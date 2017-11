Pardubice - Dvěma góly a jednou asistencí na ledě Pardubic oslavil dnešní dodatečnou pozvánku do české reprezentace na turnaj Karjala plzeňský útočník Tomáš Mertl. Byl společně s brankářem Miroslavem Svobodou hlavní postavou Indiánů při výhře 4:0. Jednatřicetiletý odchovanec Českých Budějovic se vyšplhal do čela produktivity extraligy a rád by si přenesl formu i do národního týmu, kde má zatím jediný start.

Přiznal, že mu zájem kouče Josefa Jandače po omluvence jiného centra Robin Hanzla z Nižněkamsku udělal velkou radost a možná to bylo i na dnešním výkonu znát. "Samozřejmě to potěší. Zase tam nejezdím pořád, takže mám radost a snad si to přenesu i do těch zápasů tam," řekl novinářům Mertl.

Svými góly v první třetině zařídil Plzni vedení 2:0. Nejprve se po kombinaci s Dominikem Kubalíkem trefil pohotově z dorážky. Pak využil střelou z mezikruží přesilovou hru pět na tři a parádní výkon korunoval ve 25. minutě ideální přihrávkou v oslabení Michalu Moravčíkovi, který zvýšil na 3:0.

"Dneska to bylo asi taky trochu o štěstí. Jsme rozhodně rádi, že jsme využili tu přesilovku pět na tři. V oslabení je to taková třešnička. Výborně nás tam v přečíslení podpořil bek a dobře to dopadlo," usmíval se Mertl.

Plzeň hrála zápas po dlouhých devíti dnech, i přesto měla skvělý vstup. "Říkali jsme si, že jsme dlouho nehráli. Abychom něco nezanedbali, tak jsme se na to připravili dobře a dobře jsme potrénovali. Ta první třetina byla dobrá, pak jsme se možná trošku uspokojili, ale dotáhli jsme to do konce bez gólu. Míra Svoboda nás podržel," pochválil Mertl plzeňského gólmana.

Plzeň se Svobodou v brance udržela po výhrách na Spartě (2:0) i doma nad Hradcem Králové (1:0) už potřetí čisté konto. "Míra chytá výborně a můžeme se na něj spolehnout, to je jen dobře. Pardubice šance měly, bylo to od nás v druhé polovině zápasu takové trošku lehkovážné. Přitom by je gól mohl nakopnout. Zaplaťpánbůh nás podržel," ocenil spoluhráče Mertl.

Mertl dvěma góly oslavil nejen reprezentační pozvánku, ale i narození syna Samuela. Na svět přivítal třetího potomka před necelými dvěma týdny a gólový dárek mu stihl dát až nyní. Moc nechybělo, aby dal i potřetí v sezoně hattrick. "Snažil jsem se už v těch zápasech předtím, ale vyšlo to až dneska," usmíval se Mertl.

Plánoval si v pauze ještě více se zabydlet po letním příchodu z ruské Ufy v Plzni s rodinou. Manželka s dětmi zamířila ze Srubce u Českých Budějovic na západ Čech až po porodu. "Zrovna teď jsem vzal rodinu do Plzně a kluk tam jde v pondělí poprvé do školy. Manželka to teď bude muset zvládnout. Doma jí doteď pomáhali rodiče. Ale ona je šikovná," popsal radosti a starosti dodatečné reprezentační pozvánky.

V národním týmu je potřetí. V březnu 2011 byl na začátku přípravy před mistrovstvím světa, ale startu v utkání se nedočkal. V prosinci 2014 v Soči nastoupil proti Finsku (2:3). Že dostává další šanci v olympijské sezoně, bere s nadhledem. "Jako že jsem v hledáčku? Doteď jsem na reprezentaci nějak nejezdil, tak z toho nějak nic moc nedělám. Chci si to tam užít. Taky to může být naposled. Uvidíme," podotkl.

I v národním týmu by mohl navázat na klubovou spolupráci s Milanem Gulašem, s kterým se zná od malička. Právě on byl i faktorem pro Mertlův příchod do Plzně. "Může to tak být, to uvidíme. To nechám na trenérovi. Ale ten mezinárodní hokej bude zase úplně něco jiného. Každopádně jsme rádi, že na nás trenéři v Plzní sází, máme hodně prostoru a daří se nám," pochvaloval si Mertl.

S 24 body z 19 zápasů vládne kanadskému bodování soutěže a se 14 góly je druhý mezi střelci o jeden za spoluhráčem Dominikem Kubalíkem. Má za sebou dvě sezony v KHL v Záhřebu a Ufě. Nechce spekulovat, jestli má životní formu. "Já nevím, je to prostě teď dobré. Předtím taky. Z každé sezony, kdy se daří, má člověk radost. Snad to bude pokračovat, zápasů je ještě spousta," řekl Mertl.