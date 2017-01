Praha - Na většině území Česka bude postupně od dnešního večera až do čtvrtka intenzivně sněžit. Ve vyšších polohách se mohou tvořit závěje a sněhové jazyky. Do středy bude také foukat silný vítr. Na celém území pak od středečního večera do čtvrtečního rána hrozí tvorba náledí. ČTK o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který vydal několik výstrah.

"V severovýchodní polovině našeho území občasně sněží, na horách trvale. V průběhu úterního večera a noci na středu se sněžení rozšíří na celé území a na horách zesílí. Intenzivně bude sněžit až do čtvrtka," uvedli meteorologové.

Maximální výška sněhové pokrývky se bude v nižších polohách pohybovat do sedmi centimetrů převážně mokrého sněhu, ve vyšších polohách při celodenním mrazu napadne pět až 20 centimetrů prachového sněhu. Na horách bude sněžit trvale a vydatně, napadne tam 20 až 50 centimetrů prachového sněhu. V Jizerských horách, Krkonoších a Orlických horách pak připadne místy i více než půl metru.

Výstraha ČHMÚ s vysokým stupněm nebezpečí před novou sněhovou pokrývkou platí pro polohy od 800 metrů nad mořem v Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji, a to od dnešního poledne do čtvrtečních 09:00. Ve zbytku republiky s výjimkou Jihomoravského kraje je pak v platnosti výstraha s nízkým stupněm nebezpečí od dnešních 20:00 do čtvrtečního rána.

Do středečního večera se v polohách do 400 metrů nad mořem přechodně vyskytnou srážky smíšené nebo dešťové a sníh bude při plusových teplotách odtávat. Ve středu večer a v noci na čtvrtek se budou místy vytvářet zmrazky nebo náledí.

Po většinu období bude foukat čerstvý, v noci na středu a ve středu přechodně až silný vítr. "Nejsilnější vítr předpokládáme od úterního večera do středy dopoledne, kdy budou nárazy dosahovat v nižších polohách hodnot kolem 70 km/h, na horách kolem 110 km/h," uvedli meteorologové. Vítr zmírní ve čtvrtek nejdříve v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku. Výstraha před silným větrem platí pro celou zemi s výjimkou Zlínského kraje od dnešních 20:00 do středečních 18:00.

"Při větrném počasí a intenzivním sněžení se budou až do čtvrtečního večera vytvářet od středních poloh (nad 500 m n. m.) sněhové jazyky, na horách závěje," dodal ČHMÚ.

Řidiči by v následujících dnech neměli vyjíždět bez zimní výbavy. Meteorologové očekávají na horách kalamitní situaci. "Ve sněhových bouřích se vyskytnou náhlé poryvy větru, náhlý pokles dohlednosti (bílá tma), tvorba nové sněhové pokrývky a sněhových jazyků, jízda může být velmi obtížná a nebezpečná," uvedli. Lidé by také měli omezit horské túry, nevydávat se do hřebenových partií a dodržovat pokyny Horské služby. Orientace a pohyb mohou být kvůli sněhu a větru obtížné a velmi nebezpečné.