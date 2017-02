Praha - Do konce ledna se z českého trhu stáhlo 44 zahraničních loterních firem s webovými stránkami v češtině. Představovaly asi 90 procent objemu nepovoleného internetového hazardu. Na dnešní tiskové konferenci to sdělil náměstek ministra financí Ondřej Závodský. Ministerstvo již udělilo první licenci firmě PokerStars, přes dalších 20 žádostí podle náměstka vyřizuje. Nový zákon o hazardu vstoupil v účinnost letos 1. ledna.

"Před prvním lednem jsme identifikovali 55 nelegálních internetových stránek s hazardními hrami, které cílí na české hráče. Dvacet z nich k začátku roku znemožnilo účast českým hráčům," uvedl Závodský. Za nelegální považovalo ministerstvo financí (MF) takovou firmu, která měla webové stránky v češtině, umožňovala platbu v korunách nebo svojí reklamou mířila na spotřebitele na českém trhu.

Zbylým 35 společnostem, které k začátku roku neznemožnily českým hráčům sázení, MF podle Závodského odeslalo dopis. "V něm jsme jim vysvětlili, že provozují hazardní hru v rozporu se zákonem a vyzvali je k ukončení provozu," doplnil náměstek.

Z trhu se poté stáhlo dalších 19 firem, pět dalších zareagovalo neúplně. "Například tvrdí, že jim stránky nejdou technicky zablokovat, některé nepřestaly registrovat nové hráče. Ale věřím, že tento stav napraví co nejdříve. Poté, co jsme minulý týden zahájili správní řízení s firmou EU Lotto, se jen do konce týdne stáhlo z trhu šest provozovatelů," dodal Závodský.

Zbylých 11 firem, které dosud na výzvu MF nereagovaly, podle něj představuje menšinový, zhruba desetiprocentní podíl. Hrozí jim správní řízení a v krajním případě blokace webových stránek a plateb. Firmy, které se nestáhly z trhu hned na začátku roku, MF podle Závodského doměří daň. Podle dřívějšího vyjádření MF jim navíc hrozí pokuta až 50 milionů korun.

Na trh mohou podle nového zákona o hazardu vstoupit zahraniční loterní společnosti, které byly dosud považovány za nelegální. Firma, která si chce požádat o licenci, musí však nejprve zastavit provoz, poté vyplatit hráče, upravit software podle zákona a teprve pak požádat ministerstvo financí o licenci. Klienti se následně musí fyzicky zaregistrovat na pobočkách CzechPointu. Klientům nelze uznat jejich staré registrace a nechat jim na herních kontech peníze, které tam měli již před získáním české licence.