WAshington - Mexický narkobaron Joaquín Guzmán, který je podle amerických úřadů zodpovědný za velkou část obchodů s narkotiky ve Spojených státech, byl vydán do USA. Oznámilo to ve čtvrtek mexické ministerstvo zahraničí a následně potvrdilo americké ministerstvo spravedlnosti. Guzmánovu deportaci povolily mexické soudy. V USA mu podle prokurátora hrozí až doživotní vězení.

Letadlo s narkobaronem, který se deportaci bránil za pomoci všech možných právních kliček, přistálo dnes v New Yorku. Nyní se nachází v budově soudu ve čtvrti Brooklyn. Ve 20:00 SEČ by měl být Guzmán předveden před federální soud, uvedla agentura AP. Podle jeho obhájce Pabla Badilla bylo vydání nelegální a mexická vláda jej podnikla z čistě politických důvodů.

Guzmán, přezdívaný kvůli své výšce 168 centimetrů El Chapo (Prcek), čelí v USA před soudy v Texasu a Kalifornii obviněním z vraždy, únosu, pašování a distribuce kokainu a marihuany, praní špinavých peněz a nelegálního držení zbraní. Celkem čelí 17 různým obviněním. Podle amerického prokurátora Roberta Caperse hrozí "nejznámějšímu obchodníkovi s drogami na světě" v případě usvědčení až doživotní vězení.

Guzmán, který je šéfem obávaného drogového kartelu Sinaloa, byl v Mexiku odsouzen již v 90. letech ke dvaceti rokům vězení za vraždu a obchod s drogami. V lednu 2001 se mu podařilo uprchnout z věznice s maximální ostrahou v dodávce, která vozí prádlo. Na útěku byl 13 let, než byl v únoru 2014 dopaden. V červenci 2015 se mu ale podařilo utéci z káznice znovu, využil k tomu 1,5 kilometru dlouhý tunel. Dopaden byl loni v lednu ve svém rodném státě Sinaloa.

Týž měsíc požádaly Spojené státy o Guzmánovo vydání. Mexické soudy ho schválily, následně tak v květnu učinilo i mexické ministerstvo zahraničí. Ještě předtím se Spojené státy musely zaručit, že Guzmán nedostane trest smrti, neboť v Mexiku byl trest smrti zrušen. Guzmánovi advokáti podali proti rozhodnutí o deportaci několik odvolání, ale u nejvyššího soudu neuspěli.

Zástupce mexického generálního prokurátora pro mezinárodní záležitosti Alberto Elías Beltrán uvedl, že vydání Guzmána nijak nesouvisí s dnešní inaugurací amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zdůraznil také, že Guzmán bude v příštích letech čelit spravedlnosti také ve své domovské zemi. "Až si odpyká trest v USA, vrátí se do Mexika," řekl.

Podle analytiků ale bylo vydání Guzmána krátce před inaugurací nového amerického prezidenta Trumpa pečlivě načasováno. Může být vnímáno jako dárek na poslední chvíli pro odcházejícího prezidenta Baracka Obamu a současně jako vstřícné gesto k jeho nástupci Trumpovi, jenž v předvolební kampani opakovaně slovně napadal Mexiko. Mexické imigranty Trump v projevech nazval "zločinci, pašeráky drog a pachateli znásilnění".

"Může to být shoda okolností, ale domnívám se, že je to nepravděpodobné," řekl agentuře AP mexický bezpečnostní analytik Alejandro Hope. Americký prokurátor Capers uvedl, že do dnešního dne netušil, kdy Guzmán do USA dorazí.

Guzmánův pobyt v mexických věznicích, často kritizovaných kvůli korupci, příliš nesnížil vliv kartelu Sinaloa. Ten má v USA pod kontrolou velkou část obchodů s kokainem, marihuanou a metamfetaminem. Předpokládá se, že z amerického vězení bude mít Guzmán ke své zločinecké síti omezenější přístup. To by podle některých názorů mohlo rozpoutat mocenský boj v kartelu a další krveprolévání.