Praha - Česká středoškolská unie a studenti vysokoškolských oborů v otevřeném dopise vyzvali premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), aby jeho vláda revokovala usnesení o zavedení slevy ve vlacích a autobusech pro seniory a studenty. Obávají se totiž, že to bude znamenat škrty 400 milionů korun v rozpočtu ministerstva školství, které je podle nich dramaticky podfinancované. Babiš ale tvrdí, že kabinet přesouvá jen peníze, které ministerstva nedokázala utratit. Také ministerstvo školství zdůraznilo, že hrazení zlevněného jízdného se nepromítne do peněz pro školy a učitele.

"Je pro nás nepřijatelné, že druhé největší škrty jsou právě v oblasti vzdělávání. Požadujeme, aby vláda toto usnesení revokovala, plánovaný výdaj 400 milionů korun vyhledala v jiných kapitolách státního rozpočtu a tyto peníze z rozpočtu školství reinvestovala do některé z oblastí vzdělávání," uvedli studenti pedagogických fakult z iniciativy Otevřeno a představitelé České středoškolské unie ve výzvě nazvané "Odmítáme levnou jízdu za horším vzděláním".

Sleva ve výši 75 procent na jízdné ve veřejné dopravě se bude od 10. června vztahovat na cestující starší 65 let a studenty do 26 let. Stát vyjde od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně, letos kvůli tomu dostane ministerstvo dopravy 3,26 miliardy z vládní rozpočtové rezervy. Babiš už dříve řekl, že vláda v letošním rozpočtu našla úspory 8,4 miliardy korun. Z těchto peněz chce kabinet dát čtyři miliardy krajům na opravy silnic 2. a 3. třídy a zbytek využije na slevy jízdného.

Argument, že 400 milionů korun z kapitoly školství jsou nevyčerpané prostředky, považují studenti za nepřijatelný. Požadují, aby vláda hledala způsob pro jejich efektivní využití opět v oblasti vzdělávání a školství.

Babiš na svém facebookovém profilu napsal, že interpretace tabulky s přesuny peněz je "šílená dezinformace". Ohradil se proti výkladu, že slevy jízdenek budou na úkor platů učitelů nebo vzdělávání. "Není to tak. Přesunem nečerpaných výdajů nedochází k žádnému omezení výdajů kapitol," uvedl premiér. Vláda podle něj našla k 1. lednu letošního roku celkem 170 miliard korun, které ministerstva nebyla schopna utratit.

Ve školství šlo o částku 400 milionů korun, z toho 300 milionů je z nevyčerpaných prostředků na mezinárodní vědeckou spolupráci a zbytek z investičního programu pro vysoké školy. "Není tedy pravda, že peníze na opravy silnic 2. a 3. tříd a finanční prostředky na slevy jízdného jdou na úkor českého školství nebo vědy a výzkumu. Naopak naše vláda peníze na vědu a výzkum navyšuje," zdůraznil předseda vlády v demisi. V příštím roce podle něj stát přidá na vědu dvě miliardy korun, celkem téměř 37 miliard. Ministerstvo školství v dnešní tiskové zprávě uvedlo, že snížení rozpočtu ministerstva školství kvůli zlevněnému jízdnému se týkalo neutracených peněz na vědu a vysoké školy a nedotklo se platů pedagogických či nepedagogických pracovníků nebo ostatních neinvestičních výdajů regionálního školství.

Na priority vlády v demisi Andreje Babiše (ANO), včetně slev na jízdném pro studenty a seniory, půjdou peníze, které se z jednotlivých kapitol rozpočtu nepodaří utratit. Opatření tak nebudou mít žádný dopad na financování plánovaných výdajů, nebudou omezeny investiční, platové ani jiné priority a záměry resortů, uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo financí v reakci na tabulku shrnující snížení výdajů v rozpočtových kapitolách, která v posledních dnech koluje na internetu.

Podobně reagoval mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. "Na priority, jako je zmírnění škod způsobených suchem a mrazem, opravy silnic druhých a třetích tříd a kompenzaci slev na jízdné, budou využity prostředky, které jednotlivé kapitoly v letošním roce nestačí utratit," uvedl. Opatření nebude mít dopad na financování plánovaných výdajů, nedojde k žádnému omezení ani snížení investičních, platových ani jiných priorit a záměrů resortů, dodal.

Usnesení vlády podle něj vychází z důkladné analýzy čerpání rozpočtovaných výdajů v letošním prvním čtvrtletí. "Připomínáme, že k 1. 1. 2018 představovaly nakumulované nároky z nespotřebovaných výdajů částku 167,6 miliardy korun. To je zároveň částka, kterou jednotlivé resorty stále mohou v případě potřeby nad rámec svého letošního rozpočtu využít. Hovořit v souvislosti s daným usnesením o snížení možnosti vyplácet platy nebo omezovat výplatu prostředků na projekty je tedy zcela absurdní," uvedl Žurovec.

Bývalý ministr pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) naopak tvrdí, že například vědě bude kvůli opatření celkem téměř 900 milionů chybět. "Považuji to za potvrzení negativního postoje Andreje Babiše ke vzdělání, vědě a inovacím," uvedl šéf KDU-ČSL v prohlášení pro tisk. Na slova, že jde o neproinvestované peníze podle něj nemůže nikdo Babišovi skočit. "Pokud se z nich (peněz pro vědu) něco teď vezme, v dalších letech budou chybět. Nejde o nic jiného než o účetní trik, který se nevyplatí," řekl Bělobrádek.