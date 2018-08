Praha - Bývalý reprezentant Michal Kadlec se dohodl v pražské Spartě na ukončení smlouvy a jako volný hráč odešel do Slovácka, kde s fotbalem začínal. V Uherském Hradišti už od začátku léta trénoval, jednání se však táhla. Dnes oba kluby potvrdily dohodu a třiatřicetiletý stoper či levý obránce může už v neděli nastoupit proti Olomouci.

Syn vicemistra Evropy z roku 1996 Miroslava Kadlece působil na Slovácku už v letech 1998 až 2005. Pak přes Spartu zamířil do zahraničí, kde oblékal dresy Leverkusenu a Fenerbahce Istanbul. Před dvěma roky se vrátil do Sparty, ale herně se mu příliš nedařilo a vypadl ze sestavy. Pro další sezonu s ním Sparta už nepočítala a umožnila mu odejít do Slovácka.

"Děkujeme Michalovi za služby, které během celé své kariéry pro Spartu odváděl. Loučíme se v dobrém a v dalším angažmá mu přejeme hodně štěstí," řekl pro web Sparty sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

Kadlec má v české lize odehráno 165 zápasů, v nichž dal 11 branek. Dalších 217 zápasů a 18 branek zaznamenal v zahraničí. Za národní tým nastoupil k 67 duelům a osmkrát skóroval.