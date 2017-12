Praha - Ministerstvo financí chce snížit od nového roku osm sekcí úřadu na šest. Mimo jiné by měla zaniknout sekce majetku státu, kterou řídí náměstek Ondřej Závodský. Jeho sekce by se měla sloučit s právní sekcí, kterou řídí náměstek Ondřej Landa. Vyplývá to z materiálu o systemizaci služebních a pracovních míst ve státní správě od roku 2018, kterou v pátek projedná vláda.

O konci Závodského jako náměstka informovala média už před několika dny. "Několik minut po nástupu paní ministryně (Aleny Schillerové) mi bylo řečeno, že je zájem od 1. ledna moji sekci zrušit," řekl tehdy ČTK Závodský. Na MF přišel za působení Andreje Babiše (ANO).

Do nové sekce právní a majetku státu nebude zařazen odbor státního dozoru nad hazardními hrami, který podléhal právě Závodskému. Tento odbor by podle plánů měl být přesunut do sekce Daně a cla. Ten po nynější ministryni Schillerové řídí Zdeněk Hrdlička. "Agenda vykonávaná v působnosti tohoto odboru věcně nesouvisí s agendou jiných odborů zařazených do rušené sekce majetek státu. Oproti tomu je agenda odboru věcně neoddělitelná od agendy některých odborů zařazených pod sekci daně a cla a od agendy všech tří resortních organizací (Finanční správy České republiky, Celní správy České republiky a Finančního analytického úřadu)," uvádí materiál.

Dále MF v materiálu navrhuje zrušení sekce informační a komunikační technologie a začlenění jejich organizačních útvarů do sekce státního tajemníka. Nově by měl v rámci sekce státního tajemníka vzniknout odbor strategického řízení rozvoje IT resortu a kybernetické bezpečnosti. Místo náměstka pro IT není v současné době obsazeno.

V rámci Generálního finančního ředitelství MF navrhuje mimo jiné vznik Oddělení sociálních médií zřízené v rámci odboru komunikace. "Jeho zřízení se navrhuje za účelem zajištění styku orgánů finanční správy s veřejností prostřednictvím sociálních médií. Náplní tohoto útvaru bude propagace orgánů finanční správy s ohledem na nábor nových zaměstnanců, sledování médií a s tím spojená i případná příprava podkladů pro okamžitou reakci, koordinace práce redaktorů s ohledem na nové technologie a veškerá sociální média s odpovědností za zajištění jednotné formy prezentace orgánů finanční správy," uvádí materiál.

Web ministerstva nyní uvádí sedm náměstků: Jiřího Wolfa, Ondřeje Landu, Ondřeje Závodského, Tomáše Vyhnánka, Petra Pavelka, Lenku Dupákovou a Jana Sixtu.