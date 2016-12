Winnipeg (Kanada) - Slova uznání a chvály má pro hokejistu Jaromíra Jágra legendární Mark Messier, na jehož druhou příčku v historickém pořadí kanadského bodování NHL ztrácí český útočník Floridy už jen tři body. Chce být osobně u toho, až ho čtyřiačtyřicetiletý kladenský rodák předstihne. Sám to bere tak, že česká hvězda je před ním již dlouho s ohledem na body, které Jágr nasbíral během tříletého působení v KHL.

Na své zámořské konto přidal Jágr ve čtvrtek při porážce Panthers 3:4 v nájezdech na ledě Winnipegu jednu asistenci. Ze základní části NHL tak má 1884 bodů (755+1129) z 1660 utkání, Messier jich má za nedostižným Waynem Gretzkým (2857 bodů) 1887 ze 1756 startů. V tomto ročníku, kdy je znovu nejstarším hráčem soutěže, zatím nastřádal olympijský vítěz z Nagana 16 bodů (6+10) z 31 zápasů.

"Je třeba pořádně ocenit Jaromíra za to, čeho byl schopný v dřívějších letech své kariéry. A možná ještě více uznání si zaslouží za to, jak se stále zvládá udržovat," řekl zámořským novinářům Messier, jenž dobře ví, co obnáší držet v nejlepší hokejové lize světa krok s ostatními.

Šestinásobný vítěz Stanley Cupu hrál ještě jako třiačtyřicetiletý před výlukou, která zhatila sezonu 2004/05. Tehdy navíc měli veteráni o něco více prostoru, soutěž se od té doby zrychlila. I díky tomu, kolik prostoru dostávají mladé vycházející hvězdy.

"Jedinou cestou, jak můžete hrát a zvládat takové věci, které Jágr dělá, je věnovat dostatek času zlepšování kondice a celkově o sebe pečovat. Hokej musí být ve vašem životě prioritou číslo jedna, protože zabere hodně času, abyste byli vždy připravení na každý zápas, k tomu ještě navíc sezonu za sezonou," řekl Messier.

Oba se potkali v dresu New York Rangers na sklonku Messierovy kariéry, když byl Jágr během ročníku 2003/04 vyměněn z Washingtonu. "Když přišel do Pittsburghu, oslňoval nás silou, dovednostmi a celkově svou hrou. Později nás inspiroval svou vášní a oddaností hře. Hraje dost dlouho na to, aby pochopil, co pro něho hokej znamená jako pro hráče, ale i člověka," uvedl Messier.

Sám je překvapený, jak dlouho se drží na pozici druhého nejproduktivnějšího hokejisty NHL všech dob. "Nikdy jsem se nepovažoval za elitního střelce, jakými byli Mario Lemieux nebo Wayne Gretzky. Bylo pro mě do určité míry zahanbující, když jsem mezi nejlepší desítkou přeskakoval některá jména. Nemohl jsem tomu uvěřit," připomněl Messier.

Významný milník v Jágrově kariéře, kdy ho člen prestižního Triple Gold Clubu předstihne, si nechce nechat ujít. "Když to půjde, chci u toho být. Nevím, jestli to půjde, ale rozhodně se budu snažit Jaromíra zastihnout a pogratulovat mu, až mě přeskočí," plánoval Messier.

Jágra vidí na druhé pozici už dlouho. "Vím, kolik času strávil v Evropě," připomněl Messier Jágrových 145 bodů během základní části tří sezon KHL v barvách Avangardu Omsk. "Beru to tak, že už mě dávno předstihl," prohlásil.

Jágra oceňuje i proto, že je stále přínosem pro tým a nehraje podřadnou roli. "Neustále chce puk a také se ho po ztrátě snaží vybojovat zpět. Když je na ledě, pokryje hodně místa a je pořád hodně silný. A jeho hra na malém prostoru... Nevím, zda je v tom vůbec někdo lepší než on. O superhvězdě přemýšlíte jako o dynamickém hráči, který se kolem vás dostane jeden jednoho. A on tohle umí na malém prostoru," uvedl Messier.