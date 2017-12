Premiér Andrej Babiš (vlevo) uvedl 18. prosince 2017 v Praze do funkce ministra zemědělství Jiřího Milka (vpravo).

Premiér Andrej Babiš (vlevo) uvedl 18. prosince 2017 v Praze do funkce ministra zemědělství Jiřího Milka (vpravo). ČTK/Šimánek Vít

Praha - Minstr zemědělství Jiří Milek (za ANO) považuje za svou prioritu zajištění potravinové soběstačnosti Česka. Chce také zabránit snížení evropských dotací pro české zemědělce po roce 2020, řekl dnes na tiskové konferenci poté, co ho premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl do úřadu. Vyloučil možnost prodeje státních podniků Budvar a Lesy ČR.

Ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO) považuje za svou prioritu zajištění potravinové soběstačnosti Česka. Chce také zabránit snížení evropských dotací pro české zemědělce po roce 2020, řekl dnes na tiskové konferenci poté, co ho premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl do úřadu. Vyloučil možnost prodeje státních podniků Budvar a Lesy ČR. Tématem pro Babiše je také rozdílná kvalita potravin v různých evropských státech.

Na zajištění potravinové bezpečnosti apeloval i Babiš. Milek prohlásil, že to považuje za svou hlavní prioritu, důležité proto podle něj bude dát zemědělcům a potravinářům podporu srovnatelnou s tím, jakou mají jejich kolegové v západních zemích EU. "Každý vyspělý národ dbá o zajištění soběstačnosti v základních potravinách," řekl.

Nový ministr bude v Bruselu jednat o podobě společné zemědělské politiky po roce 2020. Chce zabránit tomu, aby se snižovaly dotace pro české zemědělce. Očekává se, že se evropský rozpočet na společnou zemědělskou politiku bude snižovat kvůli odchodu Británie z unie.

Milek za další prioritu označil ochranu českého trhu před dovozem potravin, které by neměly dostatečnou kvalitu. Chce také bránit dovozům potravin a zemědělských produktů za dumpingové ceny. Babiš Milka rovněž vyzval, aby navázal na činnost svého předchůdce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) při opatřeních pro boj s kůrovcem.

Babiš se také zmínil o problému rozdílného složení potravin v EU, řešení je podle něj jednoduché. "Měl by být zákon, který řekne: v celé Evropě se bude vyrábět jeden druh Nutelly, všichni to budou kupovat a je to vyřešené," řekl předseda vlády.

V rámci resortu by se dalo podle premiéra šetřit, upozornil na programy na podporu kvalitních potravin, například Klasu. "V minulosti se mi zdálo, že dáváme moc peněz na tu Klasu, jestli to má až takový smysl pro potravináře, nevím," uvedl. Loni na jaře se vysoutěžila zakázka na dvouletou propagaci kvalitních potravin, čtyři firmy si rozdělily tendr na 298 milionů Kč. Největší části zakázky dostaly agentury McCann-Erickson Prague a 1 Year&More production.

Ministr Milek avizoval možné personální změny v resortu, konkrétní ale nebyl. "Dneska budu mít postupně rozhovory s jednotlivými náměstky, určitě k nějaké drobné změně dojde, ale nebude to žádný převrat," řekl na dotaz ČTK. V resortu působí politický náměstek za sociální demokracii Pavel Veselý.

Milek v úřadu bude muset vyřešit i skutečnost, že je předsedou představenstva zemědělského a potravinářského koncernu Úsovsko. Účast členů vlády ve vedení firem, které pobírají dotace, omezuje zákon o střetu zájmů. Jednou z možností, jak vyřešit situaci, aby byla v souladu se zákonem o střetu zájmů, je vložení jeho podílu do svěřenského fondu, řekl již dříve na dotaz novinářů. Podobně naložil kvůli zákonu Babiš se svým zemědělským a potravinářským holdingem Agrofert a firmou SynBiol, když byl ještě ministrem financí v minulé vládě.

Prezident Miloš Zeman jmenoval jednobarevný kabinet premiéra Babiše 13. prosince. Hned poté Babiš uvedl do úřadů sedm nových ministrů, čtyři nastupují na ministerstva dnes. Ze 14 ministrů je devět nováčků, pět jich pracovalo v minulé koaliční vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD).