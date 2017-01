Praha - Ministerstvo financí v nové makroekonomické prognóze zlepšilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 2,6 procenta z listopadových 2,5 procenta. Pro loňský rok odhad úřad také zlepšil na 2,5 procenta z předchozích 2,4 procenta. Vyplývá to z dnes zveřejněné makroekonomické predikce ministerstva financí. V roce 2018 by měl ekonomický růst podle prognózy mírně zpomalit na 2,4 procenta.

Hospodářský růst by měl podle MF letos i příští rok odrážet normální podmínky a možnosti české ekonomiky a příznivý vývoj podmínek v zahraničí. "V letech 2017 a 2018 by růst měl být tažen zejména domácí poptávkou v čele s výdaji na konečnou spotřebu domácností a obnovenou investiční aktivitou firem a vládního sektoru," uvedlo MF.

Dnešní odhady MF jsou podle hlavního ekonoma Cyrrus Lukáše Kovandy spíše konzervativní. "Ministerstvo se chce za každou cenu vyhnout reputačně poškozujícímu přecenění výkonnosti tuzemské ekonomiky," uvedl.

Odhad vývoje inflace letos ministerstvo v nové prognóze zvýšilo na dvě procenta z předchozích 1,2 procenta. Důvodem je především rychlejší růst inflace na koni loňského roku, v prosinci spotřebitelské ceny meziročně stouply o dvě procenta. Příští rok ovšem úřad očekává opět pokles inflace na 1,6 procenta. "Ministerstvo počítá s tím, že po letošním ukončení intervenčního režimu inflační tlaky v ekonomice opět poněkud ochabnou. Jinými slovy, současná akcelerace inflace není ani střednědobě udržitelná," uvedl Kovanda.

Odhad vývoje nezaměstnanosti pro letošek úřad nechal beze změny. "Míra nezaměstnanosti má již vzhledem k strukturálním omezením jen velmi omezený prostor pro další pokles, v letech 2017 i 2018 by tudíž měla činit shodně 3,9 procenta," uvedlo MF.

Rizikem pro odhadovaný růst je podle MF vývoj v zahraničí. Jde především o důsledky referenda o setrvání Velké Británie v Evropské unii, další zpomalení růstu čínské ekonomiky a vysoký podíl nesplácených úvěrů v některých významných evropských bankách. Globální ekonomický růst by mohl být podle MF také negativně ovlivněn případnou změnou ve směřování hospodářské politiky Spojených států. Nejistotu mohou ještě zvýšit blížící se volby ve Francii a v Německu.

Česká národní banka v listopadové prognóze počítá letos s růstem ekonomiky o 2,9 procenta. V roce 2018 by podle odhadu ČNB měla ekonomika vzrůst rovněž o 2,9 procenta. Novou prognózu ČNB zveřejní ve čtvrtek 2. února. Podle listopadové prognózy Evropské komise česká ekonomika letos poroste o 2,6 procenta a v roce 2018 o 2,7 procenta. Česká bankovní asociace minulý týden v prognóze nechala odhad růstu ekonomiky letos na 2,6 procenta. Stejným tempem by měla ekonomika růst i v roce 2018.

První odhad o vývoji ekonomiky loni zveřejní Český statistický úřad 14. února.

Odhady ministerstva financí (v závorce uvedeny odhady z předchozí listopadové predikce):

odhad 2016 odhad 2017 odhad 2018 HDP 2,5 (2,4) 2,6 (2,5) 2,4 Průměrná míra inflace 0,7 (0,5) 2,0 (1,2) 1,6 Nezaměstnanost (VŠPS) 4 (4) 3,9 (3,9) 3,9

Zdroj: MF

MF očekává za loňský rok přebytek veřejných financí

Ministerstvo financí očekává, že veřejné finance se za loňský rok dostanou do přebytku 0,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Úřad to dnes uvedlo v rámci nově zveřejněné makroekonomické predikce. Podle MF tak země dosáhla přebytku veřejných financí poprvé. Za výsledkem je především lepší hospodaření státu. Rozpočet totiž loni vykázal přebytek 61,8 miliardy korun. MF dále upozornilo, že pomohlo i hospodaření místních samospráv.

Předloni veřejné finance vykázaly deficit 0,6 procenta, což byla jedna z nejnižších hodnot v EU. Ta požaduje, aby deficit veřejných financí byl pod třemi procenty HDP.

"Ačkoliv bude Český statistický úřad zveřejňovat kompletní údaje v metodice ESA 2010 za sektor vládních institucí až 1. dubna 2017, náš první odhad se opírá o výsledky hotovostního plnění některých jednotek. Převážně se jedná o údaje za státní rozpočet, kde jsou již k dispozici kompletní data za celý rok, a místní rozpočty, u kterých jsou výsledky známy za většinu roku 2016," uvedl úřad.

Klesat by měl podle materiálu ministerstva financí i celkový vládní dluh, který je tvořen dluhem vlády a dluhy zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů a místních rozpočtů. Za loňský rok by měl jeho podíl k HDP podle odhadů MF klesnout na 37,4 procenta z předloňských 40,3 procenta. Podle kritérii pro přijetí eura by vládní dluh neměl překročit 60procentní hranici.

Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.