Praha - Americká skupina Metallica se v pondělí po téměř čtyřech letech vrátí do Prahy. Ve vyprodané O2 aréně vystoupí v rámci WorldWired tour k předloni vydané desce "Hardwired...To Self-Destruct". Chybět nebude ani pódium postavené netradičně uprostřed haly. Za pořadatele o tom informoval Petr Novák z agentury Live Nation.

"V Praze bude pódium uprostřed, je to velmi produkčně a technicky náročné, ale zase si koncert užijí všichni zúčastnění v hale," řekl ČTK Novák. Upozornil, že vstupenky, které byly v prodeji od loňského března, jsou vyprodány.

Dveře haly se v pondělí otevřou v několika etapách. V 16:30 budou moci dovnitř fanoušci s prvním typem VIP vstupenky Hardwire and Whiplash, lidem s lístkem Unforgiven se dveře otevřou o půl hodiny později. Všichni ostatní mohou dovnitř až od 18:00.

V 19:30 se jako předskokan představí norští Kvelertak. Metallica by měla před fanoušky předstoupit ve 20:45.

Čtveřice ve složení Kirk Hammett (kytara), Robert Trujillo (baskytara), Lars Ulrich (bicí) a lídr kapely James Hetfield (zpěv, doprovodná kytara) vydala své poslední album loni 18. listopadu po osmi letech. Dva disky obsahují celkem 80 minut hudby.

Metallicu založil v roce 1981 v Los Angeles Ulrich spolu Hetfieldem. Trash metalová kapela získala velký ohlas na své desky Ride the Lightning z roku 1984 a Master of Puppets z roku 1986. Druhá z nich se stala prvním metalovým albem, které zařadila americká Kongresová knihovna do Národního registru nahrávek. Mezi hudební superhvězdy pak kapelu katapultovala deska Metallica (černé album) z roku 1991.

V Praze kapela naposledy koncertovala v roce 2014 na holešovickém výstavišti v rámci festivalu Aerodrome se speciální show s názvem By Request (Na požádání) složenou ze skladeb na přání tuzemského publika. Předtím hrála v roce 2012 v Edenu k 20. výročí vydání svého nejslavnějšího "černého" alba.