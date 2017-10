Praha - Kvůli násilnostem provázejícím referendum o nezávislosti Katalánska byl odložen dnešní zápas španělské fotbalové ligy mezi Barcelonou a Las Palmas. Podle španělských médií k tomuto kroku přistoupilo vedení katalánského klubu, které předtím neúspěšně žádalo o zrušení duelu Španělskou fotbalovou federaci. Zájemci mohou ode dneška zaregistrovat účtenky prostřednictvím formuláře na www.uctenkovka.cz nebo pomocí mobilní aplikace Účtenkovka.

"Když jsme to o půlnoci spouštěli, tak už v časných ranních hodinách bylo několik tisíc účtenek zaregistrováno," uvedl v České televizi ministr financí Ivan Pilný (ANO). Statistiky bude MF zveřejňovat souhrnně za celý měsíc vždy po slosování, řekl ČTK mluvčí ministerstva Michal Žurovec.

O ceny se bude poprvé losovat 15. listopadu, a to z účtenek vystavených během října a zaregistrovaných nejpozději tři dny před losováním, tedy 12. listopadu. Loterie, v níž je hlavní výhrou milion korun, se mohou zúčastnit zaregistrované osoby starší 18 let. Opozice je k zavedení loterie skeptická.

Do loterie lze zaregistrovat pouze účtenky vydané obchodníkem, který eviduje tržby podle zákona o evidenci tržeb. Od jednoho obchodníka lze z účtenek vystavených v jeden den registrovat pouze jednu. "Podnikatelé se proto nemusí obávat, že budou zákazníci uměle rozdělovat svůj nákup na více částí, aby zvýšili své šance na výhru," poznamenala náměstkyně ministra financí Alena Schillerová.

Slosování se bude konat každý 15. kalendářní den v měsíci. První výhra bude jeden milion korun, druhá automobil za zhruba 400.000 Kč, třetí 300.000 Kč, čtvrtá 200.000 Kč a pátá 100.000 korun. Dále budou moci lidé získat 20 výher po 20.000 Kč, 1000 výher po jednom tisíci Kč a 20.000 výher po stokoruně.

Fungování loterie je zatím naplánováno na jeden rok. Poté MF vyhodnotí její fungování a přínos k výnosům u EET a popřípadě parametry loterie upraví. "Není moc pravděpodobné, že bychom to po roce zavřeli," podotkl Pilný.

Opozice ale loterii kritizuje. "Jedná se o další nástroj, který podporuje udávání podnikatelů a ničení zdravého ekonomického prostředí v České republice. Doufáme, že nadcházející volby zkrátí životnost této loterie na nezbytné minimum a bude společně s EET v co nejkratším čase zrušena," uvedla v tiskovém prohlášení místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

"My pokládáme účtenkovou loterii za velmi nákladnou obludnost. Zhruba 80 milionů měsíčně se bude vynakládat ze státního rozpočtu na ceny pro ty, kteří budou udávat své hospodské, udávat své prodavače," řekl v televizním pořadu Partie předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

"Je otázka, jestli to nebude dražší než samotný výnos z EET," řekl o loterii ve stejném pořadu předseda KSČM Vojtěch Filip. Připustil, že vzor pro loterii je v zahraničí, kde měla motivovat zákazníky k přebírání účtenek. "Někde to mělo význam, snad v Asii se to lidem líbilo a běželo to několik let. V Evropě to příliš velký efekt nemělo," řekl. Připadá mu, že vyhodnocovat fungování loterie až po roce je příliš dlouhá doba.

Skepticky se k loterii postavil i předseda vládní KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. "Také jsme nebyli nějak nadšeni z té Účtenkovky. Domnívám se, že není úplně nutná. Ty zahraniční příklady z Evropy nejsou zrovna nejlepší," řekl.

EET zatím platí pro hotely a restaurace a maloobchodní a velkoobchodní firmy. Do účtenkové loterie tak bude možné zaregistrovat jen jejich účtenky. Obchodníci v ČR v pracovních dnech v systémech MF denně zaregistrují 13 až 15 milionů účtenek, tedy měsíčně kolem 400 milionů.