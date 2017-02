Mnichov - Německá kancléřka Angela Merkelová na své první schůzce s americkým viceprezidentem Mikem Pencem dnes jednala o vztazích obou zemí a také o situaci na Ukrajině, Sýrii, v Afghánistánu či Libyi. S odvoláním na mluvčího Merkelové Steffena Seiberta o tom informují německá média.

Mluvčí příliš bližších podrobností o schůzce na okraj bezpečnostní konference v Mnichově neposkytl. Poznamenal jen, že vztahy obou zemí jsou blízké a přátelské.

Zahraničněpolitické směřování nové administrativy prezidenta Donalda Trumpa vyvolalo v evropských zemích řadu otázek. Merkelová si proto podle pozorovatelů od mnichovské konference i osobního setkání s Pencem slibovala odpověď alespoň na část z nich.

Pence dnes v prvním zásadním zahraničněpolitickém projevu nové americké administrativy ujistil, že Spojené státy zcela podporují NATO a stojí za svými závazky. Zároveň ale řekl, že pro většinu spojenců ze Severoatlantické aliance přišel čas dělat víc pro společnou obranu.

Merkelová ujistila, že Německo bude dělat vše, co je v jeho silách, aby splnilo svůj závazek a zvýšilo výdaje na obranu na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) do roku 2024.

Šéfové čtyř diplomacií se dohodli prosazovat příměří na Donbasu

Na východě Ukrajiny má od pondělí 20. února platit nové příměří a všechny zúčastněné strany se dohodly, že využijí svého vlivu, aby jej nastolily. Po schůzce se svými protějšky z Francie, Ruska a Ukrajiny to oznámil šéf německé diplomacie Sigmar Gabriel. Současně avizoval, že další čtyřstranná schůzka o Ukrajině by měla následovat za několik týdnů a měla by být věnována politickému urovnání, kterého ale nelze dosáhnout bez příměří a stažení těžkých zbraní z fronty.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault zdůraznil, že mírové dohody z Minsku nemají alternativu. Schůzky by se podle něj měly konat tak často, jak bude nezbytné, aby se dosáhlo pokroku.

Šéf ukrajinské diplomacie Pavlo Klimkin podle agentury Reuters poznamenal, že "vůbec není šťastný" z toho, k čemu schůzka dospěla. Zapotřebí jsou výsledky, nejen prohlášení, dodal.

Velkého pokroku se nepodařilo dosáhnout ani podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Ten ale věří, že Kyjev a rebelové se domluví na příměří a výměně zajatců. Za nepřijatelnou označil ruský ministr blokádu povstaleckých oblastí, kterou uskutečňují na dopravních cestách ukrajinští nacionalisté.

Ministři se podle Gabriela dnes dohodli, že budou pokračovat ve stávajícím formátu takzvané normandské čtyřky. To znamená, že mezi sebe nepřiberou Spojené státy, i když s nimi mají být v těsném kontaktu. Domluvili se také na přístupu Červeného kříže k zajatcům na východě Ukrajiny.

Situace na východě Ukrajiny, kde proti sobě stojí proruští separatisté a ukrajinská armáda, se v poslední době výrazně zhoršila. Na místě opět propukají vzájemné střety.

Konflikt na Donbasu si od dubna 2014 vyžádal skoro 10.000 obětí. Konflikt měly ukončit mírové dohody, dojednané během čtyřstranných jednání v Minsku v únoru 2015. Moskva a Kyjev se ale vzájemně obviňují z jejich sabotování.

Putin nařídil uznávat doklady separatistů z Donbasu

Moskva - Cestovní pasy a další dokumenty vydané povstaleckými úřady na východě Ukrajiny jsou od nynějška považované v Rusku za platné. Vyplývá to z dekretu prezidenta Vladimira Putina, který dnes zveřejnil Kreml.

"Průkazy totožnosti, doklady o dosaženém vzdělání, rodné, oddací a úmrtní listy (...) vydané stávajícími úřady ve zmíněných oblastech jsou v Rusku uznávány jako platné," praví se v dekretu o dokumentech ze samozvané Doněcké i Luhanské lidové republiky.

Putinův výnos rovněž stanoví, že ukrajinští občané a osoby bez státní příslušnosti, které mají trvalý pobyt v samozvaných lidových republikách, smějí cestovat do Ruska bez víz, na základě dokumentů vydaných povstaleckými úřady.

Výnos má platit dočasně, než se konflikt na východě Ukrajiny podaří "politicky vyřešit na základě minských mírových dohod", uvedl Kreml.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko označil v Mnichově Putinův dekret za "další důkaz ruské okupace (ukrajinského území) a ruského porušování mezinárodního práva".

V Kyjevě vlivný tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksandr Turčynov prohlásil, že Putin svým dekretem "de iure uznal pseudostátní teroristická uskupení, sloužící jako fíkový list pro ruskou okupaci části Donbasu", a že tento krok Kremlu "úplně škrtá" mírové dohody z Minsku.

"Není to ještě uznání 'republik', ale jejich bezcenných papírů," usoudila místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Iryna Heraščenková. Nikdo by ale neměl být uveden v omyl Putinovými slovy o dočasnosti, protože Putinovým cílem je zmrazit konflikt a destabilizovat Ukrajinu. Také jde podle ní o "tradiční ruské vydírání" v situaci, kdy svět odsuzuje počínání Ruska a dožaduje se, aby vrátilo Krym a stáhlo se z Donbasu.

V Luhansku jeden z povstaleckých vůdců Igor Plotnickij uvítal Putinův dekret jako krok k uznání "lidových" republik.

Agentura AFP upozornila, že doklady vydávané povstaleckými úřady od loňského března se velice podobají ruským pasům s dvouhlavým orlem na rudé obálce. List Ukrajinska pravda zase připomněl, že ještě na začátku února Putinův mluvčí Dmitrij Peskov odmítal jako nepravdivé zprávy tisku, že doklady od separatistů se už v Rusku fakticky uznávají a lze si na ně koupit třeba letenku či ubytovat se v hotelu.

Z nedodržování a sabotování minských dohod se vzájemně obviňují Moskva a Kyjev. Ruská strana naléhá zejména na přislíbenou milost pro separatisty, volby a slíbenou autonomii povstaleckých území, zatímco Kyjev trvá na tom, aby se nejprve z východu Ukrajiny stáhli cizí vojáci a aby získal úplnou kontrolu nad celou délkou hranice s Ruskem, odkud - jak tvrdí - proudí k povstalcům zbraně i vojáci.

