Praha - Mezi ČSSD a ANO zůstávají rozpory ohledně daňové politiky a proplácení prvních dnů nemocenské. ČSSD také nadále požaduje pro případnou koaliční vládu pět ministerstev, zatímco ANO jí nabízí čtyři. Novinářům to řekl po jednání špiček obou stran předseda ČSSD Jan Hamáček. Uvedl rovněž, že ANO trvá na svém předsedovi Andreji Babišovi jako jediném kandidátovi na premiéra. V takovém případě by ČSSD požadovala kontrolu nad ministerstvy financí, nebo vnitra. Chce tak zajistit, že Babiš nebude ovlivňovat vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v níž je trestně stíhán.

Vyjednávači ANO a ČSSD se podle Hamáčka znovu sejdou ve čtvrtek. Schůzka bude dvoustranná a nebudou se jí účastnit představitelé KSČM, jak dříve někteří zástupci ANO a KSČM naznačovali. Komunisté by podle představ ANO měli ve Sněmovně podporovat menšinovou koaliční vládu ANO a ČSSD.

Podle Hamáčka bylo po předchozím vyjednávání expertních týmů ANO a ČSSD 17 sporných bodů, deset z nich se podařilo dnes vyřešit. Zmínil například to, že by vláda neprivatizovala státní majetek, garantovala nezávislost veřejnoprávních médií, garantovala, že se nebude zvyšovat spoluúčast pacientů nebo se přihlásila k závazku zvýšit výdaje na obranu do konce svého funkčního období na nejméně 1,4 procenta HDP.

Rozdíly naopak zůstávají v pohledu na daňovou problematiku. ČSSD požaduje zavedení sektorové daně pro banky nebo zavedení progresivní daně z příjmu. ANO takové kroky odmítá. Obě strany se také liší v pohledu na proplácení prvních tří dnů nemoci, kde je podle Hamáčka na obou stranách vůle rozpory řešit, ale vyžádá si to ještě jednání.

Hamáček na setkání s ANO řekl, že ČSSD má problém s tím, aby vládu vedl trestně stíhaný člověk. ANO ale podle něj trvá na tom, aby v čele kabinetu stál Babiš, a odmítlo i možnost, aby vláda byla bez předsedů obou koaličních stran. ČSSD proto chce garanci, že Babiš v čele vlády nebude mít vliv na vyšetřování svého obvinění z podvodu. "My jsme řekli, že za předpokladu, že bychom měli o takovémto projektu uvažovat, tak sociální demokracie bude požadovat buď řízení ministerstva vnitra, nebo ministerstva financí," řekl Hamáček.