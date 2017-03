Praha - Trojice týmů bude v pátečním 52. kole základní části hokejové extraligy usilovat o jedinou volnou příčku v předkole play off. Nejlepší výchozí pozici, ale zároveň nejhorší los, má desátá Plzeň. S dvoubodovým náskokem na jedenáctý Zlín a tříbodovým na dvanáctou Olomouc se Indiáni představí na ledě třetí Sparty. Olomouc přivítá Kometu Brno, Zlín bude hrát rovněž doma proti předposledním Karlovým Varům.

Závěrečný díl dlouhodobé části určí také pořadí na čtvrtém až šestém místě a tím i složení dvou čtvrtfinálových dvojic. Jasno v tomto ohledu není ani v předkole, kde jedinou jistotou je sedmá příčka Chomutova.

Sparta porážkou v Karlových Varech propásla možnost poprat se o druhé místo. "Máme sice jisté třetí místo, nicméně do utkání půjdeme s cílem zvítězit a rozloučit se úspěšně se základní částí. Navíc proti nám bude stát soupeř, který hraje o všechno. Očekávám proto velmi atraktivní duel," řekl asistent trenéra Sparty Zdeněk Moták.

"Doufejme, že přijde hodně fanoušků, abychom pokořili osmitisícovou průměrnou návštěvnost, to už je opravdu krásné číslo," doplnil Moták. Spartu vidělo v O2 areně během sezony v průměru 7959 fanoušků, k pokoření vytoužené hranice Pražané potřebují, aby přišlo alespoň 9015 diváků.

Plzeň uhrála z předchozích tří vzájemných zápasů v sezoně jen bod. Ten by jí nyní stačil k udržení desáté příčky. "Musíme bezpodmínečně bodovat. Nevěřím, že ostatní týmy prohrají," řekl asistent Jan Hanzlík.

"Bude to těžké. Je už to vlastně takové play off. Ještě jsme s nimi v sezoně nevyhráli, tak to musíme zvládnout teď. Musíme si to uhrát. Budeme se soustředit jen na svůj zápas a na ostatní se v průběhu nekoukat," doplnil bek Lukáš Pulpán.

Olomouc na poslední chvíli honí předkolo play off, ani výhra v domácím utkání proti Brnu jí ale nemusí stačit. Hanáci potřebují plný bodový zisk a zároveň porážku Plzně na Spartě v základní hrací době a jakoukoliv ztrátu Zlína s Karlovými Vary.

"Už je to tak, že to nemáme ve vlastních rukou. Ale dokud je nějaká naděje, chceme se o to pokusit, i když to bude složité. Ale chceme základní část na domácím ledě zakončit výhrou a uvidíme, na co to bude stačit," řekl olomoucký asistent Jan Tomajko.

Kometa si úterní výhrou nad Chomutovem definitivně zajistila postup do čtvrtfinále. "Po našem výborném výkonu z hráčů spadl stres. V každém případě se chceme v Olomouci prezentovat kvalitní hrou. V naší sestavě budou chybět hráči, kteří bojovali v předcházejících kolech se sebezapřením a zdravotními problémy. Dáme jim čas na doléčení potíží, nahradí je mladíci," uvedl asistent trenéra Kamil Pokorný. Na marodce Komety jsou obránci Krejčík, Štencel, Král a útočníci Čermák se Zaťovičem.

Po výhře v Hradci Králové má Zlín stále naději na postup do předkola play off. Jenže při dvoubodové ztrátě na Plzeň má se Západočechy kvůli skóre horší bilanci vzájemných utkání. Berani tak nutně potřebují plný bodový zisk a zároveň, aby Plzeň v Praze vyšla naprázdno.

"Situaci nemáme ve svých rukou, ale možnost stále existuje. V každém případě uděláme maximum pro výhru," řekl trenér Robert Svoboda. "Doufám, že si Sparta po prohře v Karlových Varech spraví chuť domácí výhrou nad Plzní. Budeme Spartě na dálku fandit," dodal obránce Tomáš Žižka.

Karlovy Vary už se soustředí na udržení extraligy. Baráž se zdá být neodvratná. Na dvanáctou Olomouc ztrácejí 20 bodů a mohou se stát druhým jistým účastníkem baráže spolu s posledními Pardubicemi už po základní části, neboť v následné skupině o 11. až 14. příčku bude hrát každý z týmů jen šestkrát, tedy o 18 bodů.

Pardubice hostí Litvínov. "Měli bychom se našim fanouškům odvděčit za podporu a zvítězit. Vrchol sezony teprve přijde, nyní bychom měli hrát uvolněněji z hlediska psychiky. Musíme se ale rvát, bojovat a dokázat si, že máme sílu vyhrát, to je hrozně důležité. Jestli to skončí 8:7 a vyhrajeme, tak klidně. Ale hrajme hokej, co nás dovede za výhrou. Zdobit by nás měla týmová soudržnost," nabádal kouč Miloš Holaň. Uzdravil se Rolinek, ale hrát ještě nebude.

Litvínovu stačí k udržení čtvrtého místa získat o bod méně než pátý Hradec Králové z utkání v Chomutově. Tím by měla Verva pro čtvrtfinále výhodu domácího prostředí. "Jsme rádi, že jsme se po minulém kole posunuli na čtvrté místo a jsme ve hře. Každého láká začít doma. Uděláme maximum pro to, abychom jej udrželi. Když se to nepovede, tak se nic neděje, ale chceme to dokázat," prohlásil kouč Radim Rulík.

Chomutov skončí sedmý a čeká na jméno soupeře v předkole. Hradec Králové, který prohrál tři z posledních čtyř zápasů, ještě může jít před Litvínov. Ale pokud uhraje Brno o tři body více než Mountfield, skončí Východočeši s ohledem na vzájemné duely šestí.

Druhý Třinec čeká ocelářské derby s Vítkovicemi. "Myslím, že to bude hodně důležitý zápas, protože jít do play off po vyhraném domácím utkání je určitě lepší, než kdyby se nám ten zápas nepodařil. Navíc je to derby, takže musíme za každou cenu vyhrát," prohlásil bek David Nosek.

Vítkovice si chtějí zajistit lepší výchozí pozici v předkole play off a výhodu případného rozhodujícího utkání na domácím ledě. Na osmé příčce mají dva body k dobru na Mladou Boleslav, ale horší vzájemné zápasy. Kouč Jakub Petr čeká, že si to tým u fanoušků vyžehlí za úterní domácí porážku s Olomoucí, která ho hodně naštvala.

"Proto jsme se ve středu od časných ranních hodin zaměřili na kondiční stránku našeho výkonu a od čtvrtečního rána jsme zahájili taktickou přípravu na zápas v Třinci, v němž se už chceme nasměrovat k play off, které nás po víkendu čeká," řekl Petr.

Liberec převezme Prezidentský pohár, který obhájil, a přivítá Mladou Boleslav. "Zápasu dáváme velkou důležitost. Rozhodně chceme zakončit základní část vítězstvím," uvedl kouč Filip Pešán.

"Určitě pojedeme do Liberce vyhrát, protože kdyby Vítkovice prohrály, tak je ještě můžeme v tabulce přeskočit a tím bychom začínali předkolo doma, což je pro nás důležitější než fakt, na koho nakonec narazíme," řekl mladoboleslavský asistent Boris Žabka.

Statistické údaje před pátečními zápasy závěrečného 52. kola Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (2.) - HC Vítkovice Ridera (8.). Začátek: 18:20. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:0, 3:2 v prodl., 3:6. Nejproduktivnější hráči: Tyler Redenbach 42 zápasů/37 bodů (13 branek + 24 asistencí) - Ondřej Roman 51/30 (13+17). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 1,97 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,09 a sedmkrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,24 a 88,64 - Patrik Bartošák 2,20, 92,54 a pětkrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,57 a 91,79. Zajímavosti: Oceláři po sérii tří výher a pěti zápasů, v kterých bodovali, v úterý prohráli v Mladé Boleslavi 1:5. Do play off vstoupí ve středu 15. března doma.

Vítkovice prohrály čtyři z posledních šesti zápasů.

Třinec vyhrál v regionálním derby doma čtyřikrát za sebou. Vítkovice na jeho ledě zvítězily naposledy v září 2014 (5:3).

Ostravané začnou v pondělí boj v předkole play off a v pátek se rozhodne, zda doma, či venku.

Třinecký útočník Kamil Kreps může sehrát 100. zápas v extralize.

Dva vítkovičtí hráči oslaví v sobotu narozeniny - obránci Marku Hrbasovi bude 24 a útočníkovi Danielu Kurovskému 19 let. Bílí Tygři Liberec (1.) - BK Mladá Boleslav (9.). Začátek: 18:20. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:0, 2:1 v prodl., 3:1. Nejproduktivnější hráči: Petr Jelínek 50/36 (16+20) - Tomáš Hyka 47/38 (17+21). Statistiky brankářů: Roman Will 1,69, 93,47 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,97, 91,81 a třikrát udržel čisté konto - Brandon Maxwell 2,32, 92,70 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,80 a 91,34, Tomáš Halász 5,26 a 81,54. Zajímavosti: Liberec třikrát za sebou prohrál a získal v této sérii jediný bod. Přesto si v úterý po prohře v Litvínově 1:2 po samostatných nájezdech zajistil vítězství v základní části. Do čtvrtfinále vstoupí ve středu 15. března doma.

Mladá Boleslav potřebuje získat k posunu na osmé místo o dva body více než Vítkovice v Třinci. V případě shodného bodového zisku ji před Ostravany posune lepší bilance ve vzájemných zápasech. V pátek se tak rozhodne, zda začne předkolo play off v pondělí doma či venku.

Mladá Boleslav v úterý zabrala po dvou prohrách a díky úterní domácí výhře nad Třincem 5:1 si zajistila účast v předkole play off.

Liberec vyhrál ve vzájemných zápasech desetkrát za sebou. Mladá Boleslav uspěla v září 2015, kdy zvítězila doma 3:1. V Liberci prohrál Bruslařský klub včetně baráže o extraligu v roce 2013 dvanáctkrát za sebou a uspěl naposledy v listopadu 2010 (6:0).

Liberecký útočník Jan Stránský může nastoupit ke 400. utkání v extralize.

Mladoboleslavský obránce František Hrdinka dnes slaví 19. narozeniny. HC Olomouc (12.) - HC Kometa Brno (6.). Začátek: 18:20. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:5, 5:2, 3:1. Nejproduktivnější hráči: František Skladaný 43/25 (11+14) - Marek Kvapil 48/39 (15+24). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,18, 91,45 a šestkrát udržel čisté konto, Martin Falter 3,79 a 85,94 - Karel Vejmelka 2,50, 90,49 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,52 a 89,67, Pavel Jekel 1,99 a 92,68. Zajímavosti: Olomouc potřebuje k postupu do předkola play off plný bodový zisk a zároveň porážku Plzně a Spartě v základní hrací době a jakoukoliv ztrátu Zlína s Karlovými Vary.

Olomouc dvakrát za sebou bodovala a v obou úspěšných duelech (se Zlínem 3:0 a na ledě Vítkovic 2:0) neinkasovala. Brankář Branislav Konrád udržel nulu třikrát z posledních pěti utkání a dvakrát za sebou doma.

Brňané dvakrát za sebou naplno bodovali a zajistili si postup do čtvrtfinále. Do play off vstoupí v pondělí 13. března na Spartě či v Litvínově.

Kometa se posune na páté místo v případě tříbodového zisku a porážky Hradce Králové v Chomutově v základní hrací době. Brno má s Hradcem lepší bilanci ve vzájemných zápasech.

Olomouc ve vzájemných zápasech doma dvakrát za sebou naplno bodovala. PSG Zlín (11.) - HC Energie Karlovy Vary (13.). Začátek: 18:20. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:7, 1:0, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 49/37 (18+19) - Václav Skuhravý 51/26 (14+12). Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,79, 91,14 a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 3,96 a 85,81 - Tomáš Závorka 2,71 a 90,12, 3,06 a 89,39, Tadeáš Dvořák 2,89 a 86,21. Zajímavosti: Zlín potřebuje k postupu do předkola play off plný bodový zisk a porážku Plzně na Spartě v běžné hrací době.

Zlín vyhrál tři z posledních čtyř zápasů a získal v nich osm bodů.

Karlovy Vary vyhrály dvě z posledních tří utkání.

Karlovy Vary ztrácejí na dvanáctou Olomouc 20 bodů a mohou se stát už po základní části po posledních Pardubicích druhým jistým účastníkem baráže o extraligu, v které budou hrát o dvě místa v příštím ročníku nejvyšší soutěže ještě s nejlepšími dvěma celky první ligy.

Zlínský kapitán Ondřej Veselý může sehrát 1100. zápas domácí v nejvyšší soutěži. Na tuto metu by dosáhl jako šestý hráč v historii.

Zlínský útočník Petr Holík oslaví v pátek 25. narozeniny. HC Dynamo Pardubice (14.) - HC Verva Litvínov (4.). Začátek: 18:20. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:2, 2:3, 4:5 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rolinek 45/35 (17+18) - František Lukeš 51/40 (16+24). Statistiky brankářů: Martin Růžička 3,40 a 89,72, Jaroslav Hübl 3,69 a 88,19, Milan Klouček 4,46 a 85,23 - Jaroslav Janus 2,02, 93,05 a pětkrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 2,17 a 92,86. Zajímavosti: Pardubice prohrály osmkrát za sebou a získaly v této sérii jediný bod. Od úterka mají jistou účast v baráži o záchranu v extralize.

Litvínovu stačí k udržení 4. místa získat o bod méně než pátý Hradec Králové z utkání v Chomutově, protože má s Mountfieldem lepší bilanci ze vzájemných zápasů.

Litvínov vyhrál ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou.

Litvínov vyhrál pět z posledních šesti zápasů a získal v nich 13 bodů. HC Sparta Praha (3.) - HC Škoda Plzeň (10.). Začátek: 18:20 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:0, 2:1, 3:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 49/51 (20+31) - Dominik Kubalík 50/47 (29+18). Statistiky brankářů: Tomáš Pöpperle 2,24, 91,06 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 1,47, 94,64 a jednou udržel čisté konto, Filip Novotný 1,93, 92,36 a jednou udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,26, 92,41 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,17 a 80,77. Zajímavosti: Sparta po pěti zápasech bez ztráty bodu prohrála na ledě předposledních Karlových Varů 1:3 a přišla o šanci na druhé místo, které znamená postup do Ligy mistrů.

Plzeň drží desáté místo o dva body před jedenáctým Zlínem a o tři body před dvanáctou Olomoucí. Se Zlínem má lepší bilanci ve vzájemných zápasech, s Olomoucí naopak horší. V minitabulce všech tří těchto celků by byla nejhorší. K účasti v předkole jí tak stačí bez ohledu na výsledky Zlína s Karlovými Vary a Olomouce s Kometou Brno získat bod.

Plzeň k posunu na 9. místo před Mladou Boleslav potřebuje získat o dva body více než Mladá Boleslav v Liberci. Při bodové shodě by ji před Bruslařský klub posunula lepší bilance ve vzájemných zápasech.

Plzeň dvakrát za sebou naplno bodovala a vyhrála tři z posledních čtyř duelů.

Pražané vyhráli ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou. Piráti Chomutov (7.) - Mountfield Hradec Králové (5.). Začátek: 18:20. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 5:4 v prodl., 3:9. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 51/46 (23+23) - Jaroslav Bednář 49/47 (11+36). Statistiky brankářů: Ján Laco 2,68, 90,04 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,53 a 87,50, Jan Strmeň 3,58 a 87,10 - Patrik Rybár 2,11, 92,23 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,55, 91,39 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: Piráti prohráli tři z posledních čtyř utkání a získali v nich jen čtyři body.

Hradec Králové prohrál tři z posledních čtyř zápasů a získal v nich jen dva body.

Chomutov vyhrál ve vzájemných zápasech doma třikrát za sebou.