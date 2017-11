Liberec - Plzeňský hokejový útočník Tomáš Mertl se stal hrdinou zápasu v Liberci. Zkušený forvard se v utkání 25. kola blýsknul hattrickem a měl tak hlavní zásluhu na výhře svého celku 5:2. I s jeho přispěním tak Škoda porazila Bílé Tygry i podruhé v sezoně a natáhla šňůru vítězných zápasů již na osm v řadě. Mertl si připsal již třetí hattrick v sezoně a je tak nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem soutěže.

"Byl to hodně těžký zápas, protože Liberec má velmi kvalitní tým. Snažili se dohrávat každý souboj, dobře bruslili a dostávali nás pod tlak. My jsme však vydrželi do poloviny zápasu neinkasovat i s přispěním Míry Svobody, který nás v brance podržel. Poté jsme dali poměrně šťastný vedoucí gól a po pěkné kombinaci v přesilovce jsme přidali druhý. To nás velmi uklidnilo a pak už jsme hráli v pohodě," řekl Mertl po utkání.

Českobudějovický odchovanec si připsal již třetí hattrick v probíhající sezóně a s 18 brankami se osamostatnil v čele extraligových střelců. "Mám obrovskou radost, vždy je to krásný pocit dát v utkání tři branky. Před sezonou jsem ani sám netušil, že mi to tam takhle bude padat, ale samozřejmě jsem za to rád," uvedl jednatřicetiletý reprezentační útočník, který do Plzně přišel v létě z Ufy.

Mertl se v utkání nejprve dvakrát prosadil v přesilové hře a pomohl tak Plzni k tříbrankovému vedení. "První branka byla krásná kombinace. Sehráli jsme to perfektně a já dostal puk před prázdnou branku. Při druhém gólu se mi otevřelo trochu prostoru u branky, zkusil jsem se tam natlačit a podařilo se mi kotouč dostat až do branky," popsal Mertl své trefy.

Hattrick poté zkompletoval při liberecké hře bez brankáře. "Liberec se nevzdal a ještě to zkusil. Možná je trochu nakoply i ty rvačky a my jsme byli rádi, že jsme měli větší náskok. Poté však domácí udělali chybu a dovolili mi skórovat. Pátý gól nás definitivně uklidnil," pochvaloval si Mertl, který má za sebou v barvách Záhřebu a Ufy také dvě sezony v KHL.

Mertlův přínos pro tým chválil po zápase také asistent trenéra plzeňských Jiří Hanzlík. "Tomáš je velice skromný hráč a jeho přínos pro náš tým je obrovský. Na útočníka odehraje spoustu minut a navíc ve velké kvalitě. Každé utkání odvede spousty práce a ty góly jsou už jen taková odměna. Je to pro nás ale samozřejmě klíčový hráč," řekl Hanzlík.