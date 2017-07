Právě zveřejněno

Budapešť - Plavec Jan Micka vylepšil v rozplavbě své hlavní trati 1500 metrů volný způsob na mistrovství světa v Budapešti časem 14:55:47 o více než tři sekundy vlastní český rekord a ze čtvrtého místa bezpečně postoupil do nedělního finále. Ve světové konkurenci se mu to ve velkém bazénu povedlo poprvé v kariéře. Naopak Anna Kolářová a Petra Chocová neuspěly.

"Jsem rád, že konečně padnul ten rekord, když se mi předchozí závody plavaly tak špatně," řekl Micka, který byl v Maďarsku nespokojený po startech na tratích 400 a 800 metrů. Příčinu nevýrazných výkonů viděl v přílišném očekávání. "Je prostě lepší jít na závod bez očekávání s tím, že je vám to úplně u zadku. A když nebudete mít to očekávání, nebudete tolik svázaný s časy, kolik musíte zaplavat, abyste postoupili. Tak to vyšlo," pokračoval Micka.

Dvaadvacetiletý Micka nestačil v nejsilnější rozplavbě pouze na vítězného Ukrajince Mychaila Romančuka a na své italské tréninkové partnery Gregoria Paltrinieriho s Gabrielem Dettim. "Po půl roce trénování v Itálii a jistých pochybnostech, jestli to byl správný krok, se naštěstí ukázalo, že všechno zlé je k něčemu dobré a že trpělivost musí být," prohlásil Micka.

V neděli bude útočit na nejlepší český výsledek na letošním šampionátu, dosavadním maximem je sedmá příčka Simony Baumrtové ze znakařské stovky.

Chocová obsadila na nejkratší prsařské trati 22. místo, Kolářová skončila v kraulařském sprintu sedmadvacátá. Mistryně Evropy na padesátce z roku 2012 Chocová zaostala časem 31,69 za postupem o téměř půl sekundy, na vlastní český rekord ztratila více než sekundu. Ještě o pár setin více než Chocové scházelo k semifinále Kolářové, jež dohmátla v čase 25,56.

Američan Dressel získal na MS za den tři tituly

Dvacetiletý Američan Caeleb Dressel vybojoval jako první plavec v historii v jeden den tři tituly mistra světa. Celkem v Budapešti nasbíral již šest zlatých medailí. O jeden triumf méně má jeho slavná krajanka Katie Ledecká, která vyrovnala svou bilanci z minulého šampionátu v Kazani.

Loni na olympijských hrách v Riu získal Dressel dvě zlaté medaile ve štafetách a byl ještě ve stínu fenomenálního Michaela Phelpse, ale na mistrovství světa v Budapešti již vycházející hvězda zazářila naplno. Floridský rodák dnes vyhrál nejprve 50 metrů volný způsob, pak ovládl závod na 100 metrů motýlek a na závěr přispěl ještě k prvenství smíšené štafety na 4x100 metrů volný způsob ve světovém rekordu.

Ledecká je ve 20 letech již čtrnáctinásobnou světovou šampionkou. Páté zlato v Budapešti přidala na trati 800 metrů volný způsob. Víc titulů na jednom šampionátu dokázala získat jen její krajanka Missy Franklinová, která v roce 2013 v Barceloně ovládla šest disciplín. Ledecké uniklo zlato ve středečním závodu na 200 metrů volný způsob, kde se dělila o druhé místo.

Už druhý světový rekord zaplavala v maďarské metropoli Švédka Sara Sjöströmová. V semifinále závodu na 50 metrů volný způsob vymazala časem 23,67 sekundy osm let starý výkon Němky Britty Steffenové, který byl o šest setin horší.

Ve finále si Sjöströmová zkusí vynahradit zklamání ze stovky volným způsobem, ke které nastupovala jako favoritka poté, co v rámci štafety zlepšila světový rekord na 51,71. Ve finále se ale musela spokojit s časem 52,31 a druhým místem. Více se jí daří v motýlkářských závodech - po stovce dnes zvítězila i na poloviční trati. Má již šest světových titulů, všechny z motýlkářských tratí.

MS v plaveckých sportech v Budapešti:

--------

Bazénové plavání - finále:

Muži:

50 m v. zp.: 1. Dressel (USA) 21,15, 2. Fratus (Braz.) 21,27, 3. Proud (Brit.) 21,43, 4. Morozov (Rus.) 21,46, 5. Juraszek (Pol.) 21,47, 6. Liukkonen (Fin.) 21,67.

100 m mot.: 1. Dressel 49,86, 2. Milák (Maď.) 50,62, 3. Guy (Brit.) 50,83, 3. Schooling (Sing.) 50,83, 5. Cseh (Maď.) 50,92, 6. Li Čhu-chao (Čína) 50,96, ...v rozplavbách 26. Šefl (ČR) 52,65.

Ženy:

800 m v. zp.: 1. Ledecká (USA) 8:12,68, 2. Li Ping-ťie (Čína) 8:15,46, 3. Smithová (USA) 8:17,22, 4. Belmonteová (Šp.) 8:23,30, 5. Kapásová (Maď.) 8:24,41, 6. Čang Jü-chan (Čína) 8:26,06, ...v rozplavbách 24. Elhenická (ČR) 8:52,39.

200 m znak: 1. Seebohmová (Austr.) 2:05,68, 2. Hosszúová (Maď.) 2:05,85, 3. Bakerová (USA) 2:06,48, 4. McKeownová (Austr.) 2:06,76, 5. Masseová 2:07,04, 6. Caldwellová (obě Kan.) 2:07,15, ...v rozplavbách 17. Baumrtová (ČR) 2:11,80.

50 m mot.: 1. Sjöströmová (Švéd.) 24,60, 2. Kromowidjojová (Niz.) 25,38, 3. Osmanová (Egypt) 25,39, 4. Worrellová (USA) 25,48, 5. Oleksiaková (Kan.) 25,62, 6. Heniqueová (Fr.) 25,76, ...v rozplavbách 28. Svěcená (ČR) 26,90.

Smíšená štafeta 4x100 m v. zp.: 1. USA (Dressel, Adrian, Comerfordová, Manuelová) 3:19,60 - světový rekord, 2. Nizozemsko (Schwietert, Stolk, Heemskerková, Kromowidjojová) 3:21,81, 3. Kanada (Kisil, Acevedo, VanLandeghemová, Oleksiaková) 3:23,55, 4. Japonsko 3:24,78, 5. Itálie 3:24,89, 6. Maďarsko 3:25,02.