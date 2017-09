Miami - Miami, které je největším městem na jihovýchodě Floridy, a také přilehlý okres Miami-Dade nařídily kvůli blížícímu se hurikánu Irma evakuaci. Opustit své domovy musejí obyvatelé pobřežních oblastí a také ostrovů, jako jsou například Miami Beach nebo Key Biscayne. Miami, které úder živlu očekává v noci na neděli, prozatím zřídilo čtyři nouzová ubytovací střediska. Evakuace byla nařízena i na floridských ostrovech Florida Keys. Po Floridě vyhlásily stav nouze i americké státy Georgia, Jižní Karolína a Severní Karolína. Hurikán Irma zatím řádil v Karibiku. Zcela zdevastoval malý ostrov Barbuda, polovina z asi 1800 obyvatel přišla o domov. Obrovské škody způsobil i na nizozemské části karibského ostrova Svatý Martin, která zůstala odříznuta od světa.

Povinný odchod z domovů v oblasti Miami se týká i lidí, kteří žijí v mobilních domech či karavanech. Nařízení začíná platit od 07:00 místního času (13:00 SELČ). Úřady rovněž vyzvaly obyvatele zón, na které se evakuace nevztahuje, aby zabezpečili své nemovitosti a aby se připravili na řádění živlu.

"Pokud nebudete dbát na varování a pokud se nepodrobíte nařízené evakuaci, ocitnete se v problémech a já vám nemohu slíbit, že se k vám (s pomocí) dostaneme," upozornil obyvatele Carlos Gimenez, který stojí v čele okresu Miami-Dade.

Miami bezplatně uvolnilo k parkování všechny městské garáže s výjimkou radniční. Jedno ze čtyř městských nouzových ubytovacích středisek přijímá i zvířata.

Na Florida Keys nařídily úřady turistům, aby souostroví opustili. Toto opatření následně vyvolalo na silnici, která ostrovy spojuje s pevninou dopravní zácpy. Ze souostroví dosud podle úředních odhadů odešlo nejméně 25.000 lidí.

Na obyvatele se Floridy se s varováním obrátil i guvernér Rick Scott. Ten vyzval, aby lidé, kteří žijí v předpokládané trase hurikánu a které úřady k odchodu vyzvaly, aby ihned nařízení splnili. Řekl také, že během dneška sice nečeká nedostatek pohonných hmot u čerpacích stanic, přesto by si motoristé měli natankovat jen tolik, kolik nezbytně potřebují.

Hurikán Irma je nejsilnějším hurikánem v oblasti za poslední desetiletí. Rychlost větru v nárazech dosahuje 290 kilometrů v hodině. Živel se dnes ráno SELČ nacházel severně mezi Portorikem a Dominikánskou republikou a postupoval severozápadním směrem rychlostí 26 kilometrů v hodině.

Stav nouze kvůli Irmě vyhlásily Georgia, Jižní a Severní Karolína

Po Floridě vyhlásily kvůli očekávanému úderu hurikánu Irma stav nouze i americké státy Georgia, Jižní Karolína a Severní Karolína. Některé oblasti, kde nyní stav nouze platí, přitom byly silným hurikánem zasaženy před více než sto lety, uvedla agentura AP. Americké Národní středisko pro hurikány (NHC) dnes oznámilo, že Irma zřejmě ještě před vstupem nad floridskou pevninu zeslábne na druhý nejsilnější stupeň.

Irma se nyní nachází nad mořem severně od východního cípu ostrova Hispaniola, o který se dělí Dominikánská republika s Haiti. Živel, který doprovází vítr o rychlosti až 285 kilometrů v hodině, míří na severozápad rychlostí 28 kilometrů v hodině. Očekává se, že v noci na neděli místního času (v neděli brzy ráno SELČ) zasáhne Floridu.

Podle NHC do vstupu nad floridskou pevninu Irma zeslábne z páté a nejsilnější kategorie na čtvrtý stupeň. Ve čtvrté kategorii dosahuje vítr v nárazech až 250 kilometrů v hodině.

Meteorologové předpokládají, že Irma vstoupí na Floridu na jihu v oblasti souostroví Florida Keys a poté bude podél pobřeží postupovat na sever. V dlouhodobém výhledu by pak v pondělí mohla zasáhnout pobřeží Georgie a v úterý pak i přímořské oblasti Jižní Karolíny a následně i Severní Karolínu.

Guvernér státu Georgia Nathan Deal vyhlásil stav nouze podél atlantického pobřeží. AP poznamenala, že tento region byl naposledy zasažen hurikánem kategorie tři a vyšším před více než sto lety. V oblasti, kde v Jižní Karolíně platí stav nouze, řádil silný hurikán zmíněné kategorie před 28 lety. Vítr hurikánu třetí kategorie dosahuje v nárazech až 209 kilometrů v hodině.

Hurikán Irma si v Karibiku vyžádal už nejméně sedm obětí

San Juan - Nejméně sedm obětí si už vyžádal hurikán Irma, který se přehnal přes ostrovy v severovýchodní části Karibiku. S odvoláním na místní úřady o tom dnes informovala agentura AFP. Premiér ostrovního státu Antigua a Barbuda uvedl, že hurikán, který je nejsilnější v Atlantiku za poslední desetiletí, poničil devadesát pět procent všech budov na Barbudě. Podobná situace panuje také na ostrově Svatý Martin. Na své cestě Karibikem už hurikán Irma doputoval k Portoriku.

Malý karibský ostrov Barbuda hurikán Irma zcela zdevastoval, polovina z asi 1800 obyvatel přišla o domov, řekl premiér ostrovního státu Antigua a Barbuda Gaston Browne v rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC Radio 4. Dodal, že bude žádat o mezinárodní pomoc.

Devět z deseti budov na ostrově je podle něj nějakým způsobem poškozeno, některé stavby jsou zničené zcela. "Přiletěli jsme na Barbudu a viděli jsme naprostou zkázu. Nikdy jsem necítil takový zmar," řekl Browne. "Z 50 procent obyvatel jsou doslova bezdomovci," dodal. Obnova ostrova si podle něj vyžádá měsíce.

Další hurikán José, který se utvořil v Atlantiku, podle něj může představovat pro Barbudu problém, pokud se ostrov ocitne v cestě bouře.

"Zatím máme nicméně informace pouze o jednom mrtvém," uvedl premiér Browne, který si o situaci na Barbudě udělal obrázek během přeletu vrtulníkem. Obětí živlu se stalo dvouleté dítě, jehož rodina se snažila utéct z poničeného obydlí.

Nejméně šest mrtvých si hurikán Irma vyžádal na francouzské části ostrova Svatý Martin. Oznámil to prefekt nedalekého francouzského zámořského departementu Guadeloupe Eric Maire. "Bilance ale není definitivní," dodal. Francouzská ministryně pro zámoří Annick Girardinová dříve hovořila o nejméně dvou mrtvých a dvou těžce zraněných na ostrovech Svatý Martin a Svatý Bartoloměj.

Podle představitele místní samosprávy Daniela Gibbse je francouzská část Svatého Martina "zničená z 95 procent". "Je to nesmírná katastrofa... Jsem v šoku," řekl podle agentury AFP.

Obrovské škody způsobil hurikán i na nizozemské části strova Svatý Martin, která zůstala odříznuta od světa. Sdělilo to dnes nizozemské námořnictvo. Informace o případných obětech na jižní, nizozemské straně nejsou podle premiéra Marka Rutteho známy. Nizozemská vláda svolala krizové zasedání.

Video pořízené z vrtulníku námořnictva ukazuje mimo jiné zaplavené domy, lodě a hotely na pobřeží. Turistika je přitom hlavním zdrojem příjmů ostrova, uvedla agentura Reuters. Nachází se tam i známá pláž Maho, která leží v bezprostřední blízkosti přistávací dráhy letiště, a je tak díky nízko letícím letadlům oblíbeným místem leteckých fanoušků.

Dráhy mezinárodního letiště princezny Juliany zůstaly neporušené, letiště je však podle sdělení námořnictva nedostupné. Podle agentury AP má hlavní terminál vážně poškozenou střechu a leží v něm naplavený písek. Rutte uvedl, že dostat se nelze ani do hlavních přístavů. Ulice jsou poseté odpadem, přepravní kontejnery v přístavu leží poházené jako dětské kostky, napsala AP.

Po Závětrných ostrovech se hurikán Irma přesunul přes Panenské ostrovy k severnímu pobřeží Portorika. Bez proudu se na Portoriku ocitla více než polovina obyvatel, bez vody je asi 50.000 lidí. Podle místních meteorologů bude Irma nejhorším hurikánem, který zasáhl ostrov od roku 1928. Hurikán San Felipe tehdy zabil na své cestě Karibikem přes 2700 lidí.

Na příchod hurikánu se už připravují Dominikánská republika, Haiti, Kuba, Bahamské ostrovy a také jih Spojených států. Floridu, kde už se evakuovalo kolem 25.000 lidí, by měl podle odhadů zasáhnout živel v neděli ráno místního času. Z Floridy by se mohl hurikán přesouvat dál přes Georgii do Jižní a Severní Karolíny.

Hurikán Irma dosáhl pátého, tedy nejvyššího stupně. Vítr, který ho doprovází, dosahuje rychlosti až 300 kilometrů za hodinu. Podle odhadu Organizace spojených národů by mohl hurikán Irma postihnout až 37 milionů lidí. Po Irmě se v oblasti vytvořily už i další dva hurikány. Jak José, který se zformuloval v Atlantiku, tak Katia, která vznikla v Mexickém zálivu, zatím dosahují pouze prvního, tedy nejnižšího stupně.

Hurikán Irma zpustošil i ostrov miliardáře Bransona

Hurikán Irma během svého řádění v Karibiku zpustošila i ostrov Necker na Britských Panenských ostrovech, kde žije britský miliardář, dobrodruh a zakladatel koncernu Virgin Richard Branson. Ten se svou rodinou a s několika návštěvníky ostrova přečkal bouři ve vinném sklepě.

"Jsem rád, že mohu oznámit, že všichni lidé na Neckeru jsou v pořádku, ačkoli byla řada budov zničena," napsal Bransonův syn Sam na sociální síti instagram. "Máme obavu o naše přátele a ostatní na sousedních ostrovech," dodal.

Branson několik hodin před tím, než Irma ostrov zasáhla, uvedl, že se s ostatními před živlem uchýlí do svého vinného sklípku. "Sklep je z betonu a nachází se pod mým domem," vysvětlil. "Myslím, že až vyjdeme ven, že tam zbude jen málo vína," dodal.

Na Neckeru, který Bransonovi patří, žije a pracuje zhruba sto lidí. Ostrov je možné navštívit, noc zde podle listu The Independent může skupinu zájemců vyjít až na 80.000 dolarů (1,7 milionu korun).