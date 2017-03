Kyjev/Moskva - Mezi Ruskem a Ukrajinou opět vzplály vášně, tentokrát okolo ruské invalidní zpěvačky Julije Samojlovové a její písně o hořícím plamenu Flame is burning, s níž má vystoupit v květnu v Kyjevě na ostře sledované písňové soutěži Eurovize. Problém je v tom, že Samojlovová dříve zazpívala i na anektovaném Krymu, a tak se ji ukrajinské úřady chystají zakázat vstup do země. Rusové podle místních médií hrozí pomstou, diváci trnou v očekávání mezinárodní ostudy - a do toho se nabídl britský zpěvák Robbie Williams, že by v tomto případě Rusko reprezentoval jako záskok.

"V tuto chvíli se o zákazu vstupu (Samojlovové) ještě nerozhodlo, ale odhalím tajemství - příslušný dokument je už hotov," prohlásil šéf tajné služby SBU Vasyl Hrycak před novináři. "Zákon musí platit pro všechny. Nejenže (zpěvačka) navštívila Krym, ale zanechala o tom stopy i na sociálních sítích, kde se vyjadřovala o Ukrajině a její vládě a politické orientaci na euroatlantickou integraci. Můj názor je jasný: neměla by na Ukrajinu přijet," dodal.

Sami organizátoři soutěže podle agentury Intefax-Ukrajina uvedli, že o účasti ruské interpretky by měly rozhodnout ukrajinské úřady. Ty se ovšem obávají, že Rusové schválně vybrali svou zástupkyni tak, aby Kyjev zdiskreditovali. Samojlovová je navíc od dětství zdravotně postižená, zpívá z invalidního vozíku a účast v soutěži pokládá za "splněný sen".

Ukrajina i po ruské anexi považuje stejně jako velká většina zbytku světa Krym za své území a návštěvu poloostrova bez ukrajinského souhlasu pokládá za porušení zákona.

Jestli Kyjev zakáže ruské zpěvačce účast v soutěži, Moskva podle mluvčího Kremlu nevybere jiného interpreta.

"Nechtěli bychom, aby k tomu došlo, je to příliš absurdní. Ale jestli k tomu skutečně dojde, Rusko bude soutěž bojkotovat. Nezbude nám jiné řešení, prostě nás zahánějí do kouta," řekl agentuře RIA Novosti senátor Oleg Morozov. Za optimální scénář považuje bojkot kyjevské soutěže i poslanec Jozif Kobzon, původní profesí zpěvák vlasteneckých písní. Rusko se podle něj "nemá ostouzet a nejet s nataženou rukou k americkým loutkám".

Mezitím jeden z nejúspěšnějších světových popových interpretů Robbie Williams v pořadu ruské televize poznamenal, že by se sám chopil reprezentace Ruska v soutěži, kterou ruští diváci podle moderátora sledují asi jako olympijské hry.

"Eurovizi zbožňuji. Je tam vše tak krásné, je to velkolepá show. Chtěl bych Rusko reprezentovat na Eurovizi. Prostě to teď říkám a můj manažer se už chytá za hlavu. Ale chtěl bych. Rusko, pojď do toho - a můžeme vyhrát," řekl zpěvák.

V Rusku i na Ukrajině je evropská písňová soutěž velmi populární a od loňské aféry kolem ukrajinské interpretky Džamaly, která vyhrála s písní 1944 o deportacích Tatarů z Krymu za vlády sovětského diktátora Josifa Stalina, ostře sledovaná i na nejvyšších místech.

Soutěž uspořádá Kyjev v polovině května. Českou republiku bude zastupovat zpěvačka Martina Bárta, členka německé jazzové skupiny 4 To The Bar. Česko se soutěže zúčastnilo pětkrát. Nejdále se loni dostala Gabriela Gunčíková, která se probojovala se skladbou I Stand do velkého finále. V něm skončila předposlední.