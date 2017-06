Brusel - Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa odstoupit od pařížské klimatické dohody je krajně politováníhodné. Nemůže ale zastavit ty, kteří cítí závazek chránit planetu. Prohlásila to dnes německá kancléřka Angela Merkelová v reakci na čtvrteční Trumpovo oznámení, že USA odstoupí od dohody, kterou v roce 2015 podepsalo 195 zemí, protože je podle něho pro Američany neúnosně drahá. Rusko a Čína dnes uvedly, že od pařížské dohody o ochraně klimatu neodstoupí.

V krátkém prohlášení před německými poslanci Merkelová uvedla, že nelze ustoupit z cesty, která započala v roce 1997 kjótským protokolem a pokračovala v roce 2015 podpisem historické pařížské dohody.

"Rozhodnutí amerického prezidenta odstoupit od pařížské klimatické dohody je nanejvýš politováníhodné, a to se vyjadřuji velmi zdrženlivě, když to říkám," prohlásila.

Merkelová slíbila, že navzdory odstoupení USA od pařížské dohody bude Berlín globální ochranu klimatu nadále odhodlaně prosazovat a Německo svým závazkům dostojí. "Všem, pro které je budoucnost naší planety důležitá, říkám: Pojďme dál společnou cestou, abychom byli úspěšní pro naši matku Zemi," řekla kancléřka.

Pařížská dohoda je podle ní důležitá pro zachování tvorstva. "Nic nás v tom nemůže zastavit a nezastaví," ujistila Merkelová. Více než kdy jindy jde teď podle ní o to spojit síly. Důležité je podle šéfky německé vlády také poskytování finanční pomoci nejchudším a nejzranitelnějším zemím.

Kancléřka už ve čtvrtek vyjádřila politování nad Trumpovým krokem prostřednictvím svého mluvčího Steffena Seiberta.

Pobouřeně na Trumpovo oznámení reagoval například šéf koaliční sociální demokracie a její kandidát na kancléře Martin Schulz. "Můžete odstoupit od klimatické dohody, ale nikoli od klimatických změn, pane Trumpe. Realita není jen další státník, kterého odstrčíte," napsal v narážce na Trumpovo nedávné chování, kdy se americký prezident při focení politiků vtlačil do první řady.

Také německá ministryně životního prostředí Barbara Hendricksová dnes vyjádřila očekávání, že ostatní země nyní budou dál prosazovat naplňování pařížské klimatické dohody. "Jakkoli politováníhodné americké rozhodnutí je, jsem optimistka, že celkově se nám podaří pařížskou dohodu naplnit," prohlásil Hendricksová. "Zbytek světa se semkne dokonce ještě těsněji, takže jsem velmi optimistická," dodala ministryně.

Uhelné firmy a část republikánů vítá ústup od klimatické dohody

Šéf americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan a vůdce republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell přivítali rozhodnutí Trumpa odstoupit od pařížské dohody. Trumpův krok podpořily i uhelné firmy, například těžařská společnost Peabody, informoval dnes zpravodajský server BBC News.

"Pařížská klimatická dohoda byla pro Ameriku nespravedlivá. Dohoda, kterou podepsal (exprezident Barack) Obama bez ratifikace Senátem, by zvýšila ceny energie, což by nejvíce postihlo Američany ze střední třídy a ty s nízkými příjmy," řekl republikánský šéf dolní komory Kongresu Ryan. "Chválím prezidenta Trumpa, že splnil slib americkému lidu a od této špatné dohody odstoupil," dodal.

Podobně se vyslovil vůdce republikánské většiny v horní kongresové komoře Mitch McConnell. "Jsem rád, že prezident Trump a jeho vláda uštědřili další významnou ránu útoku Obamovy vlády na domácí produkci energie a na pracovní místa... Stažením se z této nedosažitelné dohody prezident Trump podpořil svůj slib ochrany rodin střední třídy po celé zemi před vyššími cenami energií a možnou ztrátou zaměstnání," podotkl McConnell.

Souhlasně se vyjádřil také největší producent uhlí ve Spojených státech, společnost Peabody. "Firma Peabody podporuje rozhodnutí vlády stáhnout se z pařížské dohody. Domníváme se, že dodržování dohody, bez zásadních změn, by mělo podstatný dopad na americkou ekonomiku, zvýšilo by ceny elektřiny a nutilo by energetický sektor spoléhat se na méně rozmanité a méně spolehlivé zdroje. Společnost Peabody nadále prosazuje větší využívání vyspělých technologií k zajištění celosvětové energetické bezpečnosti a hospodářského růstu," konstatovala společnost Peabody.

Také předseda Americké koalice pro elektřinu z čistého uhlí (ACCCE) Paul Bailey vyjádřil Trumpovi podporu. "Předchozí vláda se dobrovolně zavázala plnit jedny z nejpřísnějších cílů ze všech zemí světa, zatímco mnohé jiné země dělají podstatně méně, aby snižovaly své emise. Snaha plnit cíle prezidenta Obamy by vedla k větším regulacím, vyšším cenám energie a závislosti na méně spolehlivých energetických zdrojích," prohlásil Bailey.

Juncker: V přechodu k nízkouhlíkové ekonomice není možná zpátečka

Podle šéfa Evropské komise Jeana-Claudea Junckera nelze v přechodu k nízkouhlíkové ekonomice zařadit zpátečku a není možné zvrátit klimatickou dohodu z Paříže. Juncker to prohlásil na dnešní dopolední podnikatelské konferenci spojené s dnešním summitem EU-Čína v Bruselu.

Podle Junckera to nyní budou právě Evropská unie a Čína, které svým společným postupem nabídnou podnikům, investorům a výzkumníkům v Evropě, Číně i jinde ve světě jistotu potřebnou k vybudování globální nízkouhlíkové ekonomiky. "A je to prohlášení k celému světu - v přechodu k nízkouhlíkové ekonomice nelze zařadit zpátečku, není možné zvrátit klimatickou dohodu z Paříže," řekl Juncker.

Jedním z výstupů dnešní vrcholné čínsko-unijní schůzky v Bruselu by podle diplomatů měl být společný dokument potvrzující odhodlání obou stran dohodu z Paříže dál plnit.

Evropská unie už ve čtvrtek večer uvedla, že Trumpova rozhodnutí lituje, je ale připravena ujmout se při dalším prosazování celosvětové klimatické dohody z roku 2015 vůdčí role s novými partnery.

Předseda Evropské komise se dnes také zmínil o čínsko-evropské spolupráci při boji proti kybernetickým útokům či o společné snaze prosadit udržitelný růst světového hospodářství. "EU a Čína se společně zasazují o mezinárodní řešení," dodal Juncker s tím, že nikde to není potřeba více, než právě při plném prosazení pařížské dohody o ochraně klimatu.

Rusko a Čína slíbily, že se budou držet klimatické dohody

Rusko a Čína dnes uvedly, že neodstoupí od pařížské dohody o ochraně klimatu. Reagovaly tím na čtvrteční oznámení Trumpa. Informovala o tom agentura Reuters.

"Rozhodli jsme se ke klimatické dohodě připojit a myslím si, že toto rozhodnutí nebudeme měnit," prohlásil dnes místopředseda ruské vlády Arkadij Dvorkovič.

Také Čína, která patří s USA k největším znečišťovatelům ovzduší na světě, dnes slíbila, že "dodrží svůj závazek a bude bojovat proti klimatickým změnám".

"Pařížská dohoda je nejširší dohodou mezinárodního společenství v oblasti ochrany životního prostředí. Účastníci dohody by si měli vážit tohoto výsledku, k němuž nebylo snadné dospět," řekla na dnešní tiskové konferenci mluvčí čínské diplomacie Chua Čchun-jing.