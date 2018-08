Glasgow - Jan Micka vybojoval na plaveckém mistrovství Evropy finálovou účast v závodu na 800 metrů volný způsob. Třiadvacetiletý český reprezentant postoupil z rozplaveb čtvrtým nejlepším časem, souboj o medaile je v Glasgow na programu ve středu.

V odpoledním semifinálovém programu se dnes ve Skotsku představí tři české plavkyně. Anika Apostalon postoupila desátým časem z rozplaveb na 100 metrů volný způsob, Barbora Závadová a Kristýna Horská uspěly v polohovém závodu na 200 metrů.

Micka dohmátl v rozplavbě za 7:52,14 minuty a navzdory nedávnému tréninkovému výpadku si zajistil už třetí finálovou účast na šampionátu. V pátek obsadil šesté místo na kraulařské čtyřstovce, v nedělním závodě na 1500 metrů skončil osmý poté, co mu v závěru došly síly.

"Jak už jsem říkal dříve - pro mě jsou důležitější ty časy, abych si zaplaval osobáky. Bohužel mi to teď nevyšlo o nějaké dvě vteřinky, byť jsem měl pocit, že na to mám a jedu v osobáku," řekl Micka novinářům.

"Ale nevadí. Bylo to rozplavání, měl jsem sevřený zadek, abych se vůbec do finále dostal, naštěstí se to vydařilo. Zítra večer mám poslední šanci ten osobák překonat," vyhlížel Micka své poslední vystoupení ve Skotsku.

Třiadvacetiletá americká rodačka Apostalon dohmátla na kraulařské stovce v čase 54,61 sekundy. Za vlastním národním rekordem, který zaplavala před necelým měsícem na domácím šampionátu v Praze, zaostala o 33 setin.

"Bolí mě trochu nohy, ale to vždycky. Je to dobré. Myslím, že odpoledne bych mohla být ještě lepší. Na obrátce jsem byla trochu moc blízko, to můžu změnit, stejně tak i start. Je tam desetina ztráty na osmé místo, doufám, že by se to mohlo povést. Uvidíme, jak půjdou ostatní," uvedla Apostalon, která se stejně jako soupeřky musela poprat s brzkým začátkem.

"Pospala bych si, ale bylo to fajn. A vlastně mi to i pomohlo. Vzbudila jsem se dřív, všechno bylo nějak víc v klidu a tady na bazénu skoro ještě nikdo nebyl," řekla Apostalon.

Jako desátá postoupila do semifinálových bojů v redukovaném pořadí i Závadová, která časem 2:15,17 minuty o více než tři sekundy zaostala za vlastním tři roky starým českým rekordem.

"Bolelo to. Víc než dlouhá (polohovka). Dvoustovka je takový sprint. Rozjela jsem to celkem rychle, začátek slušnej, konec strašnej. Mám se do odpoledne co učit. Byly tam i trošku nervy, ale jsem ráda, že to dobře dopadlo. Postup do finále bude určitě těžší," uvedla Závadová.

"Musím se z rána zlepšit minimálně o vteřinu a půl, což je dost. Udělám pro to všechno, půjdu na masáž. Musím si trošku uvolnit nohy, protože jsou jak dva kameny. Samozřejmě bych chtěla finále," řekla Závadová.

Jako poslední proklouzla mezi semifinalistky Horská (2:16,50), byť díky redukovanému pořadí, které dává prostor k postupu jen dvěma plavcům z jedné země. Možná i proto přišla mezi novináře zpočátku zklamaná, že jí postup unikl.

"Když jsem viděla ten čas, tak jsem si říkala, že to určitě stačit nebude, ale ono to stačilo. Jsem samozřejmě ráda, ale musím trochu vstřebat, že do té bolesti půjdu ještě jednou," řekla s úsměvem Horská.

"Chtěla jsem plavat trochu rychleji, ale byla jsem po dlouhé době hodně nervózní, takže jsem od začátku věděla, že to hodně kousne a ono to fakt kouslo. Už dlouho to takhle nebolelo jako dneska," přiznala Horská.

"Těším se na večer. Mám sice radši krátký bazén, takže ta padesátka je pro mě trošku složitější, ale těším se na to. Půjdu si to užít, snad už nebudu tolik nervózní a vykouzlím i nějaký lepší čas," přála si Horská.

V rozplavbách kraulařské stovky skončila Anna Kolářová, která časem 55,87 obsadila 26. místo. Na dvojnásobné trati znak nedosáhli na postup dvaadvacátý Tomáš Franta ani Roman Dmytrijev (26.).