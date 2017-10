Zlín - Hokejisté Plzně sice ztratili v 13. kole extraligy na ledě Zlína vedení 4:1, ale nakonec slavili výhru 5:4 po samostatných nájezdech. V páté sérii rozhodl útočník Tomáš Mertl, který se zaskvěl druhým hattrickem v sezoně a v tabulce střelců je s 12 trefami druhý o dvě branky za spoluhráčem Dominikem Kubalíkem. Indiáni bodovali pojedenácté za sebou.

Utkaly se dva rozjeté týmy, protože Zlín měl před dneškem na kontě z posledních sedmi zápasů šest výher. Západočeši si na ledě Beranů připsali v úspěšné sérii už deváté vítězství.

Svou ofenzivní sílu, která je nejúspěšnější v extralize, ukázali hosté již v první minutě. Zlínští hrubě chybovali při rozehrávce, Kubalíkova střela ale skončila jen na horní tyči. Berani poprvé zahrozili v šesté minutě díky lotyšské spolupráci: Freibergs dlouhým pasem vyslal do úniku Rihardse Bukartse, gólman Svoboda byl ale úspěšnější.

Do vedení se dostali v 11. minutě hosté. Gulaš si vybruslil zpoza brány a nahrávkou skrze brankoviště naservíroval snadný úspěch Mertlovi. Domácím se začalo dařit až ke konci úvodní třetiny a 41 sekund před sirénou po Okálově akci vyrovnal Veselý. Pro zlínského kapitána šlo o první gól v sezoně. Následně nechybělo mnoho, aby v síti skončil i Žižkův projektil.

Úvod prostředního dějství patřil spíše domácím, do vedení šli ale krátce před polovinou utkání Plzeňští. Preisingerův nenápadný pokus od modré tečoval mezi Kašíkovy betony Hollweg. Následně měli Berani mnoho šancí srovnat, ale neuspěli. Svou obrovskou možnost nezužitkoval ani osamocený Popelka, který trefil jen Svobodovu lapačku. A tak se radovali znovu Západočeši. Po chybě Veselého Preisinger sám před Kašíkem ještě neuspěl, ale Kubalík z dorážky už ano.

Neuběhly ani dvě minuty a Plzeň vedla 4:1. Mertl vyslal do brejku Kubalíka, Kašík byl sice opět na první pokus úspěšný, ale následně se nepovedlo odpálit puk Freibergsovi, čehož využil právě Mertl. Zlín ale udeřil opět před pauzou. Při přesilovce Matějíček našel kapitána Veselého, který lehkou tečí zaznamenal svou dnešní druhou branku.

Třetí třetinu začínali Indiáni v početní výhodě, při níž chybovali, ale Roberts Bukarts zaskočený svou šancí ani nevystřelil. Následně zavadilo o tyčku Ondráčkovo nahození, gólem neskončila ani přesilovková rána Rihardse Bukartse do odkryté branky.

Při další přesilovce opět pálil ostrými mladší z bratrů Bukartsů, videorozhodčí ale rozsoudil, že jeho rána orazítkovala pouze horní tyč. Těsně po skončení Skleničkova trestu už ale domácí snížili. Kubišovu ránu doklepl za Svobodova záda premiérovou trefou v extralize Fryšara. Zlín pokračoval v tlaku a 31 vteřin před koncem třetí třetiny se dočkal vyrovnání, když puk za plzeňského gólmana dotlačil Šťastný.

V prodloužení si navíc domácí vynutili přesilovou hru, Plzeň ale celou situaci s notnou dávkou štěstí ustála. Za potlesku tribun domácí svírali svého soka i nadále, Plzeň dokonce sáhla k oddechovému času. Zápas dospěl přesto do nájezdů, v nichž se sice Berani ve třetí sérii prosadili jako první díky Honejskovi, ale pak už skórovali jen hostující Gulaš a Mertl.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Nevstoupili jsme do utkání dobře, vůbec jsme nehráli, co jsme si řekli. Měli jsme málo střel a Plzeň byla agresivnější, my jsme se zase nedostávali k dorážkám. Potom se všechno zlepšilo, ale neproměnili jsme tutovky. A když soupeř přejel do útoku, dal gól. O to cennější je dnes ten bod, jelikož za stavu 1:4 to nebylo lehké. Ukázali jsme, že všechno se dá dotáhnout. Zmáčkli jsme to na maximum a i bod za toho stavu proti silné Plzni je pro nás malé vítězství. Posledních devět kol kluci předvádí neskutečnou bojovnost a nasazení."

Ladislav Čihák (Plzeň): "V úvodu zápasu jsme hráli dobře, dobře jsme forčekovali. Ve druhé třetině nás ale začal Zlín přehrávat a je paradoxem, že jsme ji vyhráli 3:1. Třetí třetinu jsme však nadále byli horší a soupeř dokázal srovnat. Sportovně musím uznat, že Zlín vyrovnal zaslouženě. V prodloužení musím vyzdvihnout práci Hollwega a ostatních, zblokovali mnoho střel a pomohli nám dostat zápas do nájezdů, kde už jsme bod navíc sebrali. Znovu ale opakuji, že dvě třetiny dnes od nás nebyly dobré."

Aukro Berani Zlín - HC Škoda Plzeň 4:5 SN (1:1, 1:3, 2:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 20. O. Veselý (Okál), 40. O. Veselý (Matějíček, Okál), 55. Fryšara (Žižka, Kubiš), 60. D. Šťastný (O. Veselý, Roberts Bukarts) - 11. Mertl (Gulaš), 28. Hollweg (Preisinger, Schleiss), 35. D. Kubalík (Preisinger), 36. Mertl (D. Sklenička), rozhodující sam. nájezd Mertl. Rozhodčí: Hodek, Souček - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 3843.

Zlín: Kašík - Matějíček, Řezníček, Ferenc, Freibergs, Petran, Valenta, Žižka - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - Okál, Popelka, O. Veselý - Rihards Bukarts, Fryšara, Gago. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

Plzeň: M. Svoboda - Jones, Moravčík, Kadlec,D. Sklenička, Čerešňák, Pulpán - Gulaš, Mertl, Schleiss - D. Kindl, Stach, D. Kubalík - Indrák, Kracík, P. Straka - Hollweg, Preisinger, Kodýtek. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Jiří Hanzlík a Čihák.