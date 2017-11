Právě zveřejněno

Statisíce korun zaplatí města v Královéhradeckém kraji za předvánoční výzdobu. Na snímku z 2. listopadu pracovníci Technických služeb Hradce Králové navěšují vánoční světelné řetězy v městské části Březhrad. Výzdoba se poprvé rozzáří v sobotu 2. prosince a město bude zdobit až do Tří králů, tedy 6. ledna.

Statisíce korun zaplatí města v Královéhradeckém kraji za předvánoční výzdobu. Na snímku z 2. listopadu pracovníci Technických služeb Hradce Králové navěšují vánoční světelné řetězy v městské části Březhrad. Výzdoba se poprvé rozzáří v sobotu 2. prosince a město bude zdobit až do Tří králů, tedy 6. ledna. ČTK/Taneček David

Praha - Stromy, světla, betlémy, ale i obří anděl ozdobí na Vánoce tuzemská města. Radnice dávají za výzdobu až miliony korun. Mnohdy třeba vyměňují vánoční osvětlení s klasickými žárovkami za LED osvětlení, které je podle radnic levnější na provoz a trvanlivější. Některá města si výzdobu i pronajímají, protože ji takto mohou častěji obměňovat. Výzdobu budou radnice instalovat většinou už v listopadu.

Pražský magistrát za vánoční osvětlení zaplatí 1,8 milionu. Řeší ale výzdobu jen v některých ulicích, převážně v centru, řekl mluvčí města Vít Hofman. Další výzdobu zajišťují městské části. Třeba Praha 8 podle mluvčí radnice Marcely Voženílkové za výzdobu zaplatí 1,5 milionu.

Ve Středočeském kraji letos řada měst výzdobu rozšíří do ulic a čtvrtí, kde dříve nebyla. Některá města oproti loňsku výzdobu zmodernizovala. Kolín chystá překvapení v podobě nového 3D prvku na náměstí, do výzdoby investuje 300.000 korun. Na jihu Čech dají do výzdoby stovky tisíc korun třeba České Budějovice, které připravují tři dominantní stromy. Na náměstí Přemysla Otakara II. bude strom zdobit 250 nových LED svítidel, uvedla mluvčí magistrátu Jitka Welzlová. V Prachaticích kromě stromu upoutá lidi ještě jiná dominanta - obří anděl na náměstí.

V Plzeňském kraji většina radnic utratí desetitisíce. Výjimkou je Plzeň, kterou vánoční osvětlení přijde na 1,5 milionu podobně jako v jiných letech. Další peníze dávají v Plzni na výzdobu městské obvody. Karlovy Vary letos nakoupí za 91.000 korun osvětlení na budovu Alžbětiných lázní, před níž budou adventní trhy. Radnice si také pronajímá dva světelné anděly na budovy magistrátu za 200.000 korun. Jen montáž a spotřeba osvětlení stojí město každoročně asi čtvrt milionu.

V Ústí nad Labem si radnice několik let výzdobu pronajímá. Letos podle mluvčí města Romany Macové zaplatí 773.000 korun. "Snažíme se každý rok o jinou tematickou vánoční výzdobu, což bychom jednou vlastní výzdobou nedocílili," uvedla. Most, který si také výzdobu pronajímá, letos podle mluvčí města Aleny Sedláčkové zaplatí 2,4 milionu.

Liberec, a možná i sousední Jablonec si letos pořídí novou výzdobu. Liberec už začal s obměnou v historickém centru loni za více než milion korun. Letos přikoupil zase zhruba za milion korun výzdobu pro další místa. V Jablonci musí nákup za 800.000 Kč ještě schválit zastupitelstvo.

Větší částku do výzdoby investuje například i Náchod, a to 1,3 milionu. Radnice se rozhodla nově vyzdobit opravený hlavní silniční průtah městem, řekla ČTK mluvčí města Nina Adlof.

V Pardubickém kraji města investují do nákupu osvětlení s LED diodami místo původních klasických žárovek. Pardubice měly před čtyřmi lety výzdobu s 40.000 LED diodami, letos jich bude 85.000. LED diody tvoří 97 procent vánočního osvětlení ve městě. Asi z 90 procent je výzdoba vybavena LED diodami i v Ústí nad Orlicí. "Osvětlení je jednodušší na údržbu, má vyměnitelné díly, díky rychlospojkám je s ním snazší manipulace a není náchylné k rozbití jako žárovky,"řekl Petr Hovádek z městské firmy Tepvos.

Brno letos investuje do výzdoby přes pět milionů korun. Zaplatí jako loni 1,5 milionu za montáž či servis osvětlení a výzdobu vánočních stromů. Další čtyři miliony stojí rozšíření výzdoby na Dominikánské náměstí. V ulicích centra se rozzáří přes půl milionu LED diod, řekl mluvčí města Filip Poňuchálek. Vyškov investoval letos do výzdoby 450.000 korun, na náměstí bude také betlém s vyřezávanými postavami.

Ostravu budou na Vánoce nově zdobit taverna s rozhlednou, andělé nebo ledový strom. Náklady na pořízení výzdoby a také desítek vánočních stánků činí zhruba 4,3 milionu.

V Olomouckém kraji investoval Jeseník přes 600.000 Kč do nové výzdoby, řekl mluvčí radnice Richard Kapustka. I Zlín v sousedním kraji koupil novou výzdobu za dva miliony. Město zvolilo LED diody. Vánoční osvětlení rozšíří Kroměříž. V minulých letech bylo v historickém centru, letos se rozsvítí i ulice na průtahu městem. Rozšíření stálo přes 300.000 korun.

Vánoční výzdobu bude většina měst instalovat už v listopadu. Třeba v Jihlavě začne instalace 27. listopadu, kdy bude na Masarykovo náměstí přivezen vánoční strom.