Praha - Ministerstvo financí bude na dnešní tiskové konferenci informovat o dosavadním provozu a efektech elektronické evidence tržeb a blížícím se termínu startu druhé fáze evidence tržeb. Od 1. prosince 2016 musí tržby evidovat hotely a restaurace, letos od března se pak tato povinnost týká maloobchodu a velkoobchodu, tedy zhruba 250.000 prodejců.

Podle aktuálních dat na portálu etrzby.cz systémy Finanční správy do úterý evidují přes 116 milionů vydaných účtenek. Do EET bylo do úterý zapojeno 43.274 podnikatelů. Podle dřívějších odhadů správy se měla první vlna EET pro hotely a restaurace od loňského 1. prosince týkat zhruba 40.000 podnikatelů. Autentizačních údajů dosud správa vydala přes 65.000, v tom ale mohou být již i firmy spadající do druhé vlny EET.

Od 1. března letošního roku se EET dotkne největší skupiny podnikatelů - velkoobchodních a maloobchodních firem, tedy asi 250.000 subjektů. Poté v roce 2018 budou postupně následovat i další obory podnikání.

V případě druhé vlny se evidence tržeb týká i e-shopů a plateb za zboží kartou na internetu. Zrušení této povinnosti bylo v daňovém balíků, který sněmovna ovšem schválila bez těchto i dalších úprav systému EET. Podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) do voleb už není čas na vypracování zákona, co by změnil EET.

Podle Asociace pro elektronickou komerci znamená povinnost evidovat v rámci EET i platby za zboží zaplacené kartou přes internet velké technické komplikace, v některých případech až neřešitelné.

Vláda si od EET slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků. Finanční správa na počátku ledna zrušila internetovou stránku, na které mohli lidé anonymně oznamovat, že v restauraci nebo ubytovacím zařízení nedostali účtenku z elektronické evidence tržeb.