Mexiko - Mexický prezident Enrique Peňa Nieto dnes zrušil svou návštěvu USA, kde se měl příští týden sejít s novým americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Mexičan to oznámil novinářům s tím, že o kroku již informoval Trumpa. Důvodem je spor kolem stavby zdi na hranici obou zemí, kterou ve středu šéf Bílého domu nařídil exekutivním příkazem.

Peňa Nieto stavbu zdi opakovaně odsoudil a kategoricky vyloučil, že by se Mexiko jakkoli podílelo na jejím financování, jak požaduje americký prezident. Trump dnes na twitteru uvedl, že pokud Mexiko zeď nezaplatí, neměl by jeho prezident do Washingtonu jezdit.

"Dnes ráno jsme informovali Bílý dům, že se nezúčastním setkání s prezidentem USA plánovaného na příští týden," uvedl mexický lídr na twitteru. Peňa Nieto dodal, že Mexiko je bez ohledu na spor o zeď připraveno spolupracovat s USA na dohodách, které by přinesly prospěch oběma státům.

V Mexiku se proti Trumpově výzvě k zaplacení stavby hraniční bariéry vzedmula vlna negativních reakcí od všech klíčových politických stran. K odvolání prezidentské návštěvy vyzval i šéf opoziční levice Andrés Manuel López Obrador, který je podle průzkumů favoritem prezidentských voleb plánovaných na příští rok.