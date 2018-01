Londýn - Německá kancléřka Angela Merkelová si na tajném setkání s tiskem během nedávného Světového ekonomického fóra v Davosu utahovala z britské premiérky Theresy Mayové a jejího kolovrátkového způsobu vyjednávání o obchodní dohodě s EU po brexitu. Přítomní novináři vybuchli smíchy, napsal na svém facebooku uznávaný novinář Robert Preston z britské televize ITV.

Merkelová podle něj žurnalistům řekla, že ji britská ministerská předsedkyně opakovaně žádá, aby jí "učinila nabídku". Na to jí německá kancléřka odpovídá: "Ale (vaše země) odchází (z EU), my vám žádnou nabídku dělat nemusíme. Takže co chcete?" Mayová prý poté zopakuje své "udělejte mi nabídku", a tak stále dokola, tvrdila podle Prestona německá kancléřka.

Skeč Merkelové odráží hlubokou a smutnou pravdu, totiž že Mayová a její ministři se stále neshodli na podobě budoucích obchodních vztahů země s Evropskou unií, konstatuje Preston.