Lausanne (Švýcarsko) - Česká republika bude u švýcarských soudů v kauze Mostecké uhelné společnosti (MUS) uplatňovat náhradu škody. Stát totiž uspěl u švýcarského nejvyššího soudu s odvoláním. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. Dříve švýcarské soudy zamítly účast Česka jako poškozené strany z procedurálních důvodů.

Švýcarský nejvyšší soud také potvrdil rozhodnutí federálního trestního tribunálu v Bellinzoně z podzimu 2013 o zabavení peněz odsouzených bývalých manažerů MUS. Švýcarští vyšetřovatelé zadrželi na jejich švýcarských kontech v přepočtu přes 13 miliard korun (přes 600 milionů švýcarských franků). Soud zároveň nařídil nižšímu soudu, aby přezkoumal tresty tří odsouzených.

Federální trestní soud v Bellinzoně před čtyřmi lety potrestal Jiřího Diviše, Antonína Koláčka, Marka Čmejlu, Petra Krause a Oldřicha Klimeckého v kauze MUS nepodmíněnými tresty od roku a čtyř měsíců do čtyř let a čtyř měsíců. Byli uznáni vinnými z podvodů a praní špinavých peněz.

Koláček je podle zjištění ČTK na léčebném pobytu mimo ČR a text rozhodnutí zatím nezná. Do ČR se vrátí v první polovině ledna a komentář poskytne až po seznámení se s rozsudkem.

"Rozsudek byl v některých zásadních částech zrušen a vrácen k dalšímu řízení. Zejména pokud jde o výši pokut, ale také o délku trestu. Soud výslovně konstatoval, že je třeba vzít v úvahu fakt, že od doby, kdy měly být skutky spáchány, uplynula již velmi dlouhá doba," uvedla dnes na dotaz ČTK advokátka odsouzených Karolina Zelenková. Podle ní byla zrušena i některá rozhodnutí prvoinstančního soudu ohledně praní špinavých peněz. "Podotýkám, že rozsudek má 166 stran a zatím jsme jej neprostudovali. Nicméně mohu potvrdit, že rozhodovat se bude znovu v Bellinzoně," dodala advokátka.

Švýcarský soud v listopadu 2013 kromě odsouzení manažerů rozhodl, že ze zablokovaných peněz v kauze MUS neuvolní žádné peníze jako odškodné pro Českou republiku ani pro společnost Czech Coal Services, která je nástupcem MUS.

Nejvyšší švýcarský soud teď uznal odvolání České republiky, která se chtěla zúčastnit soudního projednávání případu jako poškozená strana, ale bellinzonský tribunál to zamítl z procedurálních důvodů. V prohlášení soud v Lausanne uvedl, že České republice mělo být umožněno se účastnit jednání, jakmile dala najevo záměr získat zabavená aktiva.

Tribunál v Bellinzoně by se měl požadavky Česka zabývat během další nezávislé procedury, uvedl Spolkový soud.

Kauzou se zabývá také justice v ČR. V květnu žalobci olomouckého vrchního státního zastupitelství podali obžalobu na šest mužů. K soudu posílají kvůli podezření z tunelování a podvodného ovládnutí společnosti pět bývalých manažerů, z přijetí úplatku by se měl zodpovídat také bývalý náměstek ministra průmyslu Robert Sýkora.

V kauze MUS bylo v tuzemsku původně obviněno osm lidí. Šestý z manažerů, miliardář Luboš Měkota, však v roce 2013 zemřel. Stíhání bývalého lobbisty a obchodníka se zbraněmi Pavla Musely obviněného z podplácení žalobce loni v květnu přerušil ze zdravotních důvodů.

Soud zamítl odvolání proti trestům Koláčka a Krause

Švýcarský Spolkový soud v kauze Mostecké uhelné společnosti (MUS) zamítl odvolání proti trestu pro Antonína Koláčka a Petra Krause. V případě dalších exmanažerů MUS Oldřicha Klimeckého, Jiřího Diviše a Marka Čmejly odvolání částečně přijal. O jejich trestu musí znovu rozhodnout Federální trestní soud v Bellinzoně.

Soud v hlavních bodech potvrdil verdikt v kauze MUS

Švýcarská nejvyšší soudní instance v hlavních bodech odmítla odvolání pěti odsouzených v kauze Mostecké uhelné společnosti (MUS). Nařídila však nižšímu soudu, aby přezkoumal tresty tří odsouzených, a to Oldřicha Klimeckého, Jiřího Diviše a Marka Čmejly. Spolkový soud dále uznal odvolání České republiky týkající se účasti v soudní proceduře. Českému státu to zřejmě nabízí šanci dostat se k miliardám korun zabavených ve Švýcarsku. Dříve švýcarské soudy zamítly účast Česka jako poškozené strany z procedurálních důvodů. Vyplývá to z tiskového prohlášení, které dnes Spolkový soud v Lausanne zveřejnil.

Z několika verdiktů o rozsahu několika set stránek vyplývá, že soud potvrdil rozhodnutí federálního trestního tribunálu v Bellinzoně z podzimu 2013 o zabavení peněz odsouzených exmanažerů MUS. Švýcarští vyšetřovatelé zadrželi na jejich švýcarských kontech v přepočtu přes 13 miliard korun (přes 600 milionů švýcarských franků).

Švýcarský soud v listopadu 2013 kromě odsouzení manažerů rozhodl, že ze zablokovaných peněz v kauze MUS neuvolní žádné peníze jako odškodné pro Českou republiku ani pro společnost Czech Coal Services, která je nástupcem MUS.

"Stížnosti České republiky v souvislosti s její účastí na procesu Spolkový soud vyhověl," potvrdil nejvyšší soud v dnešním tiskovém prohlášení. "Spolkový soud dále vyhověl stížnosti České republiky, jíž federální trestní soud zabránil v účasti na procesu coby soukromé žalující straně kvůli opožděnému přihlášení. Podle Spolkového soudu však měl být český stát připuštěn jakožto poškozený, protože uplatnil nároky na navrácení zabavených peněz. O nárocích českého státu může rozhodnout federální trestní soud v rámci dodatečného samostatného řízení," vysvětlil nejvyšší švýcarský soud v tiskové zprávě.

České ministerstvo financí dnes už potvrdilo, že po úspěchu odvolání u švýcarského nejvyššího soudu bude náhradu škody uplatňovat.

Kromě toho soud vyhověl stížnosti dalšího odsouzeného aktéra kauzy, Belgičana Jacquese de Grooteho, a nařídil přezkoumat, zda jednal záměrně. "Vyhověno bylo stížnosti belgického občana. Federální trestní soud bude muset v tomto případě ještě přezkoumat, zda dotyčný jednal úmyslně," uvedl soud k osobě bývalého vysokého manažera Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, který v procesu dostal podmínku a peněžitý trest.

Soud dnes v tiskové zprávě připomněl, že úlohou Belgičana bylo přesvědčit Českou republiku, aby v roce 1998 přistoupila na prodej zbytku akcií MUS vlastníkům většiny. Český stát přitom měl nabýt dojmu, že za tehdejší akciovou většinou a zamýšleným nákupem zbytku akcií ve skutečnosti stojí renomovaný zahraniční investor.

Soud nižší instance má podle dnešní tiskové zprávy Spolkového soudu dále přezkoumat "určité další otázky v souvislosti s náklady a odškodněním". Soud prý dále odmítl stížnosti "třetích stran, u nichž byly zabaveny prostředky".

Na vyřízení podle sdělení soudu stále čekají další dvě stížnosti, které se týkají zabavení majetku a placení náhrady škody dědicům jednoho z obviněných, který zemřel ještě před zahájením procesu. Před procesem v březnu 2013 zemřel Luboš Měkota.