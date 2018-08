Čestlice (u Prahy) - Miliardář Pavel Sehnal usiluje o post pražského primátora. V říjnových volbách bude kandidovat za uskupení Krásná Praha, které sestavila jeho Občanská demokratická aliance (ODA) spolu s nezávislými kandidáty. Sehnal to dnes řekl novinářům v Čestlicích u Prahy, kde ODA zahájila kampaň pro komunální volby.

Sehnal v kampani slibuje, že se zasadí o vytvoření rovnováhy mezi tím, kde lidé žijí a kde pracují. Vznik nových pracovních příležitostí v místě bydliště by podle něj mohl přispět ke snížení dopravního zatížení města. Chce se zasadit také o dobudování městského okruhu a o stavbu nových stanic metra. Slibuje podporu výstavby bytů a budování cyklostezek, parků, hřišť a dalších zařízení pro trávení volného času.

Sehnalova ODA zahájila činnost loni v lednu, využila značku někdejší vládní strany z 90. let a chce na ni navazovat pravicovým programem zaměřeným na podnikatele. Loni strana kandidovala do Sněmovny, získala ale pouze 0,15 procenta a potřebný pětiprocentní práh nepřekročila. ODA také vyslala do letošních prezidentských voleb bývalého šéfa mladoboleslavské automobilky Škoda Auto Vratislava Kulhánka, který však skončil z devíti kandidátů poslední se ziskem 0,47 procenta hlasů.

Sehnal vlastní finanční skupinu SPGroup, pod níž spadá mimo jiné výstaviště v Praze Letňanech a pojišťovna Slavia. V Čestlicích má akvapark a hotel.