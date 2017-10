Praha - Hokejový obránce Zbyněk Michálek dnes poprvé trénoval se Spartou. Čtyřiatřicetiletý bek, který se do Evropy vrátil po 17 letech v zámoří a čeká ho premiéra v extralize, se v novém dresu zřejmě představí příští týden. Páteční zápas v Litvínově by měl ještě vynechat.

Michálek se dohodl se Spartou minulý týden a do Prahy přiletěl v úterý. Dnešní trénink pojal hodně poctivě. Na ledě vydržel více než o půl hodiny déle než jeho noví spoluhráči. "Pěkně ze mě leje a dostali jsme zabrat. Já to ale potřebuji, musím si zvyknout. Posledních pár týdnů jsem trénoval sám nebo s kým to šlo, takže potřebuji pár tréninků s týmem a nabrat kondici," řekl Michálek novinářům.

I když úplně nevyloučil, že by nastoupil již v Litvínově, hrát bude nejspíš až v pátek 3. listopadu v Brně. V neděli Sparta nehraje. "Uvidíme, ještě si o tom promluvíme s trenérem. Za týden by ale neměl být problém," uvedl rodák z Jindřichova Hradce, jenž se průběžně udržoval v kondici.

"Počítal jsem s tím, že je možnost, že budu někde hrát, takže jsem individuálně trénoval. Jednou týdně jsem chodil hrát s bývalými hokejisty v Arizoně a posledních deset dní jsme trénoval s juniorským týmem, ve kterém má Shane Doan syna," uvedl Michálek.

Zápas nehrál více než půl roku. "I proto budu potřebovat trochu času, abych si na vše zvykl. Navíc tady na velkém ledě. Už jsem ale hrál na mistrovství nebo olympiádě, takže věřím, že nebude žádný větší problém."

Účastník loňského Světového poháru v minulé sezoně působil většinou na farmě Arizony v AHL a reálně existovala varianta, že v kariéře pokračovat nebude. I proto, že nabídky na zkoušku či dvoucestnou smlouvu a začátek opět v AHL od týmů NHL v létě odmítl. "To už mě nelákalo," řekl Michálek. Koncem září požádal agenta, aby zjistil, zda o jeho služby nebude mít zájem někdo v Evropě. Do KHL ale kvůli rodině jít nechtěl.

"Hokej mám pořád rád a chyběl mi. Chtěl jsem si ještě zahrát. Další věc je, že mě láká olympiáda, a když přišla nabídka ze Sparty, tak jsem za ni byl rád a neváhal jsem," řekl Michálek, jenž startoval na olympiádách ve Vancouveru i v Soči. "Jaké mám šance? Záleží hlavně na mých výkonech, jak se mi bude dařit. Od toho se bude vše odvíjet. S trenérem jsem se ještě nebavil a ani jsem nehrál žádný zápas. Určitě je to ale pro mě velké lákadlo a cíl. Motivaci mám velkou," prohlásil.

Michálek odešel z Česka v roce 2000 jako junior. Seniorskou extraligu si zahraje poprvé, neboť domů se nevrátil ani při výlukách NHL. "Bude to něco nového a na rovinu říkám, že nevím, co od toho očekávat. Moc hráčů tady neznám a jsem na to sám zvědavý. Myslím si ale, že se nemám čeho bát. Hokej bude určitě na slušné úrovni, toho se nebojím. Jen musím nabrat trošku kondičku, poznat nové spoluhráče a zažít si systém. Hokej jsem nezapomněl hrát," řekl.

Účastník pěti světových šampionátů přichází do Sparty v době, kde se jí nedaří a v tabulce je osmá. "Bohužel, člověk si nevybere. Naopak je to pro mě motivace klukům pomoct a zkusit jim trošku zvednout sebedůvěru. A pomoct k lepším zítřkům. Sezona je dlouhá a tým je slušný. Může se to obrátit k lepšímu," věří Michálek, jenž má za sebou přes 800 zápasů v NHL.

Důležitou roli v jeho angažmá ve Spartě sehrála podpora manželky, která zůstala s třemi dětmi v Arizoně. "Není jednoduché rodinu opustit. Děti jsou ve škole, takže nešlo, aby letěly se mnou. Manželka si vše vzala na sebe, za což jsem jí hrozně vděčný a budu jí to muset dlouho vracet," řekl Michálek. Rodina za ním přiletí až před Vánoci zhruba na měsíc. "Doufám, že na konci na mě bude hrdá, když se například povede olympiáda," uvedl.