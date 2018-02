Alkmaar (Nizozemsko) - Českému fotbalovému reprezentantovi do 21 let Ondřeji Mihálikovi v Alkmaaru předčasně skončila sezona. Bývalý jablonecký hráč, který odešel v zimě do Nizozemska jako ofenzivní posila, si přetrhl vazy v koleně a čeká ho dlouhá pauza. Třetí celek nizozemské ligy o tom informoval na svém webu.

Mihálik minulý týden nastoupil za juniorku AZ v utkání proti Sittardu, ale kvůli zranění musel odstoupit ve 39. minutě. Podrobná vyšetření odhalila poškozený přední zkřížený vaz.

Dvacetiletý záložník od lednového příchodu do Alkmaaru, s nímž podepsal smlouvu do června 2022, zasáhl jako náhradník do tří soutěžních zápasů A-týmu.