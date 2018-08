Berlín - Jakub Holuša pohřbil své medailové naděje na mistrovství Evropy v Berlíně v běhu na 1500 metrů už v rozběhu. Jeden z největších favoritů doběhl až pátý a čas 3:49,82 mu nestačil. Z tria oštěpařů z kvalifikace postoupili Jakub Vadlech a Petr Frydrych, přestože kvalifikační limit 82 metrů nepřehodili. Jaroslav Jílek se do elitní dvanáctky nevešel. V rozbězích neuspěli Jan Jirka na dvoustovce ani žádná z trojice českých čtvrtkařek, od nichž to však asi nikdo nečekal.

Holuša ale díky čtvrtému místu v letošních evropských tabulkách a českému rekordu 3:32,49 z Diamantové ligy v Monaku neměl mít v rozběhu problém. V takticky pomalu běženém závodě, v němž první čtvrtka byla jen za 67 sekund, se držel v zadní polovině startovního pole a nastoupil až po vstupu do posledního kola.

V cílové rovince si na třetí pozici hlídal postup, kontroloval levou stranu, ale zprava se přes něj přehnali Němec Tesfaye i nejstarší z norských bratrů Henrik Ingebrigtsen. Český mílař neměl sílu, aby jejich útok odrazil. "V tomhle pomalém závodě se může stát všechno, každý je (v závěru) rychlý. A já jsem na to dneska doplatil. Prostě jsem to podělal. Nemám výmluvu, ani nechci mít výmluvu, tohle jde na mě," řekl po závodě sklesle novinářům.

Pátý muž z loňského mistrovství světa v Londýně se tak ani na třetí pokus do evropského finále na 1500 m nepodívá. Před dvěma lety v Amsterodamu sice rozběh vyhrál, ale následně byl diskvalifikován kvůli strčení do soupeře. V cíli si povzdechl: "Další zpackaný šampionát."

V kvalifikaci oštěpařů potvrdil letošní suverenitu mistr světa Johannes Vetter, jemuž stačil hned první pokus dlouhý 87,39 m. Limit splnili i dva jeho krajané Andreas Hoffmann a Thomas Röhler, i když ten až třetím pokusem.

České trojici se zdaleka tolik nedařilo a medailisté z loňského MS v Londýně proklouzli do finále z 10. a 12. místa. Vadlejch se opřel do prvního dlouhého pokusu, ale přešlápl, v druhé sérii hodil 80,28, což nakonec stačilo. "Postup, to je základní cíl, takže to je skvělé. A druhá dobrá zpráva je, že tělo je schopné jakž takž závodit. A tou třetí je, že samozřejmě s 81 nejsem spokojený. I když první hod byl dál, ale ten jsem neustál," komentoval své vystoupení nejlepší český oštěpař, který kvůli zdravotním problémům před šampionátem moc neházel.

Postupových nakonec bylo i Frydrychových 79,74. Tak málo stačilo k účasti ve finále naposledy na ME 2014, na posledních dvou MS ani ME 2016 bylo potřeba víc. Frydrych proto po skončení své skupiny postupu příliš nevěřil. "Myslím, že to stačit nebude, teď je opravdu silná generace. Navíc druhá skupina je velice silná, kde má asi pět lidí za 88," řekl před odjezdem na hotel.

Tam zjistil, že nakonec postoupil. "Měl jsem velké štěstí. Po všelijaké sezoně je to velká šance vydat ze sebe totální maximum v největším závodě roku. Jsem za ni hrozně šťastný," uvedl Frydrych.

Třetí svěřenec Jana Železného Jílek, který byl nominován dodatečně jako náhradník za nemocného Vítězslava Veselého, hodil jen 75,83 m.

Sprinter Jirka zůstal v rozběhu na 200 metrů čtyři desetiny za deset dnů starým osobním rekordem a čas 21,15 mu na postup nestačil. Ve svém rozběhu obsadil až předposlední místo. Premiéra ve velké soutěži čtyřiadvacetiletému Jirkovi nevyšla.

Kdyby přitom zopakoval svůj čas z mistrovství republiky v Kladně 20,75, byl by bez problémů ve večerním semifinále. Nejrychlejší čas 20,39 zaznamenal Ital Eseosa Desalu. Největší favorité však postoupili do semifinále přímo na základě letošních tabulek.

Z trojice mladých čtvrtkařek si vedla nejlépe ta nejmladší, teprve osmnáctiletá Lada Vondrová. V rozběhu si zlepšila venkovní osobní rekord o půl sekundy časem 53,21. Na postup ale ani to nestačilo. Alena Symerská i Zdeňka Seidlová běžely výrazně pomaleji než na Kladně.

V desetiboji znovu vede Brit Duckworth, Doležal je osmý

Po osmi disciplínách soutěže desetibojařů je opět v čele Brit Tim Duckworth s náskokem 70 bodů před Rusem Iljou Škureňovem. Jan Doležal je po skoku o tyči osmý.

Do druhého dne vstoupil nejlépe Němec Arthur Abele. Na překážkách se jako jediný dostal pod 14 sekund a díky času 13,94 stáhl ztrátu na po prvním dnu vedoucího Duckwortha na pouhých 18 bodů. V disku hodil 45,42 m, více než o tři metry dál než jeho největší soupeř, a to už znamenalo průběžné vedení. Jenže tyč Němec pokazil, zdolal jen základní výšku 460 centimetrů a propadl se až na třetí místo.

Duckworth totiž skočil 510 cm a Škureňov ještě o dvacet centimetrů výš; to byl nejhodnotnější výkon z celého desetiboje, oceněný 1004 body. Ruský desetibojař, startující v rámci neutrální výpravy, který byl po prvním dnu až jedenáctý, se tak rezolutně přihlásil do boje o medaile.

Doležal měl na překážkách sedmý čas 14,58 a polepšil si o dvě příčky. Ještě lépe si vedl v disku, kde si připsal druhý nejlepší výkon 45,81 a po sedmi disciplínách se posunul už na osmé místo. V tyči zdolal na třetí pokus 480 centimetrů a pak neúspěšně atakoval osobní rekord 490.

Marek Lukáš se proti úternímu programu příliš nezlepšil. Osobním rekordům se v žádné disciplíně nepřiblížil a je sedmnáctý.

Finále: Muži: Desetiboj po šesti disciplínách: 1. Duckworth (Brit.) 5285 (100 m: 10,65 - dálka: 757 - koule: 13,61 - výška: 217 - 400 m: 49,87 - 110 m př.: 14,55), 2. Abele (Něm.) 5267 (10,86 - 742 - 15,64 - 193 - 48,01 - 13,94), 3. Samuelsson (Švéd.) 5117 (11,04 - 752 - 13,99 - 208 - 49,40 - 14,70), 4. Cairoli (It.) 5101, 5. Ureňa (Šp.) 5096, 6. Roe (Nor.) 5094, ...12. Doležal 4984 (11,06 - 712 - 14,03 - 202 - 49,42 - 14,58), 19. Lukáš (oba ČR) 4740 (11,12 - 699 - 14,04 - 187 - 50,60 - 14,67). Kvalifikace: Muži: 200 m - rozběhy: 1. Desalu (It.) 20,39, ...21. Jirka (ČR) 21,15 - nepostoupil. 1500 m - rozběhy: 1. Wightman (Brit.) 3:40,73, ...24.Holuša (ČR) 3:49,82 - nepostoupil. Oštěp - kvalifikace: 1. Vetter (Něm.) 87,39, ...10. Vadlejch 80,28, 12. Frydrych 79,74 - postoupili do finále, 19. Jílek (všichni ČR) 75,83 - nepostoupil. Ženy: 400 m - rozběhy: 1. Nielsenová (Brit.) 51,67, ...24. Vondrová 53,21, 25. Symerská 53,25, 28. Z. Seidlová (všechny ČR) 53,38 - nepostoupily. 100 m př. - rozběhy: 1. Ndamaová (Fr.) 12,88. Trojskok - kvalifikace: 1. Papachrístuová (Řec.) 14,49.