za pomoci několika projektů mělo docílit zlepšení image regionu a kvality životního prostředí. Vzniknout by tam mohla i vysoká škola zaměřená na lázeňství. Podle hejtmanky Jany Vildumetzové (ANO) by měly peníze zamířit hlavně na dostavbu dálnice D6. "Musíme také řešit silnici I/13 mezi Karlovými Vary a Chomutovem, která je velmi zatížená," řekla. Jako priority zmínila rovněž lázeňství a školství.

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil (KDU-ČSL) považuje za důležité především to, aby z regionu neodcházeli mladí a vzdělaní lidé. "Chceme, aby se jim zabezpečila práce v rámci tohoto kraje v nových technologiích či robotizaci," uvedl. Kraj se tak bude snažit i investičními pobídkami přilákat do regionu firmy s tímto zaměřením.

Podle ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka (ČSSD) je důležité, aby se plán věnoval podpoře podnikání v těchto regionech, které jsou strukturálně znevýhodněné. "Plánujeme také rozjet program regenerace brownfieldů, tedy starých průmyslových areálů, které nejsou využívané. Tímto bychom chtěli nabídnout podnikatelům nové prostory pro podnikání," uvedl. Ministerstvo průmyslu také připravuje programy na podporu výzkumu, vývoje a inovací a získávání nových investorů v těchto krajích.

Hnutí Duha a Greenpeace schválení plánu uvítaly, málo však podle nich zdůrazňuje zlepšování životního prostředí, především vyčištění ovzduší zatíženého těžbou a spalováním uhlí.