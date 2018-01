Berlín - Politikům konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) se zatím nepodařilo vyřešit všechny sporné body a sondovací rozhovory o nové německé vládě, které měly podle původních plánů skončit dnes večer, se tak protahují do noci. Kdy skončí, zatím není jasné. Vyloučené není ani jejich odročení na další dny.

O tom, že dnešní rozhovory budou složité, už dopoledne při příchodu na jednání hovořila kancléřka Angela Merkelová (CDU) a počítali s tím i další politici. Spory podle německých médií i po dnešních mnohahodinových diskuzích přetrvávají například v oblastech daňové, zdravotní nebo uprchlické politiky.

Uprchlická a azylová politika byla zásadním předmětem sporu už při předcházejících rozhovorech o vládě mezi CDU/CSU, svobodnými demokraty (FDP) a Zelenými, které nakonec v listopadu zkrachovaly. Německo tak už novou vládu hledá více než tři a půl měsíce a ani optimistické prognózy nepočítají s tím, že by vznikla dříve než v březnu.

Pokud se tak má stát, musí představitelé stran dosavadní velké koalice překonat ještě celou řadu překážek. Jednou z prvních bude v případě úspěšného dotažení sondovacích rozhovorů stranický sjezd SPD 21. ledna, který by dohodu musel schválit, aby mohlo začít vlastní koaliční vyjednávání.

Řada sociálních demokratů, kteří v zářijových parlamentních volbách dopadli nejhůře od druhé světové války, je ale k obnovení velké koalice velmi skeptická. V programu nové vlády by se proto zřejmě musely silně odrazit priority SPD, aby s ním souhlasili. To je vedle CDU problém především pro bavorskou CSU, kterou na podzim čekají zemské volby, a proto nechce příliš ustupovat ze svých programových představ.

Pokud by nakonec velká koalice nevznikla, mohla by spolkovou republiku za určitých okolností vést menšinová vláda CDU/CSU a vyloučeny nejsou ani předčasné volby. SPD by do nich podle mnohých pozorovatelů jen stěží znovu vedl současný předseda Martin Schulz a velmi nejistá by byla také pozice dlouholeté kancléřky a šéfky CDU Merkelové.