Liberec - Hokejisté Plzně vyhráli v 25. kole extraligy na ledě Liberce 5:2 a připsali si již osmou výhru v řadě. I nadále tak zůstávají v čele tabulky, kde mají pětibodový náskok na druhý Hradec Králové. Naopak Bílí Tygři nenavázali na vítězství proti mistrovskému Brnu a klesli ze sedmého na osmé místo. Hrdinou duelu byl útočník Tomáš Metrl, který vstřelil hattrick a aktuálně je nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem soutěže.

Aktivněji vstoupili do utkání domácí. Do první větší šance se prodral Ordoš, Svoboda ale jeho šanci pokryl. Na druhé straně tvrdě pálil Kvasnička, rovněž Janus byl připraven. Následně zahrozil liberecký Kvapil, Svoboda ale svůj tým podržel. Naopak do vedení mohla jít plzeňská Škoda, střela Straky z velkého úhlu ale orazítkovala pouze horní tyč Janusovy branky. Neprosadil se ani americký bek Jones, který najížděl sám na domácího brankáře. Bílí Tygři odpověděli Bulířem, Svoboda ale proti jeho střele včas dokázal sklapnout své betony.

V úvodu druhé části měl obrovskou šanci domácí Lakatoš. Vystihl chybnou Svobodovu rozehrávku, puk ale do poloodkryté branky nedostal. Neujala se ani následná dorážka Krenželoka. Poté však přebrali iniciativu hosté a jejich tlak byl ve 28. minutě odměněn vedoucím gólem. Od modré čáry nahazoval Čerešňák a jeho pokus skončil až za překvapeným Janusem.

Plzeňský nápor pokračoval i nadále a Janus musel řešit několik dalších ošemetných situací. Vyrovnat mohl Bakoš, jeho střela z otočky však těsně minula Svobodovu branku. V 38. minutě byl vyloučen Ševc a Západočeši nabídnutou šanci využili. Po krásné kombinaci celé formace zakončoval do prázdné branky Mertl.

Liberecký trenér Pešán do třetí třetiny přeskupil útočné formace a Kvapil vymyslel zajímavou příležitost pro Jelínka. Jeho dobrou střelu ale ukryl Svoboda v lapačce. Domácí zkusil nabudit také ranař Vlach, který v pěstním souboji jasně předčil Kvasničku.

Za své počínání ale vyfasoval trest navíc a Plzeň tak hrála další početní převahu. Tu dokázal využít znovu Mertl a hosté vedli již o tři branky. A pro domácí bylo ještě hůř, když za necelé dvě minuty propálil Januse Stach. Přidal již čtvrtou branku plzeňských a zároveň tím vyhnal libereckého brankáře na střídačku. Do branky tak šel Will.

Poté byla k vidění další boxerská vložka, když se do sebe pustili Maier s Hollwegem. Tentokrát měl navrch hostující hráč. Také Liberec si zahrál přesilovku, střela Bakoše však skončila pouze na tyči. V 56. minutě už se ale domácí přeci jen dočkali, na brankovišti se prosadil důrazný Kvapil.

Severočeši poté zkusili odvolat gólmana, místo snížení ale opět inkasovali. Střelou do opuštěné branky zkompletoval svůj hattrick Mertl. Na konečných 2:5 poté ještě kosmeticky upravil brankou v početní výhodě domácí Bulíř.

Hlasy trenérů po zápase:

Filip Pešán (Liberec): "Nastoupili jsme do zápasu s obrovským respektem k soupeři. Nedokážu si to vysvětlit, protože jsme posledních několik utkání zvládli vítězně. Opět se prokázala naše slabina, hra v oslabení. Plzeň měla tři přesilovky a dala nám dvě branky. Tam nám hosté odskočili do rozhodujícího trháku. V závěru jsme neměli sílu na to zápas otočit, byť jsme se o to pokoušeli všemi možnými prostředky. Plzeň si zápas zkušeně a zaslouženě pohlídala."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Zápas se mi hodnotí dobře. Zvládli jsme ho velmi dobře takticky a do defenzivy. První třetina byla takové oťukávání z obou stran. Utkání nejspíše rozhodlo, kdo dá první branku. Tu jsme dokázali vstřelit my a od té doby jsme byli dle mého názoru o trochu nebezpečnějším týmem. Podařilo se nám proměnit některé gólové situace a vezeme si tři body."

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)

Branky a nahrávky: 57. Kvapil (Havlín, P. Jelínek), 60. Bulíř (P. Jelínek, Kvapil) - 28. Čerešňák, 39. Mertl (Indrák, Gulaš), 47. Mertl (Kratěna), 49. Stach (Indrák), 58. Mertl. Rozhodčí: Hejduk, Souček - Rampír, D. Klouček. Vyloučení: 7:6, navíc J. Vlach, Maier - Hollweg všichni 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 5976.

Liberec: Janus (49. Will) - Havlín, Ševc, Šmíd, Jánošík, Derner, Kolmann, Maier - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Bulíř, Kvapil - J. Stránský, Redenbach, Ordoš - Lakatoš, Bližňák, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Plzeň: M. Svoboda - J. Kindl, Jones, Moravčík, Kaňák, Čerešňák, Kvasnička, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, Kratěna - Indrák, Kracík, Stach - P. Straka, Preisinger, D. Kindl - Hollweg, Kodýtek, Schleiss. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.