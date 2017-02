Brusel - Boj proti terorismu neospravedlňuje všeobecné podezřívání lidí určité víry nebo původu, je přesvědčena německá kancléřka Angela Merkelová. Kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa v oblasti migrace jsou podle ní v rozporu se základní myšlenkou pomoci uprchlíkům a mezinárodní spolupráce. Merkelová to řekla dnes v Berlíně před setkáním s ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem.

Trumpův exekutivní příkaz pozastavil na 120 dnů program Spojených států pro přijímání uprchlíků a do odvolání zakázal vstup do USA migrantům ze Sýrie. Příkaz dále na 90 dnů zakázal vstup do USA lidem z Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu, tedy zemí, kde drtivou většinu obyvatelstva tvoří muslimové.

Výnos amerického prezidenta označila německá kancléřka přes svého mluvčího už v neděli za špatný. Dnes se k němu poprvé vyjádřila osobně. "Nutný a rozhodný boj proti terorismu žádným způsobem neospravedlňuje všeobecné podezřívání lidí určité víry, v tomto případě lidí muslimské víry, nebo lidí určitého původu," řekla Merkelová.

Kancléřství a ministerstvo zahraničí se podle ní nyní pokusí vyjasnit právní situaci, především pokud jde o lidi dvojího občanství. O této záležitosti podle Merkelové spolková republika diskutuje i s evropskými partnery.

EU posuzuje možné dopady na občany zemí EU

Evropská komise posuzuje, zda se nařízení Trumpa může dotknout například také lidí s pasy zemí EU. Novinářům to dnes řekl mluvčí komise Margaritis Schinas s tím, že komise má zatím k dispozici rozporuplné informace pokud se týká dopadů nařízení například na osoby s dvojím občanstvím země unie a některého ze států, jejichž občané nyní do USA cestovat nemohou.

"Situace není v této chvíli jasná. Jsme uprostřed procesu zjišťování, zda má exekutivní příkaz důsledky pro cesty evropských občanů s dvojím občanstvím jedné ze sedmi zemí, pro které zákaz nyní platí," řekl Schinas.

Komise proto nyní podle mluvčího analyzuje jak obsah Trumpova rozhodnutí, tak způsob, jakým je v USA v praxi prováděno. Právníci unijních institucí jsou podle něj v kontaktu se svými americkými partnery. "Zajistíme, že se našich občanů nedotkne žádná diskriminace," podotkl mluvčí.

Mluvčí komise se dnes před novináři zjevně nechtěl příliš pouštět do politického hodnocení Trumpova rozhodnutí. "V Evropské unii nerozlišujeme na základě národnosti, rasy nebo náboženství. Nejen pokud jde o azyl, ale v žádné z našich politik," poznamenal pouze. Není podle něj vyloučeno, že o situaci bude ve středu diskutovat také Evropská komise.