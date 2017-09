Praha - Ministerstvo financí vyzvalo Specializovaný finanční úřad, aby zkontroloval zvýšení ceny u tuzemských producentů másla i u hlavních obchodníků na maloobchodním trhu. MF o tom informovalo ČTK. Učinilo tak na základě požadavku předsedy vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD). Cílem kontroly bude posoudit oprávněnost zdražení másla kvůli růstu nákladů, zjistit změny v objemech dodávek z Česka a z dovozu a také případné odlišnosti cen podle původu másla. Podle prezidenta Potravinářské komory ČR Miroslava Tomana to bude znamenat vyšší administrativní nároky na producenty, přesto s kontrolou souhlasí.

Pokud by na základě šetření vzniklo podezření, že některý subjekt zneužil výhodnějšího hospodářského postavení a nastavil nepřiměřeně vysokou cenu, bude u něj provedena cenová kontrola. "Jestliže případná kontrola toto podezření potvrdí, bude subjektu udělena pokuta za zneužití výhodnějšího hospodářského postavení uplatňováním vyšších než obvyklých cen," uvedlo ministerstvo.

Podle údajů Českého statistického úřadu činila v srpnu průměrná cena čtvrtky másla 52,31 Kč, meziročně o 45,2 procenta více. Ceny másla jsou rekordně vysoko v celé EU. Potravináři mluví o vysokých maržích obchodníků, ti vinu svalují na vysoké nákupní ceny smetany.

"Když se podíváme na vývoj situace v letošním roce, tak podle Českého statistického úřadu dodávaly mlékárny do řetězců v srpnu máslo v průměru za 145,17 Kč za kg, což je 36,29 Kč za čtvrtku másla. Cena v řetězcích je na úrovni 59,90 a výše," řekl ČTK Toman. Výrobní cena podle něj byla ještě v lednu 29,36 koruny za čtvrtku. "Je ale potřeba vidět také druhou stranu mince, a to že u ostatních, stejně tak žádaných produktů, jako jsou nízkotučné mléko, jogurty nebo další výrobky, se jejich ztráta silně prohlubuje, takže výsledný efekt v hospodaření je v tom lepším případě kladná nula," dodal. Při prodeji zákazníkům se však podle něj cena másla zvýšila od začátku roku minimálně o 15 až 20 korun, kontroly by se tak měly zaměřit především na obchod.

Podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy by si lidé na cenu másla 50 korun za čtvrt kilogramu měli zvykat. Podle něj je to návrat k normálu poté, co v minulosti na mléku zemědělci prodělávali. Někteří obchodníci si už ale shání levnější máslo z jiných zemí. Minulý týden obchodníci v anketě ČTK také uvedli, že Češi začali v posledních týdnech více kupovat margaríny z rostlinných tuků místo drahého másla.

Spotřeba másla v ČR podle údajů ČSÚ dlouhodobě stoupá. Předloni činila 5,5 kilogramu na osobu, meziročně šlo o skoro osmiprocentní navýšení. V roce 2007 snědl průměrný Čech 4,2 kilogramu másla.