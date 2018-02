Moskva - Při dnešní havárii letadla nedaleko Moskvy zahynuly mimo jiné tři děti ve věku od pěti do 12 let. Další z obětí bylo 17 let, uvádí agentura TASS. Podle ní byli na palubě také tři cizinci, jeden z nich ze Švýcarska. České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi oběťmi byli občané České republiky. Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí Černínského paláce Michaela Lagronová.

Národnost dalších případných cizinců na palubě letu Saratovských aerolinií zatím není známá. Drtivá většina z 65 cestujících byli ruští občané z Orenburské oblasti, kam letoun mířil. Lékaři budou podle agentury TASS v pondělí shromažďovat vzorky DNA jejich příbuzných, což má usnadnit identifikaci pozůstatků. Z 65 cestujících a šestičlenné posádky katastrofu nikdo nepřežil.

Mnozí pozůstalí na letišti v Orsku, kde měl An-148 přistát, na televizních záběrech skrývali své obličeje v dlaních. Podle starosty města byli na letiště povoláni psychologové, aby jim v těžkém okamžiku pomohli. "Vraťte mi mého bratra!" křičela podle ruského listu Novaja gazeta dívka, jejíž sourozenec je mezi 71 oběťmi.

Televizní stanice CNN upozornila, že dnešní katastrofou skončilo rekordně dlouhé 440 dní trvající období bez havárie osobního letadla s fatálními následky.

Lidem, kteří při leteckém neštěstí ztratili své blízké, vyjádřili soustrast představitelé řady zemí. Kondolenci do Ruska poslal také český prezident Miloš Zeman, který v telegramu adresovaném prezidentu Vladimiru Putinovi mimo jiné napsal: "Každého lidského života, který byl takto zbytečně ztracen, je mi hluboce líto. Soucítím s rodinami a blízkými obětí a se všemi, kdo v této pohnuté chvíli truchlí."

Pád letadla v Rusku byl prý bleskový, dopravce stav stroje brání

O příčinách dnešní letecké katastrofy, při níž nedaleko Moskvy zahynulo všech 71 osob, které byly na palubě letounu ruské společnosti Saratovské aerolinie, se zatím pouze spekuluje. Ruská média přitom dávají najevo, že jsou otevřené všechny varianty, od technických problémů, přes nepříznivé počasí či selhání posádky, až po explozi trhaviny.

Pátrací skupiny na místě neštěstí zatím podle agentury TASS našly jednu ze dvou černých skříněk, které na palubě letadla pořizují záznam o průběhu letu. Přístroj, jehož údaje nyní budou analyzovat specialisté, nejeví známky poškození.

Řada odborníků na ruských zpravodajských webech upozorňuje, že katastrofa byla blesková. Vede je k tomu mimo jiné skutečnost, že podle dostupných informací posádka nehlásila žádné potíže a nečekaně se odmlčela prakticky v okamžiku, kdy letoun pouhých několik minut po startu zmizel z obrazovek radarů.

"Velký kráter na místě neštěstí může znamenat, že letadlo klesalo neřízeně, vertikálně, aniž by se snažilo o klouzavý sestup," řekl agentuře Interfax místopředseda odborové organizace ruského letového personálu Alfred Malinovskij. Podle Interfaxu je na místě katastrofy kráter hluboký 2,5 metru o poloměru zhruba 17 metrů.

Někteří svědci tvrdí, že stroj už před dopadem na zem hořel a že slyšeli explozi. To vyvolalo spekulace o teroristickém útoku.

"Výbuch ovšem může být nejen důsledkem diverze. Svou roli mohly sehrát i následující faktory: teplota vzduchu něco málo pod nulou, vysoká vlhkost a nanejvýš pravděpodobná námraza. Pokud selhal protinámrazový systém motoru, mohl se do lopatek kompresoru dostat kousek ledu a výsledkem mohl být výbuch, o kterém svědci hovoří," tvrdí Malinovskij.

"Posádka nestačila vyslat nějakou zprávu či nouzový signál, což znamená, že vše se stalo náhle a rychle," uvedl rovněž představitel letových odborů.

Zástupci společnosti Saratovské aerolinie, které letoun patřil, ujišťují, že šlo o moderní, spolehlivý stroj, který neměl technické problémy. Certifikát osvědčující letovou způsobilost stroje byl podle agentury TASS vydán 2. června 2016 a měl dvouletou platnost.

Podle mluvčí Vyšetřovacího výboru Ruské federace, což je obdoba amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), už byli vyslechnuti zaměstnanci Saratovských aerolinií na letišti Domodědovo, ze kterého havarovaný letoun startoval. Úřady prý také uvažují o mimořádné kontrole poměrů v aerolinkách, které před časem měly potíže kvůli porušování předpisů, když se zjistilo, že při jednom z letů se v pilotní kabině nacházela nejen posádka.

U Moskvy spadlo letadlo s 71 osobami, havárii nikdo nepřežil

Ramenský okres jihovýchodně od Moskvy byl dnes dějištěm jedné z nejhorších leteckých katastrof v Rusku za posledních deset let. Krátce po startu z moskevského letiště Domodědovo se zde zřítil letoun Saratovských aerolinií s 71 osobami na palubě. Havárii nikdo nepřežil. Vyšetřovatelé zatím nevyloučili žádnou z možných příčin.

Let mířil do Orsku v Orenburské oblasti na jihu Ruska, z níž také pocházela drtivá většina z 65 cestujících. Stroj An-148 se dvě minuty po startu ztratil z obrazovek radarů a na zem dopadl asi 70 kilometrů od hlavního města ve 14:27 místního času (12:27 SEČ), ve vzduchu byl tedy jen šest minut. V médiích se objevila i svědectví, podle nichž z letadla už před dopadem šlehaly plameny. Trosky stroje jsou údajně rozeseté na kilometr dlouhém pásu.

Příčina neštěstí zatím není známá. Mluvčí Saratovských aerolinií uvedla, že ohledně dobrého technického stavu letadla nepanovaly žádné pochybnosti. Havarovaný An-148 byl vyroben v Rusku v roce 2010 a dopravce jej využíval od roku 2016. V době havárie panovalo v okolí Moskvy mrazivé počasí se sněhovými přeháňkami.

Ruská prokuratura zahájila trestní řízení pro podezření z porušení pravidel bezpečnosti leteckého provozu. Sestavení speciální komise pro vyšetření incidentu pak ruské vládě nařídil prezident Vladimir Putin, který zároveň prostřednictvím svého mluvčího Dmitrije Peskova vyjádřil soustrast všem, kteří dnes přišli o své blízké.

Saratovské aerolinie vznikly v 90. letech a jejich letouny dosud nikdy nebyly zapojeny ve smrtelných nehodách. Ty jsou v Rusku poměrně časté, přičemž při posledním velkém leteckém neštěstí na konci roku 2016 zahynulo u Soči 92 lidí včetně 64 členů slavného Alexandrovova armádního souboru písní a tanců.