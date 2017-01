Praha - Na většině území Česka se během dneška i pátku budou dál tvořit sněhové jazyky. Na horách v polohách nad 700 metrů nad mořem na severovýchodě země hrozí i závěje. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) tak prodloužil a upřesnil předchozí výstrahu.

"Na většině území leží prachový sníh a v kombinaci s čerstvým větrem, který bude v Čechách postupně slábnout, se budou místy tvořit sněhové jazyky," uvedli meteorologové. Do pátečního rána by mohly hrozit ve většině pohraničních okresech Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje. Do pátečních 18:00 pak s výjimkou jižní Moravy ve východní části Česka a v Libereckém kraji.

Výstraha ČHMÚ s vysokým stupněm nebezpečí před tvorbou závějí platí rovněž do pátečního večera, a to na horách na Jablonecku, Semilsku, Trutnovsku, Rychnovsku, Orlickoústecku, Šumpersku, Jesenicku, Bruntálsku, Novojičínsku a Frýdecko-Místecku.

Sníh, který zasypal od úterního večera téměř celé Česko, komplikuje provoz na českých silnicích. V Libereckém, Ústeckém a Pardubickém kraji jsou dnes některé silnice uzavřené. Sněžení navíc doprovázel silný vítr, který hlavně v horách vytvořil na cestách sněhové jazyky a závěje. Silničáři jsou v terénu, pluhují a odstraňují uježděné vrstvy sněhu. Úklid cest ale někde blokují uvízlé kamiony v kopcích.