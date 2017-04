Karviná - Fotbalisté Slavie vydřeli ve 23. kole první ligy výhru 2:1 na hřišti Karviné a udrželi se tak v jednobodovém kontaktu s lídrem tabulky Plzní. Dvěma góly se o to zasloužil Muris Mešanovič, který se tak s deseti góly dotáhl na třetí místo tabulky střelců. Rozhodující gól dal deset minut před koncem patičkou. Za Karvinou, která prohrála potřetí za sebou, se prosadil z penalty Tomáš Wágner. Slavia prodloužila sérii bez porážky na 21 soutěžních utkání. Oba celky čeká ve středu další souboj v českém poháru.

"Po posledních dvou remízách jsme už potřebovali tři body jako sůl. Dneska se to povedlo a bylo by dobré zase najet na vítěznou vlnu. Jednoduché to ale nebylo. I z toho pohledu, že Plzeň v pátek vyhrála, takže náš úkol byl zvítězit také. Na půdě týmu, který je hlavně doma hodně silný, to pak těší dvojnásob," řekl trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Do sestavy Slavie se vrátil Sýkora, naopak ale chyběli Hušbauer a kanonýr Škoda, který začal jen na lavičce. Šanci místo něj dostal Mešanovič a stal se mužem zápasu. "Že dal góly Muris, jen potvrdilo jak jee nesmírně platným hráčeem. O jeho zařazení do sestavy ale rozhodly i zdravotní problémy Milana Škody," vysvětlil Šilhavý.

Jako první však zahrozili domácí. Po rohovém kopu Budínského se k odraženému míči dostal Šisler a bez přípravy střílel těsně vedle Pavlenkovy tyče. Na konci třetí minuty dostali sešívaní možnost přímého kopu, ke kterému se postavil Barák, poslal jej přes zeď, ale Laštůvka míč vytáhl na roh. Poradil si i s dalšími Barákovou střelou a pokusem Frydrycha.

Ve 12. minutě už ale šli slávisté do vedení. Sýkorův trestňák hlavičkoval z bezprostřední blízkosti Lüftner, Laštůvka bravurně zakročil, ale Mešanovič z dorážky dotlačil míč do brány.

Karviná mohla odpovědět téměř okamžitě. Po průniku do vápna obstřeloval Kalabiška bránící protihráče i Pavlenku, ale míč zakroutil těsně vedle tyče.

Ve 36. minutě nasadil Deli šlapáka Janečkovi, a protože šlo o faul ve vápně, dostala Karviná možnost zahrávat pokutový kop. Míč si vzal Wágner a rutinérsky proměnil. Pavlenku poslal do opačného koutu brány.

Wággner dostal míč do branky i ve druhé půli, ale radost mu uťal ofsajdový praporek. Následně to hořelo před Laštůvkou, jenže Barákovi skočil do cesty Jovanovič. Vzápětí měl blízko ke gólu Ščuk, ale jeho ránu k tyči vyškrábl Laštůvka.

Rozhodující moment tak přišel v 80. minutě. Barákův centr propadl houštinou těl a Mešanovič jej patičkou doklepl do branky. Vstřelil tak svůj jubilejní desátý gól v sezoně a potvrdil, že se mu proti Karviné střelecky daří, když jediným gólem rozhodl i podzimní souboj.

"Jsem rád hlavně za tu výhru, která je důležitější než moje góly, i když mě samozřejmě těší. Byl jsem prostě na správném místě," řekl Mešanovič.

"Možná bych to ani nemusel hodnotit, stačí si pustit mé hodnocení po zápase s Plzní, protože by bylo stejné. Mělo to prakticky stejný průběh, řekl bych, že dnes jsme byli ještě aktivnější a nenechali se soupeřem tak zatlačit jako proti Plzni. Bod neležel vysoko, ale nezvládli jsme situaci před druhým gólem, která ani nebyla zase tak náročná. Byla tam naše chyba," litoval karvinský kouč Jozef Weber.

Hlasy po utkání:

MFK Karviná - Slavia Praha 1:2 (1:1)

Branka: 36. Wágner z pen. - 12. a 80. Mešanovič. Rozhodčí: Orel - Koval, Kubr. ŽK: Jovanovič, Eismann, Košťál - Ščuk, Pavlenka, Barák. Diváci: 4830.

Sestavy:

Karviná: Laštůvka - Moravec, Košťál, Jovanovič, Eismann - Janečka (81. Jurčo), Šisler - Budínský, Panák (67. Dressler), Kalabiška - Wágner. Trenér: J. Weber.

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Sýkora (46. Tecl), Ščuk, Barák, Zmrhal (67. Mingazov) - Mešanovič (83. Škoda). Trenér: Šilhavý.