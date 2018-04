Praha - Prezident mediální skupiny Lagardére Active ČR Michel Fleischmann dnes na francouzském velvyslanectví v Praze převzal nejvyšší francouzské státní vyznamenání. Francie ho ocenila Řádem čestné legie za přínos a celoživotní dílo, Fleischmann podle ní zásadně ovlivnil podobu českého mediálního světa a stojí za úspěchem řady showbyznysových talentů. Vyznamenání udělené dekretem prezidenta republiky předal Fleischmannovi francouzský velvyslanec v ČR Roland Galharague.

Podle francouzského velvyslance se Fleischmann významně zasadil o vztahy mezi Prahou a Paříží a přispěl ke vzájemnému porozumění a přiblížení obou zemí. Řád čestné legie, který se uděluje na základě dekretu francouzského prezidenta, je vyznamenáním za vynikající civilní nebo vojenské zásluhy o francouzský národ.

"Francie je pro mne druhý domov, druhá vlast. Přijala mě neskutečně hezkým způsobem a dala mi šanci pracovat a naučit se rozhlasové řemeslo. A to jsem potom mohl využít, dokonce za francouzské investice, v České republice. Ve Francii jsem doma stejně jako v Čechách," řekl ČTK Fleischmann.

Z českých osobností Řád čestné legie již získali také váleční veteráni František Fajtl a František Peřina nebo generál Petr Pavel. Vyznamenání bylo uděleno i řadě umělců a akademiků. Dostali ho například spisovatelé Pavel Tigrid a Milan Kundera, filozof Jan Sokol, režisér Miloš Forman, zpěvačka Marta Kubišová, houslový virtuos Josef Suk, malíři František Kupka a Alfons Mucha a další.

Fleischmann se narodil v roce 1952 v pražských Vršovicích, kde prožil podstatnou část svého dětství. Od poloviny 60. let žil ve Francii, kde jeho otec pracoval jako kulturní rada na československém velvyslanectví. Po potlačení Pražského jara v srpnu 1968 se jeho rodina rozhodla ve Francii usadit natrvalo. Fleischmann vystudoval moderní francouzskou literaturu na pařížské Sorbonně a kariéru začínal už ve francouzském státním rozhlase jako režisér pořadů a her. Je rovněž překladatelem. Do francouzštiny mimo jiné přeložil básně Jaroslava Seiferta a řadu dalších děl.

Po roce 1989 se vrátil zpět do České republiky a založil zde první soukromou rádiovou stanici - Evropu 2. Následně vybudoval celý mediální dům, do kterého spadají značky jako Evropa 2, Frekvence 1, rádio Bonton, Dance rádio, rádio ZET, multimediální dětský produkt Pigy anebo streamovací služba Youradio.

Před několika dny společnost Czech Media Invest (CMI), kterou spoluvlastní a řídí miliardář Daniel Křetínský, oznámila, že od Lagardére rozhlasové stanice v Česku, Polsku, na Slovensku a v Rumunsku kupuje za 73 milionů eur (zhruba 1,8 miliardy Kč). "Závazek, který vzniká k novému majiteli, je z mého pohledu pokračování toho, co jsem dělal, a doufám, že dostanu jeho důvěru. Kapitálový vstup je logickým důsledkem vývoje v České republice ve všech médiích. Jde o vytváření jisté síly, kterou média mají. Čím jste větší, tím máte větší možnost dojít k ještě lepším komerčním výsledkům. A my jsme komerční společnost, takže buďto kupujeme, nebo prodáváme nebo 'se prodáváme'," uvedl Fleischmann.

CMI také jedná s Lagardére Group o koupi časopisů ve Francii, včetně Elle a s ní spojených produktů. Očekává se, že transakce by mohla být podepsána v nadcházejících týdnech.