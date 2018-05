Závod mužů do 23 let v cross country olympic v rámci Světového poháru horských kol 26. května v Novém Městě na Moravě. Lukáš Kobes z ČR v cíli závodu.

Závod mužů do 23 let v cross country olympic v rámci Světového poháru horských kol 26. května v Novém Městě na Moravě. Lukáš Kobes z ČR v cíli závodu. ČTK/Plíhal Libor

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Dvě české závodnice se vešly do první dvacítky v závodě Světového poháru cross country horských kol v Novém Městě na Moravě mezi ženami do 23 let. Třináctá dojela Jana Czeczinkarová, devatenáctá Barbora Průdková. Nejlépe si vedla mistryně světa Sina Freiová ze Švýcarska. Českým zástupcům ve stejné věkové kategorii mezi muži se vůbec nedařilo, nejlépe se umístil Lukáš Kobes až na 52. příčce. Výhrou šokoval Rumun Vlad Dascalu.

Czeczinkarová zopakovala umístění z úvodního závodu SP v jihoafrickém Stellenboschi, který se jel v březnu. Před týdnem v německém Albstadtu byla jedenáctá. "Jsem zklamaná, když to není do pětky. Není to úplně zklamání, ale cíle mám vždy vyšší. Začátek však nebyl ideální, tak jsem ráda i za takový výsledek. Cítím, že výkonnost jde nahoru. Snad se budu dál zlepšovat," řekla Czeczinkarová.

Start se jí přitom povedl. "Tam jsem byla do desítky. Ale zaváděcí kolo je hodně dlouhé a asi jsem to přepálila, na konci kopce jsem byla vyřízená, první kolo jsem se trápila. Pak jsem se ale rozjela a začala se prokousávat dopředu. To je zrovna taktika, kterou nemám ráda. Raději jsem vpředu," přiblížila.

Loni na Vysočině nezávodila kvůli zlomené noze. "Beru proto ten letošní výsledek i jako satisfakci. Je to něco speciálního, když jedete doma, je to jiné než v zahraničí. Dříve jsem z toho bývala nervózní. Ale postupem času si to moc užívám, protože mě lidé ženou dopředu," doplnila Czeczinkarová, která měla v cíli ztrátu více než čtyř a půl minuty.

Průdková dojela o minutu a čtvrt později. "Jsem spokojená s výkonem, na víc jsem dnes neměla. Strašně mi pomohlo kolo. Tahle trať mi prostě nesedí. Ale dala jsem do toho všechno a jsem ráda, že jsem se posunula do dvacítky. Snad jsem prolomila letos smůlu ve svěťáku a budu se zlepšovat," uvedla Průdková.

Boj o prvenství se brzy zúžil na kvarteto Freiová, Malene Degnová (Dánsko), Marika Tovoová (Itálie) a Ronja Eiblová (Německo). Do spurtu už zbyly pouze stájové kolegyně z týmu Ghost Factory Racing, Freiová byla nakonec o pár centimetrů lepší a navázala na výhru z Albstadtu.

"Jsem nadšená, že jsem znovu vyhrála. A jsem zároveň ráda, že první dvě místa patří našemu týmu. Občas jsme s Malene spolupracovaly, hlavně v rovinatých pasážích, závěr pak vyšel o něco lépe mně," uvedla Freiová.

Mnohem překvapivější bylo jméno vítěze v mužské třiadvacítce, kde favoritům vypálil rybník Dascalu. Švýcar Filippo Colombo za ním zaostal o 21 vteřin, o další tři sekundy zpět zůstal Jihoafričan Alan Hatherly. Rumunův triumf byl o to překvapivější, že Dascalu byl v prvním závodě SP ve Stellenboschi až jednačtyřicátý, minule v Albstadtu obsadil 25. místo.

"Neměl jsem žádnou extra taktiku, jen jsem se snažil jet, jak to jen šlo. Dvakrát během závodu mi spadl řetěz, ale dokázal jsem ztrátu vždy stáhnout. Útok dvě kola před cílem mi ještě nevyšel, ale v posledním okruhu už to vyšlo," pochvaloval si Dascalu.

Kobes ztratil na vítěze takřka šest a půl minuty, Jaromír Skála skončil až v osmé desítce. Matěj Průdek byl až devětaosmdesátý se ztrátou téměř deseti minut.

Závodní víkend na Vysočině zakončí v neděli klání v elitních kategoriích. V 11:20 vyjedou na trať ženy, ve 14:35 muži.

Výsledky SP v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě

Muži do 23 let:

1. Dascalu (Rum.) 1:23:44, 2. Colombo (Švýc.) -21, 3. Hatherly (JAR) -24, 4. Fagerhaug (Nor.), 5. Dubau (Fr.) oba -44, 6. Vader (Niz.) -58, ...52. Kobes -6:23, 72. Skála -8:41, 85. Zadák -9:16, 89. M. Průdek -9:42, 111. D. Průdek (všichni ČR) -1 kolo.

Ženy do 23 let:

1. Freiová (Švýc.) 1:24:08, 2. Degnová (Dán.) stejný čas, 3. Tovoová (It.) -19, 4. Eiblová (Něm.) -1:06, 5. Kollerová (Švýc.) -1:16, 6. Urrutyová (Fr.) -2:05, ...13. Czeczinkarová -4:39, 19. Průdková -5:54, 40. Tvarůžková -12:00, 48. Krupová (všechny ČR) -1 kolo.