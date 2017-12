Rožnov pod Radhoštěm (Vsetínsko) - Ledové sochy Malého prince a Mínotaura bodovaly u odborníků a diváků na sochařském sympoziu Ledové království v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Dvě desítky výtvarníků z České republiky, Polska a Maďarska vytvořily deset soutěžních soch, pracovali na nich od středy. Sochařské sympozium letos oslavilo 20. výročí své existence. Když se podíváte na historii, uvidíte, že jsou sochy stále lepší a lepší, řekl dnes ČTK pořadatel sympozia Miroslav Hrabal.

Sochu Malého prince, jejímiž autory jsou Monika Jaszczak a Piotr Ciejko, ohodnotila nejvýše odborná porota složená z akademických sochařů. Mínotaurus rožnovského tvůrce Lukáše Kociána se nejvíce líbil návštěvníkům. "Sochu už tu dělám potřetí. Většinou jsem dělal zvířátka, tady to je na pomezí mezi lidskou figurou a zvířetem. Bájné bytosti jsou myslím pro lidi atraktivní," sdělil Kocián. Loni se svou sochou chameleona ovládl diváckou soutěž, předloni v ní s medvědem ze sněhu skončil druhý.

K vidění jsou také ledové sochy znázorňující Chárona, dračí hnízdo, hru domino i abstraktnější motivy. Lidé se opět mohou vyfotit na ledovém trůnu, nechybí ani socha jelena ze sněhu. S dílem nazvaným Svině se v Rožnově pod Radhoštěm prezentuje Jan Zeman. "Původně jsem chtěl dělat prase s tím, že by mělo znázorňovat bohatství. V průběhu stavění sochy jsem se ale rozhodl, že to bude spíš představovat takovou tu svini v nás všech. Je to taková naše česká svině," řekl ČTK Zeman. V minulosti pro sympozium vytvořil sochy s názvy Sauronovo oko a Zrození.

Návštěvníci si sochy tvořené z ledových bloků prohlížejí v chlazené a izolované galerii, pořadatelé tak nejsou závislí na počasí. Většina ledu pochází z mrazíren, letos ho umělci spotřebovali necelých 12 tun. Hala je také ozvučená a osvětlená scénickými světly. Sochy budou v areálu rožnovského kempu vystaveny až do 4. února příštího roku. Na místě je možné zhlédnout také výstavu soch a obrazů zúčastněných výtvarníků a fotogalerii z předchozích 19 ročníků sympozia.

V dosavadních ročnících bylo vytvořeno přes 200 soch, na jejichž tvorbě se podílelo přes 120 profesionálních výtvarníků z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska a Bulharska. Oblíbenou akci dosud navštívilo asi 170.000 lidí. Před několika lety se přestěhovala z nedalekých Pusteven právě do Rožnova pod Radhoštěm. Na Pustevnách se však koná výstava ledových soch jiných organizátorů. V beskydském horském středisku by měly být k vidění od 6. ledna do 21. ledna příštího roku.