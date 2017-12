Praha - Průřez svoji půl století trvající kariérou připravil Michal Prokop a Framus Five na svém Vánočním koncertě v Praze s podtitulem Blues In Soul Afterparty. V zaplněném Foru Karlín završil celoroční oslavy 50. výročí založení skupiny Framus Five. Koncert svým názvem odkázal na jejich debutové album Blues In Soul.

"Koncert se koná na den přesně padesát let od finálového večera prvního Československého beatového festivalu, který se konal ve Velkém sále Lucerny," připomněl Prokop, který tehdy získal cenu pro nejlepšího zpěváka.

Zpěvák, skladatel a moderátor Prokop na koncertu představil Markétu Foukalovou a Terezu Kopáčkovou či trombonistu Jan Šatra. Vedle Josefa "Saxophone Joe" Kučery byl mezi hosty koncertu také zpěvák Ondřej Ruml, který si s Prokopem a velkou částí přítomných zazpíval jeho hit Blues o spolykaných slovech. Z nejúspěšnějších Prokopových písní se nadšení fanoušci dočkali skladeb Kolej Yesterday i Bitvy o Karlův most. Zazněly však i písně z novějších alb Poprvé naposledy a Sto roků na cestě.

Své vzory Prokop připomněl skladbou Boom Boom od Johna Lee Hookera, kterou zahrál už na svém prvním koncertě na Jezerce v lednu 1967. Velkého aplausu se při tom dočkal kytarista Luboš Andršt.

Prokop loni 13. srpna v den svých 70. narozenin společně s kapelou Framus Five a Karlovarským symfonickým orchestrem poprvé přehrál naživo legendární album Město ER. Stalo se tak v rámci festivalu Krásný ztráty Live 70, který se uskutečnil v Amfiteátru v Lokti nad Ohří.

Člen Beatové síně slávy před pěti lety vydal s kapelou Framus Five nahrávku Sto roků na cestě. Při představování alba novinářům Prokop žertoval, že po předchozím albu Poprvé naposledy se novinka měla jmenovat Podruhé naposledy nebo Skutečně naposledy. "Zatím impuls k natočení nové desky nemám. Už mezi námi není můj spolupracovník Petr Skoumal, zdravotní problémy má Pavel Šrut, tak opravdu nevím. V mém věku se už dá těžko něco prorokovat," uvedl tehdy Prokop, který s kapelou absolvuje několik desítek koncertů ročně. Polovinu s Framusem Five a půlku v triu s kytaristou Lubošem Andrštem a houslistou Janem Hrubým.

Téměř 1000 fanoušků letos podpořilo na sociálních sítích snahu Prokopa dát dohromady hudebníky, kteří s ním za uplynulých 50 let hráli v sestavě Framus Five. Dopátrat se jich podařilo přes čtyři desítky.