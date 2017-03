Brusel - Znovuzvolení Donalda Tuska předsedou Evropské rady bude znamením stability. Pro vyřešení migrační krize je třeba dalších společných kroků všech členů Evropské unie. Řekla to dnes německá kancléřka Angela Merkelová, která ve spolkovém sněmu v Berlíně představila postoj německé vlády před dvoudenním unijním summitem EU, který dnes odpoledne začne v Bruselu. Zároveň zdůraznila, že unie se nesmí odvrátit od volného obchodu a že je v jejím zájmu zachovat dobré vztahy s Tureckem.

Znovuzvolení Tuska na další dva a půl roku bude "znamením stability," citovala Merkelovou gentura AFP. Proti Tuskovi se ale bouří Polsko, které mu také postavilo protikandidáta.

Na omezení migračních tlaků na Evropu je podle Merkelové nadále třeba společně pracovat. Nejvyšší prioritu musí mít boj proti pašerákům lidí. Kancléřka se také přimlouvala za pokračující spolupráci s tranzitními zeměmi a se zeměmi původu po vzoru migrační dohody EU s Tureckem. Za neuspokojivou považuje situaci uprchlíků v táborech na řeckých ostrovech.

"Dokonce i když vidíme vzestup nacionalistického, protekcionistického přístupu v některých částech světa, Evropa se nikdy nesmí uzamknout, zatarasit a stáhnout," řekla podle agentury Reuters šéfka německé vlády na obhajobu volného obchodu.

Merkelová opětovně vyzvala k propuštění německo-tureckého novináře Denize Yücela, jenž je v Turecku ve vězení. Apelovala také na občany s tureckými kořeny, aby do Německa nepřenášeli vnitroturecké politické konflikty.

Jako zcela nepřiměřené odmítla kancléřka turecké obvinění, že německé zákazy vystoupení tureckých politiků na německém území připomínají praxi nacistů. Jako "více než problematické" přitom označila navržené změny turecké ústavy, které mají výrazně posílit moc prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a o kterých Turecko chystá referendum.

Kancléřka ale podpořila partnerství s Tureckem. "Jakkoli je mnohé nepřijatelné, naším zahraničním a geopolitickým zájmem nemůže být odcizení Turecka," prohlásila podle agentury DPA.

Summit EU jedná o Tuskovi, ale i o obchodu a západním Balkánu

Rozhodnutí, že Donald Tusk bude po dalšího dva a půl roku předsedat Evropské radě, tedy summitům EU, bude zřejmě prvním výsledkem dnešní vrcholné schůzky Evropské unie. Premiéři a prezidenti členských zemí osmadvacítky dnes ale také chtějí upozornit, že Evropa má velký zájem na systému volného obchodu s jasnými pravidly. Výsledkem summitu má být také ujištění, že se EU hodlá s obnovenou intenzitou zabývat v mnoha ohledech se zhoršující situací na západním Balkánu.

Na něm bude ovšem chybět také český premiér Bohuslav Sobotka, který se vrací do Česka na sjezd ČSSD a kterého proto zastoupí jeho slovenský kolega Robert Fico. Sobotka tak vynechá debatu o přípravě další neformální schůzky v Římě. Tam se sjedou 25. března, aby si připomněli 60. výročí podpisu Římských smluv, jednoho ze základů evropského projektu a deklarovali, že státy bloku chtějí dál pracovat společně i poté, co Velká Británie z unie odejde. V pátek se nečekají žádné konkrétní závěry.

Jednání unijních lídrů se poprvé koná v nové budově s názvem Europa a ve čtvrtek začne setkáním s novým předsedou europarlamentu Antoniem Tajanim.

Poté jednací místnost opustí Tusk a prezidenti a premiéři budou řešit, zda mu prodlouží mandát i pro druhé období do konce listopadu 2019. Nynější mandát mu končí na konci května. Tuto část diskuse bude řídit maltský premiér Joseph Muscat, jehož země nyní EU předsedá.

Tusk má podle diplomatů jasnou podporu naprosté většiny členů Evropské rady a je tedy velmi pravděpodobné jeho potvrzení ve funkci. Formálně k tomu stačí souhlas kvalifikované většiny členských zemí unie.

Situace je ale zajímavá, neboť Varšava kvůli domácímu politickému dění bývalého polského premiéra Tuska odmítá a nominovalo jako protikandidáta europoslance Jacka Saryusze-Wolského. Premiérka Beata Szydlová rozhodnutí v dopise ostatním účastníkům summitu zdůvodnila tím, že Tusk několikrát porušil svůj "evropský mandát", když se zapojil do "vyhrocených" sporů na národní úrovni. V dopise jej dokonce obvinila z pokusu o svržení polské vlády neparlamentní cestou.

Diplomaté ale doplňují, že ostatní členské země buď Tuska přímo podporují či si přinejmenším toto téma nepřejí vyhrocovat. Saryusze-Wolského navíc v zásadě diskvalifikuje také fakt, že nikdy nebyl předsedou vlády. Polský europoslanec se podle očekávání ani premiérům a prezidentům nepředstaví se svou představou o výkonu funkce. Maltské předsednictví dnes potvrdilo, že mezi nimi není jednomyslná shoda na jeho pozvání.

Po konci této části diskuse se Tusk opět ujme řízení summitu, který se bude věnovat hospodářské problematice, především vnitřnímu trhu a obchodu, kdy unie hodlá potvrdit, že je pro ni dál důležitý volný obchod podle jasných pravidel.

Z českého pohledu je úspěchem, že návrh závěrů, který má ČTK k dispozici, zmiňuje také problematiku dvojí kvality potravin na trzích zemí ze střední a východní Evropy. Na téma nedávno upozornili premiéři visegrádské skupiny.

Před večeří budou šéfové států a vlád bloku diskutovat také o migraci, kde by ale měli především zhodnotit pokrok od poslední neformální schůzky v maltské metropoli Vallettě. Obšírněji se migrační problematikou má zabývat až vrcholné jednání EU v červnu.

Summit ještě stručně potvrdí, že asi 17 či 20 států EU směřuje k ustavení úřadu evropského veřejného žalobce v režimu takzvané posílené spolupráce poté, co se nepodařilo na věci nalézt konsensus všech unijních zemí. Na vzniku úřadu, který má vyšetřovat porušování finančních zájmů unie, má zájem také Česká republika.

Při večeři by pak měli šéfové států a vlád diskutovat o posilování evropských schopností v oblasti obrany a bezpečnosti. Téma do detailů v pondělí probírali na společném jednání ministři obrany a zahraničí členských zemí bloku.

Významný signál má vyslat závěrečné téma summitu, který by měl upozornit na trvající evropský zájem o dění na západním Balkáně. Diplomaté upozorňují, že v hlavních městech i v evropských institucích roste znepokojení z vývoje v oblasti v posledních měsících.

Připomínají rostoucí napětí uvnitř tamních zemí i mezi nimi a sílící vliv "třetích hráčů", tedy především Ruska, ale třeba také Turecka. Schůzka má proto upozornit, že EU na tyto často kandidátské země nezapomněla a má o dění v oblasti trvající zájem.

Sobotka před summitem EU: ČR podpoří Tuskovo setrvání ve funkci

Česká republika dnes na summitu Evropské unie v Bruselu podpoří setrvání Donalda Tuska ve funkci předsedy Evropské rady dalšího dva a půl roku. Novinářům to v Praze před odletem na jednání řekl český premiér Bohuslav Sobotka s tím, že podle něj by se mělo rozhodnout ještě dnes a věc neprotahovat. Někdejší polský premiér Tusk nemá podporu své vlastní země, která navrhla alternativního kandidáta. Sobotka by ale nechtěl, aby byl názor Česka, Slovenska a Maďarska - které Tuska podporují - vykládán jako rozkol ve čtyřčlenné visegrádské skupině.

Polská konzervativní vláda strany Právo a spravedlnost (PiS) Tuska tvrdě kritizuje a jednoznačně odmítá. Navrhuje nahradit ho relativně neznámým europoslancem Jackem Saryuszem-Wolským, který ale podle diplomatických zdrojů nemá podporu žádného dalšího státu.

Sobotka ale nevidí nic neobvyklého na tom, aby Tusk pokračoval i přes odpor vlastní země. "Tohle je situace, které může nastat, když máme demokratické volby," poznamenal s tím, že není důvod měnit představitele evropských institucí po volbách v některé z unijních zemí, které změní složení tamní národní vlády. "Lidé rozhodnou, vláda se změní, ale evropské instituce jsou něco, co zůstává jako garant evropské spolupráce," řekl Sobotka.

Nelze podle něj tvrdit, že země původu má nad kandidátem do čela Evropské rady nějakou absolutní moc, taková pravidla nejsou. Předsedu unijních schůzek vybírají podle evropských smluv prezidenti a premiéři kvalifikovanou většinou, dosud se to v praxi ale vždy dělo jednomyslně.

Sobotka novinářům také připomněl, že Tusk by se šéfem unijních summitů vůbec nestal bez tehdejší silné podpory všech států visegrádské skupiny (V4), tedy Maďarska, Slovenska, Česka a také Polska. Je tedy podle českého premiéra názoru nejen polským kandidátem, ale kandidátem celé této skupiny a Česko, Slovensko ani Maďarsko vůči Tuskově práci nemají výhrady.

"Hodně pomáhal najít shodu a byl schopen se na těžké problémy, které Evropa řeší, podívat očima V4 a zemí, které třeba nepatří k těm starým a bohatým členským státům unie," podotkl Sobotka.

Polsko podle něj samozřejmě má právo sdělit svůj názor. Premiér by ale byl nerad, kdyby se situace interpretovala jako rozkol uvnitř V4. Skupina podle něj fungovala vždy a přežila různé "pravicovější i levicovější vlády" v jejích jednotlivých zemích.

"Já si myslím, že je třeba rozhodnout dnes," prohlásil český premiér o šéfovi Evropské rady. Tuto personální otázku by podle něj měli mít unijní prezidenti a premiéři za sebou před tím, než se 25. března sjedou do Říma na mimořádnou schůzku bez Británie. Neformální římský summit má připomenout 60 let od podpisu Římských smluv, počátku evropské integrace, a ukázat odhodlání států bloku pokračovat společně i poté, co se Britové rozhodli z EU odejít.